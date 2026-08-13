Спортивный характер без ПТС: Питбайк RACER RX140E LITE — 140 кубов и электростартер за 97 500 ₽

13 августа 2026, 22:03
Питбайк RACER RX140E LITE: особенности, цена и ограничения для российских покупателей
Питбайк RACER RX140E LITE: особенности, цена и ограничения для российских покупателей
Питбайк RACER RX140E LITE появился в продаже по цене 97 500 руб. Модель ориентирована на спортивные тренировки и не предназначена для дорог общего пользования. Важно учитывать нюансы эксплуатации и юридические ограничения.
Питбайк RACER RX140E LITE привлек внимание российских любителей мотоспорта благодаря сочетанию доступных цен и технических характеристик, ориентированных на спортивные заезды. Модель представлена по цене 97 500 рублей и уже доступна для заказа, что особенно актуально на фоне растущего интереса к компактным спортивным мотоциклам.
Главные параметры RACER RX140E LITE - объем двигателя 140 куб. см, механическая коробка передач, электростартер и стальная рама. Колеса размером 17/14 дюймов, дисковые тормоза спереди и сзади, а также регулируемые подвески делают этот питбайк подходящим для интенсивных тренировок на закрытых трассах. Вес модели составляет 74 кг, максимальная скорость - до 85 км/ч, допустимая нагрузка - 90 кг.
Важно отметить, что RACER RX140E LITE не предусматривает ПТС и не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования.
В комплектации питбайка - карбюратор NIBBI, электронная приборная панель со счетчиком моточасов, стальные спицованные колеса, маятник и руль из стали, а также цепь CHOHO 428. Система охлаждения - воздушно-масляная.
Покупатели, выбирающие RACER RX140E LITE, часто интересуются и другими компактными моделями для спорта и активного отдыха. Например, складной электровелосипед с мотором мощностью 1000 Вт и запасом хода до 150 км, о котором говорилось в материале о возможностях современных электровелосипедов для российских условий . Это позволяет сравнивать различные типы техники по удобству и стоимости владения.
RACER RX140E LITE может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет недорогой и надежный вариант для тренировок на закрытых трассах. Однако, отсутствие ПТС ограничивает сферу применения, покупателю важно заранее оценить все юридические аспекты. В условиях российского рынка, где спрос на спортивную мототехнику стабильно растет, такие модели остаются востребованными среди энтузиастов и начинающих спортсменов.
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