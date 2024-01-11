Пилоты показали на видео, как выглядит изнутри восстановленный Ту-214

Ранее мы писали Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300 ... Читать далее

Первоначально этот Ту-214, выпущенный в 2009 году, принадлежал авиакомпании «Трансаэро». В 2016-м компания обанкротилась и самолет перешел в Red Wings, где эксплуатировался всего несколько месяцев. Осенью 2017 года его законсервировали и оставили на хранении в аэропорту Казани. Шесть лет спустя восстановленный лайнер вновь поднялся в небо.

Видео из кабины и салона Ту-214 появилось в телеграм-канале «Записки взлётоголиков». Интересно, что на борту теперь нет бизнес-класса, хотя изначально было предусмотрено 8 мест в «бизнесе» и 176 в «экономе». Сейчас салон рассчитан только на места эконом-класса – всего их 194. Масса пустого самолета составляет 59 000 кг; максимальная взлетная масса – 110 075 кг; тип двигателя ПС-90А; крейсерская скорость – 850 км/ч; дальность полёта до 7 000 км.

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