Вышло исследование: как новые особенности шин Pirelli помогут владельцам кроссоверов

28 января 2026, 14:38
Pirelli представила новое поколение шин Scorpion для SUV и кроссоверов
Pirelli представила новое поколение шин Scorpion для SUV и кроссоверов
Pirelli вывела на рынок третье поколение шин Scorpion, ориентированных на мощные внедорожники и кроссоверы. Новинка прошла независимые испытания и получила высокую оценку за безопасность и износостойкость. Почему это событие может повлиять на выбор шин в 2026 году - разбираемся в деталях.
В 2026 году рынок шин для внедорожников и кроссоверов переживает заметные перемены: компания Pirelli представила третье поколение летних шин Scorpion, что может изменить расстановку сил в премиальном сегменте. Для владельцев современных SUV это не просто очередная новинка - речь идет о продукте, который прошел независимые испытания и получил статус «Premium Quality». Это событие важно для всех, кто ценит безопасность, комфорт и долговечность шин, особенно в условиях российских дорог.
История модели Scorpion уходит корнями в 1986 год, когда первые шины этой серии были разработаны специально для Lamborghini LM002 - одного из самых необычных внедорожников своего времени. С тех пор линейка Scorpion стала синонимом надежности и технологичности, а каждое новое поколение отражает актуальные требования рынка и запросы автолюбителей.
Третья генерация Scorpion отличается не только обновленным дизайном протектора, но и рядом технических доработок. По информации пресс-службы Pirelli, одной из ключевых задач инженеров было снижение шума при движении, что особенно актуально для городских кроссоверов и премиальных SUV. Кроме того, усиленный каркас и оптимизированная резиновая смесь обеспечивают повышенную износостойкость - важный фактор для тех, кто часто сталкивается с агрессивной эксплуатацией и переменчивыми погодными условиями.
Новые шины прошли серию тестов в независимом институте TUV, где проверялись эффективность торможения, управляемость на мокром и сухом покрытии, а также устойчивость к аквапланированию. По итогам испытаний Scorpion III получила высокую оценку, что подтверждает ее соответствие самым строгим стандартам безопасности. Для российского рынка, где погодные условия могут меняться буквально за сутки, такие характеристики становятся решающими при выборе шин.
Еще одна особенность новинки - широкий диапазон типоразмеров: от 18 до 22 дюймов. Это позволяет устанавливать Scorpion III как на традиционные бензиновые и дизельные внедорожники, так и на современные электромобили и гибриды. Такой подход отражает глобальный тренд на универсальность и адаптацию к новым технологиям в автопроме.
Как отмечают специалисты, обновленный рисунок протектора не только снижает уровень шума, но и улучшает сцепление с дорогой, что особенно важно для тяжелых и мощных автомобилей. Усиленный каркас помогает шине сохранять форму даже при высоких нагрузках, а новая резиновая смесь продлевает срок службы, снижая риск преждевременного износа.
Для российских автолюбителей появление Scorpion III - это возможность получить продукт, который сочетает в себе современные технологии, проверенную надежность и адаптацию к сложным дорожным условиям. В условиях, когда выбор качественных шин становится все более актуальным, такие новинки способны задать новые стандарты для всего сегмента SUV.
По информации пресс-службы Pirelli, шины уже доступны в продаже и могут заинтересовать не только владельцев премиальных внедорожников, но и тех, кто выбирает электромобили или гибриды. В ближайшее время ожидается расширение линейки типоразмеров, что позволит охватить еще больше моделей современных автомобилей.
Похожие материалы Ламборджини
-
01.12.2025, 08:21
Уникальный Lamborghini султана Брунея уходит с молотка в Швеции
В Швеции продают очень редкий автомобиль. Его создали по специальному заказу. Владельцем был султан Брунея. Позже машиной владел экс-глава BMW. Сейчас за внедорожник просят огромную сумму. Торги уже начались и привлекают внимание.Читать далее
-
04.08.2021, 12:35
ТОП-9 самых больших пикапов в мире
В мире пикапов большое количество моделей, которые покоряют своим дизайном и размерами. Представляем несколько массивных рабочих лошадок, рядом с которыми ваш автомобиль будет казаться крохотным.Читать далее
-
31.03.2021, 10:09
Круче этих пикапов нет: ТОП-8 самых дорогих моделей планеты
Современные пикапы куда больше и мощнее, чем в прежние времена. В бесконечной гонке за доминирование производители поднимают ставки в игре, а заодно и цены. По некоторым данным, средняя стоимость нового пикапа сегодня превышает 50 000 долларов.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
01.12.2025, 08:21
Уникальный Lamborghini султана Брунея уходит с молотка в Швеции
В Швеции продают очень редкий автомобиль. Его создали по специальному заказу. Владельцем был султан Брунея. Позже машиной владел экс-глава BMW. Сейчас за внедорожник просят огромную сумму. Торги уже начались и привлекают внимание.Читать далее
-
04.08.2021, 12:35
ТОП-9 самых больших пикапов в мире
В мире пикапов большое количество моделей, которые покоряют своим дизайном и размерами. Представляем несколько массивных рабочих лошадок, рядом с которыми ваш автомобиль будет казаться крохотным.Читать далее
-
31.03.2021, 10:09
Круче этих пикапов нет: ТОП-8 самых дорогих моделей планеты
Современные пикапы куда больше и мощнее, чем в прежние времена. В бесконечной гонке за доминирование производители поднимают ставки в игре, а заодно и цены. По некоторым данным, средняя стоимость нового пикапа сегодня превышает 50 000 долларов.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее