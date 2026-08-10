Кемпер Piligrim ST-400: 4 спальных места, душ, отопление и совместимость с топ-пикапами РФ

Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной

Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.

Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.

Мобильные дома для пикапов становятся все более востребованными среди российских автолюбителей, и Piligrim Camper ST-400 - яркий пример того, как современные решения могут изменить подход к семейным путешествиям. Эта модель рассчитана на владельцев пикапов с двойной кабиной и кузовом длиной от 1750 до 1900 мм, что позволяет использовать ее с широким спектром популярных автомобилей.

ST-400 выделяется продуманной планировкой: внутри с комфортом размещаются четыре человека - как семья, так и компания взрослых. В максимальной комплектации предусмотрены все необходимые системы для автономного проживания: отопление, водоснабжение, электричество, а также удобная душевая кабина размером 810 на 1100 мм. Альковная кровать (1600 x 2140 мм) и дополнительная спальная зона (900 x 1900 мм) обеспечивают полноценный отдых даже в длительных поездках.

Габариты мобильного дома позволяют использовать его с такими моделями, как Changan Hunter Plusr, Great Wall Poer King Kong, Dodge Ram 1500 Crew Cab, Ford F150 Raptor Super Cab, Isuzu D-max Extra Cab, Mitsubishi L200 Club Cab, Toyota Hilux Extra Cab и другими. Внешняя длина корпуса - 4600 мм, ширина - 2200 мм, высота - 2100 мм. При этом вес с базовым оборудованием составляет около 750 кг, что важно для сохранения управляемости и безопасности на дороге.

Внутреннее пространство организовано максимально рационально: длина салона - 4510 мм, ширина - 2140 мм, высота - 1970 мм. Полезная длина пола - 2650 мм, что позволяет разместить не только спальные места, но и зону для отдыха, хранения вещей и приготовления пищи. В комплектацию входят элементы экстерьера и интерьера, а также все необходимые коммуникации для комфортного проживания.

Фото: piligrim-camper.ru

Сертификация мобильных домов Piligrim Camper подтверждает их соответствие российским стандартам безопасности и качества. Это особенно важно для тех, кто планирует длительные поездки по стране или за ее пределы. Важно отметить, что интерес к подобным решениям растет на фоне популярности активного отдыха и путешествий на автомобилях, а также благодаря расширению ассортимента пикапов на российском рынке.

Для сравнения, в сегменте мобильных решений для путешествий встречаются и другие интересные варианты, например, электровелосипеды с высокой автономностью, такие как Saber S1 от GhostCat, что подчеркивает общий тренд на мобильность и независимость от инфраструктуры.

Piligrim Camper ST-400 совместим с большинством популярных пикапов, что делает его универсальным выбором для российских условий. Модель рассчитана на круглогодичное использование, а наличие сертификации гарантирует безопасность. В условиях роста интереса к автопутешествиям и развитию рынка пикапов в России, такие мобильные дома могут стать оптимальным решением для семей, предпочитающих свободу передвижения и комфорт.