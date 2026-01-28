Вышло исследование: как новые особенности шин Pirelli помогут владельцам кроссоверов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 14:38

Pirelli представила новое поколение шин Scorpion для SUV и кроссоверов

Pirelli вывела на рынок третье поколение шин Scorpion, ориентированных на мощные внедорожники и кроссоверы. Новинка прошла независимые испытания и получила высокую оценку за безопасность и износостойкость. Почему это событие может повлиять на выбор шин в 2026 году - разбираемся в деталях.

Pirelli вывела на рынок третье поколение шин Scorpion, ориентированных на мощные внедорожники и кроссоверы. Новинка прошла независимые испытания и получила высокую оценку за безопасность и износостойкость. Почему это событие может повлиять на выбор шин в 2026 году - разбираемся в деталях.

В 2026 году рынок шин для внедорожников и кроссоверов переживает заметные перемены: компания Pirelli представила третье поколение летних шин Scorpion, что может изменить расстановку сил в премиальном сегменте. Для владельцев современных SUV это не просто очередная новинка - речь идет о продукте, который прошел независимые испытания и получил статус «Premium Quality». Это событие важно для всех, кто ценит безопасность, комфорт и долговечность шин, особенно в условиях российских дорог.

История модели Scorpion уходит корнями в 1986 год, когда первые шины этой серии были разработаны специально для Lamborghini LM002 - одного из самых необычных внедорожников своего времени. С тех пор линейка Scorpion стала синонимом надежности и технологичности, а каждое новое поколение отражает актуальные требования рынка и запросы автолюбителей.

Третья генерация Scorpion отличается не только обновленным дизайном протектора, но и рядом технических доработок. По информации пресс-службы Pirelli, одной из ключевых задач инженеров было снижение шума при движении, что особенно актуально для городских кроссоверов и премиальных SUV. Кроме того, усиленный каркас и оптимизированная резиновая смесь обеспечивают повышенную износостойкость - важный фактор для тех, кто часто сталкивается с агрессивной эксплуатацией и переменчивыми погодными условиями.

Фото: Pirelli

Новые шины прошли серию тестов в независимом институте TUV, где проверялись эффективность торможения, управляемость на мокром и сухом покрытии, а также устойчивость к аквапланированию. По итогам испытаний Scorpion III получила высокую оценку, что подтверждает ее соответствие самым строгим стандартам безопасности. Для российского рынка, где погодные условия могут меняться буквально за сутки, такие характеристики становятся решающими при выборе шин.

Еще одна особенность новинки - широкий диапазон типоразмеров: от 18 до 22 дюймов. Это позволяет устанавливать Scorpion III как на традиционные бензиновые и дизельные внедорожники, так и на современные электромобили и гибриды. Такой подход отражает глобальный тренд на универсальность и адаптацию к новым технологиям в автопроме.

Как отмечают специалисты, обновленный рисунок протектора не только снижает уровень шума, но и улучшает сцепление с дорогой, что особенно важно для тяжелых и мощных автомобилей. Усиленный каркас помогает шине сохранять форму даже при высоких нагрузках, а новая резиновая смесь продлевает срок службы, снижая риск преждевременного износа.

Для российских автолюбителей появление Scorpion III - это возможность получить продукт, который сочетает в себе современные технологии, проверенную надежность и адаптацию к сложным дорожным условиям. В условиях, когда выбор качественных шин становится все более актуальным, такие новинки способны задать новые стандарты для всего сегмента SUV.

По информации пресс-службы Pirelli, шины уже доступны в продаже и могут заинтересовать не только владельцев премиальных внедорожников, но и тех, кто выбирает электромобили или гибриды. В ближайшее время ожидается расширение линейки типоразмеров, что позволит охватить еще больше моделей современных автомобилей.

Упомянутые модели: Lamborghini LM-002
Упомянутые марки: Lamborghini
