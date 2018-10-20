20 октября 2018, 21:16

Письма со штрафами ГИБДД будут хранить на почте ровно 7 дней

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В Минкомсвязи разработали пакет поправок в Правила оказания услуг почтовой связи, согласно которым письма с административными штрафами будут хранить в отделении связи неделю, а не 30 дней, как сейчас.
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Поправки должен одобрить Минюст, после чего они вступят в законную силу. Сократить сроки хранения извещений решили в целях борьбы с недобросовестными нарушителями. Некоторые водители использовали лазейки в законодательстве, чтобы избежать ответственности по совершенным правонарушениям. 

Дело в том, что КоАП строго регламентирует сроки, в которые должно быть вынесено постановление – два месяца. Автовладельцы намеренно забирали письмо с почты в последний 30-ый день его хранения, потом обжаловали штраф, указав, что за рулем в момент проезда под камерой находился другой водитель. А чтобы в ГИБДД получили письмо как можно позже, отправляли его из другого города. В итоге, инспекторы просто не успевали уложиться в установленные законом процессуальные сроки.

С другой стороны, процент таких ушлых нарушителей невелик – около 5%. Новые сокращенные сроки ударят, в первую очередь, по законопослушным автомобилистам. Семь дней – это очень мало. Особенно, если учесть, что извещение о письме почтальон приносит в почтовый ящик через день-два. В выходные почтовое отделение обычно не работает. В итоге, остается 3 – 4 дня, чтобы успеть забрать письмо. А ведь человек может уехать в командировку или заболеть.

Единственный выход – использовать электронные сервисы. На сайте ГИБДД можно настроить уведомления о выписанных штрафах. И оплатить их, кстати, тоже можно онлайн. Кроме того, можно завести электронный ящик в мобильном приложении «Почты России». Электронные копии уведомлений о штрафах ничем не отличаются от бумажных. Они содержат сведения обо всех обстоятельствах инцидента и ФИО инспектора, а также файл с фотофиксацией нарушения.
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Письма со штрафами ГИБДД будут хранить на почте ровно 7 дней
{{material_124745}}Поправки должен одобрить Минюст, после чего они вступят в законную силу. Сократить сроки хранения извещений решили в целях борьбы с недобросовестными нарушителями. Некоторые водители использовали лазейки в законодательстве, чтобы избежать ответственности по совершенным правонарушениям. Дело в том, что КоАП строго регламентирует сроки, в которые должно быть вынесено постановление – два месяца. Автовладельцы намеренно забирали письмо с почты в последний 30-ый день его хранения, потом обжаловали штраф, указав, что за рулем в момент проезда под камерой находился другой водитель. А чтобы в ГИБДД получили письмо как можно позже, отправляли его из другого города. В итоге, инспекторы просто не успевали уложиться в установленные законом процессуальные сроки.С другой стороны, процент таких ушлых нарушителей невелик – около 5%. Новые сокращенные сроки ударят, в первую очередь, по законопослушным автомобилистам. Семь дней – это очень мало. Особенно, если учесть, что извещение о письме почтальон приносит в почтовый ящик через день-два. В выходные почтовое отделение обычно не работает. В итоге, остается 3 – 4 дня, чтобы успеть забрать письмо. А ведь человек может уехать в командировку или заболеть.Единственный выход – использовать электронные сервисы. На сайте ГИБДД можно настроить уведомления о выписанных штрафах. И оплатить их, кстати, тоже можно онлайн. Кроме того, можно завести электронный ящик в мобильном приложении «Почты России». Электронные копии уведомлений о штрафах ничем не отличаются от бумажных. Они содержат сведения обо всех обстоятельствах инцидента и ФИО инспектора, а также файл с фотофиксацией нарушения.
2018-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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