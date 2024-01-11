Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214
Фото: t.me/antresol_avia
Видео из кабины и салона Ту-214 появилось в телеграм-канале «Записки взлётоголиков». Интересно, что на борту теперь нет бизнес-класса, хотя изначально было предусмотрено 8 мест в «бизнесе» и 176 в «экономе». Сейчас салон рассчитан только на места эконом-класса – всего их 194. Масса пустого самолета составляет 59 000 кг; максимальная взлетная масса – 110 075 кг; тип двигателя ПС-90А; крейсерская скорость – 850 км/ч; дальность полёта до 7 000 км.
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-
10.01.2024, 21:57
УАЗ рассказал об изменениях на предприятии
Руководство Ульяновского автозавода стремится не только выполнить производственный план, но и заботится об улучшении условий труда своих работников. В 2023 году на предприятии прошла масштабная ремонтная кампания.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
10.01.2024, 14:06
В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
10.01.2024, 13:23
На видео попал момент наезда BMW на велокурьера в Петербурге
Вечером 9 января на Большом проспекте Васильевского острова автомобиль BMW сбил в зоне пешеходного перехода курьера на электровелосипеде. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.Читать далее
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