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18 марта 2020, 06:55

Pirelli утилизирует 1800 новых шин после отмены Формулы-1

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Фото: autosport.com
Компания Pirelli объявила об утилизации 1800 неиспользованных гоночных покрышек. Новые комплекты резины будут уничтожены из-за отмены Формулы-1, так и не выехав на трассу.
Pirelli утилизирует 1800 новых шин после отмены Формулы 1

Фото: autosport.com

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Новое поколение шин и колесных дисков Pirelli не предусматривает повторного использования. То есть если шины были установлены, но не использованы, их необходимо списывать. Причина в том, что при снятии их с дисков возможны микроповреждения, которые могут привести к вибрации или разрушению. Поэтому утилизации подлежат все шины, которые были установлены на дисках, даже если резина не ставилась на болид.

«Мы закончили монтаж шин в четверг днем, а затем нам пришлось все демонтировать», - сказал Autosport руководитель автоспорта Pirelli Марио Изола. Напомним, что Гран-при Австралии отменили накануне начала гонок.

Пока в Pirelli не найдут безопасного способа демонтировать покрышку с обода, компания будет вынуждена утилизировать неиспользованную резину. Обычно после гонок утилизации подлежит порядка 140 комплектов новых покрышек. Как правило, это дождевые шины после «сухих» Гран-при.

В Бахрейне и Вьетнаме такой проблемы не было, потому что гонки были перенесены заранее, ни одна шина не была установлена на диск. 

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Pirelli утилизирует 1800 новых шин после отмены Формулы-1
{{material_129278}}Новое поколение шин и колесных дисков Pirelli не предусматривает повторного использования. То есть если шины были установлены, но не использованы, их необходимо списывать. Причина в том, что при снятии их с дисков возможны микроповреждения, которые могут привести к вибрации или разрушению. Поэтому утилизации подлежат все шины, которые были установлены на дисках, даже если резина не ставилась на болид.«Мы закончили монтаж шин в четверг днем, а затем нам пришлось все демонтировать», - сказал Autosport руководитель автоспорта Pirelli Марио Изола. Напомним, что Гран-при Австралии отменили накануне начала гонок.Пока в Pirelli не найдут безопасного способа демонтировать покрышку с обода, компания будет вынуждена утилизировать неиспользованную резину. Обычно после гонок утилизации подлежит порядка 140 комплектов новых покрышек. Как правило, это дождевые шины после «сухих» Гран-при.В Бахрейне и Вьетнаме такой проблемы не было, потому что гонки были перенесены заранее, ни одна шина не была установлена на диск. 
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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