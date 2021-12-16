Пилота Формулы 1 торжественно посвятили в рыцари
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В среду Хэмилтона утешил в Виндзорском замке сам принц Уэльский, который официально наградил его рыцарским званием. Сэр Льюис попал в список потенциальных рыцарей еще год назад, после того как выиграл свой седьмой чемпионский титул. Но проблемы с налоговой инспекцией и пандемия помешали провести торжественную церемонию раньше. Накануне в Виндзорский замок Хэмилтон приехал вместе со своей матерью Кармен Локхарт, которая поддерживала его на протяжении всей его карьеры.
Льюис Хэмилтон стал четвертым гонщиком Формулы 1, удостоенным рыцарского титула, после сэра Джеки Стюарта, сэра Стирлинга Мосса и сэра Джека Брэбэма. Это также первый гонщик, удостоенный рыцарского звания еще до завершения спортивной карьеры, а также несмотря на то, что он не является налоговым резидентом Великобритании - Хэмилтон платит налоги в Монако.
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