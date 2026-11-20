20 ноября 2026, 11:44
Дом на колесах за 2,5 млн: стоит ли покупать Piligrim Camper ST-370 для трех человек
Дом на колесах за 2,5 млн: стоит ли покупать Piligrim Camper ST-370 для трех человек
Жилой модуль Piligrim Camper ST-370 рассчитан на поездки двух-трех человек и подходит для пикапов с двойной кабиной и кузовом длиной 1500-1600 мм. Цена: 2 490 000 ₽ — что скрыто внутри в нашем материале.
Рынок автодомов и кемперов в России переживает заметный подъем, вызванный переориентацией туристов на внутренний туризм и ростом популярности автономных путешествий. По данным отраслевых экспертов, только за последний год спрос на некоторые категории домов на колесах вырос на 300% . Эта тенденция объясняется не только желанием путешественников сэкономить на гостиницах и получить свободу в построении маршрута, но и активным развитием внутренней туристической инфраструктуры, а также появлением доступных моделей, в том числе на базе пикапов . В этих условиях выбор конкретного жилого модуля, такого как Piligrim Camper ST-370, становится не просто покупкой снаряжения, а инвестицией в новый формат отдыха, требующей внимательного учета технических параметров и совместимости с автомобилем.
При выборе жилого модуля для пикапа главное ограничение задает длина кузова: для установки модуля Piligrim Camper ST-370 она должна составлять 1500-1600 мм. Модель подходит для машин с двойной кабиной. ST-370 — это съемный жилой модуль для кузова пикапа, а несамостоятельный автомобиль.
Внутри предусмотрены три спальных места; кемпер рассчитан на путешествие двух-трех человек. Внешняя длина модуля составляет 4150 мм, внутренняя - 4070 мм, длина пола - 2350 мм. Ширина снаружи равна 2050 мм, внутри - 2000 мм. Внешняя высота составляет 2080 мм, высота салона - 1900 мм.
Для сна предусмотрены кровать в алькове размером 1400×2000 мм и спальная группа 900×2000 мм. Душевая кабина имеет размеры 710×1070 мм, вес модуля со стандартным оборудованием – 750 кг. При выборе машины важно учитывать массу модуля, допустимую грузоподъемность пикапа и нагрузку на заднюю ось. В правилах для пикапов с жилыми надстройками грузовую вместимость рассчитывают с учетом пассажиров и перевозочной нагрузки.
Совместимость жилого модуля заявлена с Changan Hunter, Dongteng DF6, Fiat Fullback Double Cab, Ford Ranger Double Cab, Ford Ranger Super Crew, Foton General C9, Foton Tunland C7, Great Wall POER, Isuzu D-max Double Cab, JAC T6, JAC T8, JAC T9, Mazda BT 50, Mercedes-Benz X-Klasse Double Cab, Mitsubishi L200 Double Cab, Nissan Navara Double. Кабина, Nissan NP300 Double Cab, Toyota Hilux Double Cab, Toyota Tacoma Double Cab и Volkswagen Amarok Double Cab. Перед установкой следует сверить параметры данной версии автомобиля: размеры кузова, грузоподъемность и допустимую нагрузку на заднюю ось.
Piligrim Camper ST-370 стоит 2 490 000 ₽. В комплектацию жилого модуля входят экстерьер и интерьер, электрика, отопление и водоснабжение, а также другие коммуникации. Жилые изделия прошли полную сертификацию.
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