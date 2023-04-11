Пилотов отстранили из-за пары чашек кофе (и пирожков)

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Как сообщает издание Times of India , один из пилотов бюджетной авиакомпании запостил в соцсетях фотографию расслабленного кофе-брейка прямо за штурвалом самолета. На снимке изображен бумажный стаканчик с кофе, балансирующий на рычаге подачи топлива рядом с рычагом управления дроссельной заслонкой, а рядом на салфетке пристроился крошащийся масляный пирожок. При этом на стакане даже не было крышки. Малейшая оплошность могла бы привести к тому, что горячий кофе вылился на рычаги и кнопки, необходимые для управления самолетом. Страшно представить, к каким последствиям могла бы привести подобная беспечность.

Судя по показаниям приборов, опасный кофе-брейк проходил на высоте 37 000 футов (11 200 метров) и на скорости 840 км/ч. После того, как фотография стала вирусной в социальных сетях, Главное управление гражданской авиации потребовало, чтобы SpiceJet установила личности членов экипажа и приняла меры. На следующий день пилоты были отстранены от полетов до окончания расследования.

Фото: @Mohan_Rngnathan

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