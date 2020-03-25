25 марта 2020, 18:36
Pirelli отказался от съемок календаря на 2021 год из-за коронавируса
- 546
- 0
Фото: Pirelli
Компания Pirelli известна не только своими покрышками, но и яркими календарями. Каждый из них – это настоящее произведение фотоискусства. Но в этом году съемки решили отменить, а деньги направить на борьбу с COVID-19.
Ранее мы писали
Компания Pirelli объявила об утилизации 1800 неиспользованных гоночных покрышек. Новые комплекты резины будут ...Читать далее
Компания Pirelli начала выпускать фирменные календари в 1964 году. Первый выпуск имел колоссальный успех, поэтому традицию решили продолжить. За минувшие 50 с лишним лет концепция календаря претерпела серьезные изменения. Первоначально издание представляло собой компиляцию художественно-сексуальных картинок в стиле пин-ап. В последние годы он превратился в серию фотопроектов, посвященных переосмыслению известных литературных произведений, например, «Алисы в стране чудес» или «Ромео и Джульетты».
Паузы в выпуске календаря случались и раньше. Например, его не было в 1967 году и с 1975 по 1983 год. Тогда календарь не выпускался из-за нефтяного кризиса. Сейчас съемки отменили из-за пандемии. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, как только ситуация с COVID-19 нормализуется, итальянские специалисты вернутся к работе над проектом.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве