18 марта 2020, 06:55
Pirelli утилизирует 1800 новых шин после отмены Формулы-1
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Фото: autosport.com
Компания Pirelli объявила об утилизации 1800 неиспользованных гоночных покрышек. Новые комплекты резины будут уничтожены из-за отмены Формулы-1, так и не выехав на трассу.
Фото: autosport.com
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«Мы закончили монтаж шин в четверг днем, а затем нам пришлось все демонтировать», - сказал Autosport руководитель автоспорта Pirelli Марио Изола. Напомним, что Гран-при Австралии отменили накануне начала гонок.
Пока в Pirelli не найдут безопасного способа демонтировать покрышку с обода, компания будет вынуждена утилизировать неиспользованную резину. Обычно после гонок утилизации подлежит порядка 140 комплектов новых покрышек. Как правило, это дождевые шины после «сухих» Гран-при.
В Бахрейне и Вьетнаме такой проблемы не было, потому что гонки были перенесены заранее, ни одна шина не была установлена на диск.
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