19 октября 2017, 16:21

Пикапам Ford предстоит посетить сервис

Автогигант Ford объявил о начале отзывной кампании своих пикапов на территории Северной Америки. В рамках сервисной акции ремонту подлежат около 1,3 млн транспортных средств.
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Ford F-Series Super Duty
Посетить сервис официального дилера предстоит владельцам пикапов Ford F-150 и Ford Super Duty, которые сошли с конвейера с 2015 по 2017 году. Причиной отзыва стал обнаруженный дефект замка боковых дверей.

Как сообщает автопроизводитель, неисправность дверной защелки может привести к открытию двери во время движения, или, напротив, препятствовать открыванию двери. Производитель подчеркивает, что в настоящее время случаи получения травм из-за дефекта не зафиксированы.

Марка призвала владельцев пикапов самостоятельно обратиться в сервисные центры официального дилера. Также хозяева пикапов будут дополнительно уведомлены об отзыве по телефону. Все работы будут проведены за счет компании. По предварительным оценкам, Ford выделит на отзывную акцию около 267 млн долларов, что негативно скажется на результатах  IV квартала текущего года.

Новости Форд Ф 150, Ф Супер Дьюти

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Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
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shevron
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Пикапам Ford предстоит посетить сервис
{{model_3410}}Посетить сервис официального дилера предстоит владельцам пикапов Ford F-150 и Ford Super Duty, которые сошли с конвейера с 2015 по 2017 году. Причиной отзыва стал обнаруженный дефект замка боковых дверей.Как сообщает автопроизводитель, неисправность дверной защелки может привести к открытию двери во время движения, или, напротив, препятствовать открыванию двери. Производитель подчеркивает, что в настоящее время случаи получения травм из-за дефекта не зафиксированы.Марка призвала владельцев пикапов самостоятельно обратиться в сервисные центры официального дилера. Также хозяева пикапов будут дополнительно уведомлены об отзыве по телефону. Все работы будут проведены за счет компании. По предварительным оценкам, Ford выделит на отзывную акцию около 267 млн долларов, что негативно скажется на результатах  IV квартала текущего года.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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