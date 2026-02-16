Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 04:38

Пилоты F1 критикуют новые болиды 2026 года: мнение Иссака Хаджара и Макса Ферстаппена

Гонщики Formula 1 взбунтовались: почему новые болиды 2026 года вызывают страх у чемпионов

Пилоты F1 критикуют новые болиды 2026 года: мнение Иссака Хаджара и Макса Ферстаппена

В 2026 году Формула-1 готовит масштабные перемены: новые болиды станут короче, легче и получат активную аэродинамику. Однако не все гонщики довольны - Иссак Хаджар и Макс Ферстаппен уже высказали опасения по поводу управляемости и динамики. Разбираемся, что ждет болельщиков и пилотов.

В мире Формулы-1 назревает серьезная дискуссия: новые технические требования, которые вступят в силу в 2026 году, уже вызывают неоднозначную реакцию среди пилотов. Иссак Хаджар, выступающий в одной команде с Максом Ферстаппеном, открыто поддержал критику напарника в адрес будущих болидов. По его словам, гонщикам придется больше полагаться на стратегию и расчет, чем на привычную борьбу за рекорды круга.

Суть изменений - в радикальном обновлении конструкции машин. Новое шасси станет заметно короче и уже, колесная база уменьшится, а масса снизится. В дополнение к этому появится активная аэродинамика, а силовые установки будут работать по новым принципам, что должно повысить экологичность и снизить расход топлива. Организаторы уверяют, что эти шаги сделают гонки более захватывающими и позволят чаще видеть обгоны, но сами пилоты настроены скептически.

Хаджар отмечает, что с новыми машинами привычный стиль пилотирования уйдет в прошлое. Теперь, чтобы добиться успеха, придется не только рисковать, но и тщательно просчитывать каждый маневр. Он подчеркивает: «В 2026 году мы увидим совсем другую Формулу-1. Гонщикам придется думать на трассе, а не просто гнаться за временем круга».

Макс Ферстаппен, неоднократный чемпион мира, также не скрывает разочарования. По его мнению, новые болиды могут стать менее предсказуемыми и сложными в управлении, что приведет к снижению зрелищности. Он опасается, что борьба на трассе станет менее острой, а пилоты будут вынуждены больше экономить ресурсы, чем атаковать на пределе возможностей.

Впрочем, подобные опасения не новы для автоспорта. Каждый крупный пересмотр регламента вызывает волну обсуждений и споров. Например, когда в сегменте кроссоверов появились новые технологические решения, многие водители также столкнулись с неожиданными сложностями. Об этом подробно рассказывалось в материале, где разбирались реальные отзывы владельцев и сравнивались плюсы и минусы современных моделей - подробнее в разборе ключевых отличий популярных кроссоверов.

Возвращаясь к Формуле-1, стоит отметить, что новые правила разрабатывались с учетом требований по безопасности и устойчивому развитию. Однако, как показывает практика, не всегда технический прогресс воспринимается однозначно. Гонщики опасаются, что из-за новых ограничений машины станут менее интересными для пилотирования, а болельщики могут не увидеть привычной динамики и накала борьбы.

Тем не менее, окончательные выводы можно будет сделать только после первых тестов и стартов сезона 2026 года. Пока же остается наблюдать за развитием ситуации и ждать, как команды и пилоты адаптируются к новым условиям.

