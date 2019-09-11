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11 сентября 2019, 15:53

Пикапы пока не по карману большинству россиян

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Фото: Mitsubishi
Популярностью пикапы пользуются только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. За год цены на них на вторичном рынке выросли в 18 из 23 крупнейших городов России. Ощутимее всего пикапы подорожали в столице – на 44%.
Пикапы пока не по карману большинству россиян

Фото: Nissan

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Эксперты «Авито» проанализировали рынок подержанных пикапов и пришли к выводу, что большинство российских автолюбителей не могут позволить себе покупку пикапа. Основная доля продаж приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Причем дороже всего такие автомобили стоят именно в столице – в среднем 1,3 млн рублей. За год цены здесь выросли на 44%. Динамично в течение года дорожали пикапы также в Барнауле (42,5%) и Воронеже (34,9%).

Самые доступные пикапы можно найти в Нижнем Новгороде. Средняя цена автомобиля составляет здесь 712 000 рублей. За год машины подешевели на 10,3%. На 15,6% доступнее пикапы стали в Омске. Снизились цены также в Краснодаре, Самаре и Новосибирске. В среднем, чуть больше миллиона рублей приличный подержанный пикап стоит в Самаре, Иркутске, Барнауле, Красноярске и Воронеже.

Бестселлером среди «бэушных» пикапов в России стал Mitsubishi L200. Интересно, что петербургские автолюбители предпочитают Nissan Patrol, а L200 занимает второе место, сообщает портал Peterburg2. Кроме того, у жителей северной столицы пользуются популярностью Hyundai Porter, Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hilux, Dodge Ram и Mazda BT-50. В общероссийский ТОП-10 попали две модели Nissan (Patrol и Navara), две модели Toyota (Hilux и Tundra), а также два пикапа на базе российской «Нивы» (Lada 2329 и ВИС 2346).


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Пикапы пока не по карману большинству россиян
{{material_127053}}Эксперты «Авито» проанализировали рынок подержанных пикапов и пришли к выводу, что большинство российских автолюбителей не могут позволить себе покупку пикапа. Основная доля продаж приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Причем дороже всего такие автомобили стоят именно в столице – в среднем 1,3 млн рублей. За год цены здесь выросли на 44%. Динамично в течение года дорожали пикапы также в Барнауле (42,5%) и Воронеже (34,9%).Самые доступные пикапы можно найти в Нижнем Новгороде. Средняя цена автомобиля составляет здесь 712 000 рублей. За год машины подешевели на 10,3%. На 15,6% доступнее пикапы стали в Омске. Снизились цены также в Краснодаре, Самаре и Новосибирске. В среднем, чуть больше миллиона рублей приличный подержанный пикап стоит в Самаре, Иркутске, Барнауле, Красноярске и Воронеже.Бестселлером среди «бэушных» пикапов в России стал Mitsubishi L200. Интересно, что петербургские автолюбители предпочитают Nissan Patrol, а L200 занимает второе место, сообщает портал Peterburg2. Кроме того, у жителей северной столицы пользуются популярностью Hyundai Porter, Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hilux, Dodge Ram и Mazda BT-50. В общероссийский ТОП-10 попали две модели Nissan (Patrol и Navara), две модели Toyota (Hilux и Tundra), а также два пикапа на базе российской «Нивы» (Lada 2329 и ВИС 2346).
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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