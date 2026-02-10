Рынок пикапов переживает спад — кто выживает, а кто уходит в тень

10 февраля 2026, 18:03
Пикапы в России: какие модели теряют спрос, а кто удерживает позиции
Рынок пикапов в России меняется. Лидеры и аутсайдеры меняются местами. Китайские и российские бренды борются за покупателей. Новые правила и тренды формируют спрос.
В последние месяцы российский рынок пикапов столкнулся с заметным снижением интереса со стороны покупателей. По информации главы Автостата Сергея Целикова, за 2025 год продажи новых автомобилей этого сегмента сократились на четверть, составив всего 22 тысячи экземпляров. Январь 2026 года также не принес позитива: за первый месяц года реализовано лишь 1,3 тысячи машин, что на 30% меньше, чем годом ранее. Доля пикапов среди всех новых автомобилей за год уменьшилась почти вдвое - с 3% до 1,6%.
Несмотря на общее падение, некоторые бренды продолжают удерживать лидерство. Китайский JAC вновь оказался на вершине рейтинга: в 2025 году компания реализовала почти 5 тысяч пикапов. Даже несмотря на почти двукратное снижение продаж в январе, JAC удалось сохранить первое место, продав 233 автомобиля. За ним следует российский Sollers, который в январе смог реализовать 192 пикапа, а замыкает тройку УАЗ с результатом в 187 машин. Оба отечественных производителя показали динамику лучше, чем в среднем по рынку.
В пятерку лидеров также вошли Changan и американский RAM. Changan занял четвертое место с 163 проданными автомобилями, а RAM, несмотря на непростую ситуацию на рынке, продолжает наращивать обороты. В 2025 году продажи RAM выросли на 17%, а в январе 2026 года их объем почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 160 машин нашли своих владельцев.
Однако не всем участникам рынка удалось удержаться на плаву. Great Wall, который еще недавно считался одним из самых популярных брендов в сегменте, теперь оказался среди аутсайдеров. Foton также столкнулся с серьезными трудностями: несмотря на впечатляющий рост в прошлом году, в январе 2026 года продажи этой марки рухнули на 73%.
На фоне этих изменений производители продолжают адаптировать свои модели под требования рынка. Так, JAC недавно обновил одобрение типа транспортного средства для своего флагманского пикапа T9, разрешив владельцам буксировать прицепы с тормозной системой массой до 1,5 тонны. Это решение может привлечь дополнительное внимание к модели среди тех, кто ищет универсальный автомобиль для работы и отдыха.
Таким образом, рынок пикапов в России переживает непростые времена. Спрос снижается, а конкуренция между брендами становится все острее. Китайские и российские производители борются за внимание покупателей, а американские модели постепенно укрепляют свои позиции. В ближайшие месяцы ситуация может измениться, если бренды смогут предложить рынку новые решения и выгодные условия.
