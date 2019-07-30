30 июля 2019, 15:43
Пикапы Lada 4x4 приняли участие в учениях ВДВ
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На полигоне в Ульяновской области прошли тактические учения десантников-артиллеристов. Специальные автомобили «Нива» с минометными установками загрузили в вертолеты МИ-26 и перебросили на указанные позиции.
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На грузовую платформу «Рысей» установили минометы «Поднос» калибра 82 мм. Все автомобили раскрашены в армейский камуфляж. До недавнего времени в автопарке российской армии были только специально подготовленные УАЗы. «Нивы» считались недостаточно мощными и недостаточно крепкими и поэтому непригодными для военной службы. Но выяснилось, что они прекрасно подходят для десантных и штурмовых подразделений.
Впервые армейские «Нивы» опробовали весной 2018 года во время совместных учений России и Белоруссии в Ульяновской области. Затем пикапы с 12,7-миллиметровыми крупнокалиберными пулеметами 6П50 «Корд» приняли участие в Параде Победы 9 мая нынешнего года. Как сообщили в Министерстве обороны, сейчас автомобили ВИС-234600 «Рысь» закреплены за подразделениями Воздушно-десантных войск.
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