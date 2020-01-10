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10 января 2020, 13:43

Пикапы Foton Tunland фактически покинули российский авторынок

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Фото: Foton
В России стало на один пикап меньше. Продажи китайского Foton Tunland фактически завершились. В легковой линейке марки остался только внедорожник Sauvana. Основную ставку сделали на грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн.
Пикапы Foton Tunland фактически покинули российский авторынок

Фото: Foton

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На российском сайте китайского автопроизводителя Foton появилось интригующее объявление. В ближайшее время ...
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Продажи пикапа Foton Tunland в России практически прекратились. В августе с официального российского сайта марки исчезли прайс-листы. До этого за пикап просили минимум 1,5 млн рублей. Теперь потенциальным покупателям обещают назвать цену только по запросу. За минувшие с тех пор пять месяцев желающих приобрести Tunland не нашлось. По крайней мере, по статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) с августа в нашей стране не было продано ни одного пикапа, сообщает портал «Китайские автомобили».

В июле Foton анонсировал обновленный пикап Tunland. Российские продажи должны были стартовать, как только автомобиль пройдет проверку на соответствие евростандартам и получит необходимые сертификаты. От предшественника пикап отличался массивной решеткой радиатора, новой светодиодной оптикой и защитными накладками на арки, бамперы и пороги из неокрашенного пластика. В технической части изменений не ожидалось – тот же 2,8-литровый турбодизель Cummins (163 л.с.), 5-ступенчатая «механика» и подключаемый полный привод. 

Пикап Foton Tunland дебютировал в России в 2015 году. В компании его позиционировали в качестве бюджетной альтернативы японскому Mitsubishi L200. Но особым спросом китайская модель не пользовалась. За все время дилеры реализовали чуть меньше 300 экземпляров. Основную долю в российских продажах Foton занимают грузовые автомобили. Покупателям предлагают мало- и среднетоннажные грузовики, а также крупнотоннажные тягачи полной массой до 18 тонн.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Foton расширит модельный ряд в России
Считаю Аумарки не плохие машины, хоть и пишут о них разное. Я сам на фургоне Фотон проехал почти что 500 000 км., двигатель доказал свою надежность, коробка тоже, а все остальное легко чинится при случае.Главное - вовремя и качественно обслуживать авто!
FireDog
Foton везет в Россию «убийцу Lada Largus»
бесценный убийца - это что то новое.
александр
выбор Авто. Foton?
Celekt: Вот у меня какая дилемма, советуют купить фотон, мол, новая машина за совсем небольшие деньги, типа, беспройгрышный вариант, а я вот сомневаюсь, все же, китай, как-никак… кто с ними сталкивался? Как они вообще в обслуживании? # У меня друг занимался грузоперевозками. Логически полагали, что лучше ...
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Пикапы Foton Tunland фактически покинули российский авторынок
{{material_127105}}Продажи пикапа Foton Tunland в России практически прекратились. В августе с официального российского сайта марки исчезли прайс-листы. До этого за пикап просили минимум 1,5 млн рублей. Теперь потенциальным покупателям обещают назвать цену только по запросу. За минувшие с тех пор пять месяцев желающих приобрести Tunland не нашлось. По крайней мере, по статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) с августа в нашей стране не было продано ни одного пикапа, сообщает портал «Китайские автомобили».В июле Foton анонсировал обновленный пикап Tunland. Российские продажи должны были стартовать, как только автомобиль пройдет проверку на соответствие евростандартам и получит необходимые сертификаты. От предшественника пикап отличался массивной решеткой радиатора, новой светодиодной оптикой и защитными накладками на арки, бамперы и пороги из неокрашенного пластика. В технической части изменений не ожидалось – тот же 2,8-литровый турбодизель Cummins (163 л.с.), 5-ступенчатая «механика» и подключаемый полный привод. Пикап Foton Tunland дебютировал в России в 2015 году. В компании его позиционировали в качестве бюджетной альтернативы японскому Mitsubishi L200. Но особым спросом китайская модель не пользовалась. За все время дилеры реализовали чуть меньше 300 экземпляров. Основную долю в российских продажах Foton занимают грузовые автомобили. Покупателям предлагают мало- и среднетоннажные грузовики, а также крупнотоннажные тягачи полной массой до 18 тонн.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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