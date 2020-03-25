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25 марта 2020, 18:36

Pirelli отказался от съемок календаря на 2021 год из-за коронавируса

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Фото: Pirelli
Компания Pirelli известна не только своими покрышками, но и яркими календарями. Каждый из них – это настоящее произведение фотоискусства. Но в этом году съемки решили отменить, а деньги направить на борьбу с COVID-19.
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В бюджете этого года у Pirelli было заложено 100 000 евро на съемки фирменного календаря на 2021 год. Руководство компании приняло решение отменить фотосессию, а все средства направить на изучение коронавируса и борьбу с ним. Учитывая, что в прошлом году на подготовку календаря потребовалось шесть месяцев, можно с уверенностью сказать, что новое издание появится не ранее 2022 года. Календаря на 2021 год не будет.

Компания Pirelli начала выпускать фирменные календари в 1964 году. Первый выпуск имел колоссальный успех, поэтому традицию решили продолжить. За минувшие 50 с лишним лет концепция календаря претерпела серьезные изменения. Первоначально издание представляло собой компиляцию художественно-сексуальных картинок в стиле пин-ап. В последние годы он превратился в серию фотопроектов, посвященных переосмыслению известных литературных произведений, например, «Алисы в стране чудес» или «Ромео и Джульетты». 

Паузы в выпуске календаря случались и раньше. Например, его не было в 1967 году и с 1975 по 1983 год. Тогда календарь не выпускался из-за нефтяного кризиса. Сейчас съемки отменили из-за пандемии. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, как только ситуация с COVID-19 нормализуется, итальянские специалисты вернутся к работе над проектом.

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какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
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да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
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Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
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Pirelli отказался от съемок календаря на 2021 год из-за коронавируса
{{material_129330}}В бюджете этого года у Pirelli было заложено 100 000 евро на съемки фирменного календаря на 2021 год. Руководство компании приняло решение отменить фотосессию, а все средства направить на изучение коронавируса и борьбу с ним. Учитывая, что в прошлом году на подготовку календаря потребовалось шесть месяцев, можно с уверенностью сказать, что новое издание появится не ранее 2022 года. Календаря на 2021 год не будет.Компания Pirelli начала выпускать фирменные календари в 1964 году. Первый выпуск имел колоссальный успех, поэтому традицию решили продолжить. За минувшие 50 с лишним лет концепция календаря претерпела серьезные изменения. Первоначально издание представляло собой компиляцию художественно-сексуальных картинок в стиле пин-ап. В последние годы он превратился в серию фотопроектов, посвященных переосмыслению известных литературных произведений, например, «Алисы в стране чудес» или «Ромео и Джульетты». Паузы в выпуске календаря случались и раньше. Например, его не было в 1967 году и с 1975 по 1983 год. Тогда календарь не выпускался из-за нефтяного кризиса. Сейчас съемки отменили из-за пандемии. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, как только ситуация с COVID-19 нормализуется, итальянские специалисты вернутся к работе над проектом.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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