15 февраля 2018, 09:59
Pininfarina разработала дизайн первых вьетнамских автомобилей
Вьетнамская компания Vinfast Vingroup выбрала дизайн двух своих первых автомобилей – седана и кроссовера. Оба эскиза разработаны в итальянском ателье Pininfarina.
Vinfast станет первым вьетнамским автомобильным брендом. Поэтому к выбору дизайна первых моделей подошли очень ответственно. Компания Vinfast Vingroup организовала голосование, в котором приняли участие 62 000 потенциальных покупателей будущих автомобилей. На их суд предложили 20 эскизов от разных дизайн-бюро. В итоге, был выбран дизайн для седана и для кроссовера. В обоих случаях, победителем признали итальянское ателье Pininfarina.
По словам главы Vinfast Vingroup Куанг Вьет Нгуена, Pininfarina, одному из крупнейших дизайнерских брендов в мире, при разработке двух первых автомобилей Vinfast удалось гармонично совместить современные веяния в дизайне с вьетнамским национальным колоритом. Представленные наброски адаптируют к серийным автомобилям. Первые экземпляры могут сойти с конвейера вьетнамского завода осенью 2019 года. Мощность будущего производства в 2025 году должна составить до полумиллиона автомобилей в год.
У Pininfarina уже есть опыт сотрудничества с азиатскими автопроизводителями. В марте в Женеве должны представить электрический гиперкар HK GT, построенный совместно с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Никакой технической информации о новинке нет. Ранее итальянцы разработали для HKG прототип кроссовера c силовой установкой мощностью 800 л.с., в состав которой входил с микротурбогенератор.
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