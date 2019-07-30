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30 июля 2019, 15:43

Пикапы Lada 4x4 приняли участие в учениях ВДВ

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На полигоне в Ульяновской области прошли тактические учения десантников-артиллеристов. Специальные автомобили «Нива» с минометными установками загрузили в вертолеты МИ-26 и перебросили на указанные позиции.
Пикапы Lada 4x4 приняли участие в учениях ВДВ
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Автопарк Воздушно-десантных войск пополнился специально подготовленной версией Lada 4x4. Полурамные пикапы ВИС-234600 «Рысь» были разработаны инженерами целенаправленно для российской армии. Автомобили отличаются усиленной подвеской с увеличенным клиренсом, штатными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также большими колесами, обутыми во внедорожные покрышки. 

На грузовую платформу «Рысей» установили минометы «Поднос» калибра 82 мм. Все автомобили раскрашены в армейский камуфляж. До недавнего времени в автопарке российской армии были только специально подготовленные УАЗы. «Нивы» считались недостаточно мощными и недостаточно крепкими и поэтому непригодными для военной службы. Но выяснилось, что они прекрасно подходят для десантных и штурмовых подразделений.

Впервые армейские «Нивы» опробовали весной 2018 года во время совместных учений России и Белоруссии в Ульяновской области. Затем пикапы с 12,7-миллиметровыми крупнокалиберными пулеметами 6П50 «Корд» приняли участие в Параде Победы 9 мая нынешнего года. Как сообщили в Министерстве обороны, сейчас автомобили ВИС-234600 «Рысь» закреплены за подразделениями Воздушно-десантных войск.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Пикапы Lada 4x4 приняли участие в учениях ВДВ
{{material_123585}}Автопарк Воздушно-десантных войск пополнился специально подготовленной версией Lada 4x4. Полурамные пикапы ВИС-234600 «Рысь» были разработаны инженерами целенаправленно для российской армии. Автомобили отличаются усиленной подвеской с увеличенным клиренсом, штатными блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также большими колесами, обутыми во внедорожные покрышки. На грузовую платформу «Рысей» установили минометы «Поднос» калибра 82 мм. Все автомобили раскрашены в армейский камуфляж. До недавнего времени в автопарке российской армии были только специально подготовленные УАЗы. «Нивы» считались недостаточно мощными и недостаточно крепкими и поэтому непригодными для военной службы. Но выяснилось, что они прекрасно подходят для десантных и штурмовых подразделений.Впервые армейские «Нивы» опробовали весной 2018 года во время совместных учений России и Белоруссии в Ульяновской области. Затем пикапы с 12,7-миллиметровыми крупнокалиберными пулеметами 6П50 «Корд» приняли участие в Параде Победы 9 мая нынешнего года. Как сообщили в Министерстве обороны, сейчас автомобили ВИС-234600 «Рысь» закреплены за подразделениями Воздушно-десантных войск.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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