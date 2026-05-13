Детям — не игрушка: что такое питбайк, можно ли на нем ездить по городу и кто заплатит за аварию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 07:46

Питбайки на улицах: почему подростки рискуют и что грозит родителям

Питбайки на улицах: почему подростки рискуют и что грозит родителям

Детям — не игрушка: что такое питбайк, можно ли на нем ездить по городу и кто заплатит за аварию

Питбайки на улицах: почему подростки рискуют и что грозит родителям

Летний сезон приносит всплеск ДТП с участием питбайков, за рулем которых часто оказываются подростки. Почему эти мини-мотоциклы нельзя использовать в городе, какие штрафы грозят нарушителям и как власти реагируют на тревожную статистику - разбираемся в деталях.

Летний сезон приносит всплеск ДТП с участием питбайков, за рулем которых часто оказываются подростки. Почему эти мини-мотоциклы нельзя использовать в городе, какие штрафы грозят нарушителям и как власти реагируют на тревожную статистику - разбираемся в деталях.

В последние годы питбайки стали настоящей головной болью для российских городов. Летние месяцы приносят резкий рост числа катастроф с участием этих мини-мотоциклов, причём зачастую за рулём оказываются несовершеннолетние. Отсутствие регистрации, прав и элементарных знаний ПДД превращает питбайк в источник серьёзных проблем для подростков и их родителей.

Питбайк изначально создавался как вспомогательное средство для механиков гоночных команд. Со временем техника вышла за пределы трека: появились соревнования по мини-мотокроссу, эндуро и фристайлу. В России первенства по этому виду спорта начались в 2018 году, однако массовое увлечение подростков привело к тому, что техника, предназначенная для закрытых трасс, всё чаще оказывается на обычных улицах.

Современные питбайки оснащаются двигателями мощностью 125-150 куб. см и развивают скорость до 100 км/ч, но у них отсутствуют световые приборы, зеркала и поворотники. Госавтоинспекция утверждает: питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство. На него не выдают ПТС, не оформляют регистрацию и не присваивают номерной знак. Управлять им можно только на специализированных трассах, а перевозить до места тренировки — исключительно на другом транспорте.

Выезд на питбайке на дороги общего пользования, обочины или тротуары категорически запрещён. Даже короткий перегон к спортплощадке считается нарушением, за которое предусмотрены серьёзные штрафы и эвакуация на штрафстоянку.

В России нет закона, разрешающего движение питбайков по дорогам общего пользования. За управление без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а сам питбайк отправляется на спецстоянку. Дополнительно могут быть назначены штрафы за отсутствие шлема, превышение скорости, проезд на красный свет, а также арест или обязательные работы.

Если подростку от 16 до 18 лет, он сам платит штраф, а техника эвакуируется. Если же ребёнок младше 16 лет, ответственность ложится на родителей: им грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание. Кроме того, за передачу управления питбайком ребёнку родители могут получить штраф в 30 тысяч рублей.

Особенно тревожит рост происшествий с мотоциклами и мопедами: они составляют 75% всех аварий с детьми-водителями. Главная причина — ограниченный контроль со стороны взрослых, которые покупают детям питбайки и не приучают их к правилам дорожного движения.

Подростки часто переоценивают свои навыки, а родители ошибочно считают питбайк безобидной альтернативой велосипеду. На деле же управление этим оборудованием требует серьёзной подготовки и дисциплины.

В ответ на рост чрезвычайных ситуаций депутаты Госдумы предлагают ужесточить правила: запретить использование питбайков на дорогах общего пользования, ввести ответственность для взрослых за передачу техники детям, а также приравнять питбайки к полноценным мотоциклам с обязательной регистрацией и получением прав. 

Пока ситуация остаётся тревожной: родители рискуют не только крупными штрафами, но и безопасностью своих детей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проводить разъяснительные беседы с подростками и не допускать самостоятельного управления питбайками вне специализированных площадок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Свердловская область Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться