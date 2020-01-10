10 января 2020, 13:43
Пикапы Foton Tunland фактически покинули российский авторынок
- 741
- 0
Фото: Foton
В России стало на один пикап меньше. Продажи китайского Foton Tunland фактически завершились. В легковой линейке марки остался только внедорожник Sauvana. Основную ставку сделали на грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн.
Фото: Foton
Ранее мы писали
На российском сайте китайского автопроизводителя Foton появилось интригующее объявление. В ближайшее время ...Читать далее
В июле Foton анонсировал обновленный пикап Tunland. Российские продажи должны были стартовать, как только автомобиль пройдет проверку на соответствие евростандартам и получит необходимые сертификаты. От предшественника пикап отличался массивной решеткой радиатора, новой светодиодной оптикой и защитными накладками на арки, бамперы и пороги из неокрашенного пластика. В технической части изменений не ожидалось – тот же 2,8-литровый турбодизель Cummins (163 л.с.), 5-ступенчатая «механика» и подключаемый полный привод.
Пикап Foton Tunland дебютировал в России в 2015 году. В компании его позиционировали в качестве бюджетной альтернативы японскому Mitsubishi L200. Но особым спросом китайская модель не пользовалась. За все время дилеры реализовали чуть меньше 300 экземпляров. Основную долю в российских продажах Foton занимают грузовые автомобили. Покупателям предлагают мало- и среднетоннажные грузовики, а также крупнотоннажные тягачи полной массой до 18 тонн.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Foton Sauvana: между УАЗом и Prado
25.09.2017, 21:06
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Foton Sauvana: между УАЗом и Prado
25.09.2017, 21:06
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Считаю Аумарки не плохие машины, хоть и пишут о них разное. Я сам на фургоне Фотон проехал почти что 500 000 км., двигатель доказал свою надежность, коробка тоже, а все остальное легко чинится при случае.Главное - вовремя и качественно обслуживать авто!
бесценный убийца - это что то новое.
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве