Пикапам Ford предстоит посетить сервис
Автогигант Ford объявил о начале отзывной кампании своих пикапов на территории Северной Америки. В рамках сервисной акции ремонту подлежат около 1,3 млн транспортных средств.
Как сообщает автопроизводитель, неисправность дверной защелки может привести к открытию двери во время движения, или, напротив, препятствовать открыванию двери. Производитель подчеркивает, что в настоящее время случаи получения травм из-за дефекта не зафиксированы.
Марка призвала владельцев пикапов самостоятельно обратиться в сервисные центры официального дилера. Также хозяева пикапов будут дополнительно уведомлены об отзыве по телефону. Все работы будут проведены за счет компании. По предварительным оценкам, Ford выделит на отзывную акцию около 267 млн долларов, что негативно скажется на результатах IV квартала текущего года.
Читайте по теме
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Читайте по теме
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
19.05.2017, 07:00
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
супер конечно слов иет.
Срочно торг
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное