Детям — не игрушка: что такое питбайк, можно ли на нем ездить по городу и кто заплатит за аварию

Питбайки на улицах: почему подростки рискуют и что грозит родителям

Летний сезон приносит всплеск ДТП с участием питбайков, за рулем которых часто оказываются подростки. Почему эти мини-мотоциклы нельзя использовать в городе, какие штрафы грозят нарушителям и как власти реагируют на тревожную статистику - разбираемся в деталях.

В последние годы питбайки стали настоящей головной болью для российских городов. Летние месяцы приносят резкий рост числа катастроф с участием этих мини-мотоциклов, причём зачастую за рулём оказываются несовершеннолетние. Отсутствие регистрации, прав и элементарных знаний ПДД превращает питбайк в источник серьёзных проблем для подростков и их родителей.

Питбайк изначально создавался как вспомогательное средство для механиков гоночных команд. Со временем техника вышла за пределы трека: появились соревнования по мини-мотокроссу, эндуро и фристайлу. В России первенства по этому виду спорта начались в 2018 году, однако массовое увлечение подростков привело к тому, что техника, предназначенная для закрытых трасс, всё чаще оказывается на обычных улицах.

Современные питбайки оснащаются двигателями мощностью 125-150 куб. см и развивают скорость до 100 км/ч, но у них отсутствуют световые приборы, зеркала и поворотники. Госавтоинспекция утверждает: питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство. На него не выдают ПТС, не оформляют регистрацию и не присваивают номерной знак. Управлять им можно только на специализированных трассах, а перевозить до места тренировки — исключительно на другом транспорте.

Выезд на питбайке на дороги общего пользования, обочины или тротуары категорически запрещён. Даже короткий перегон к спортплощадке считается нарушением, за которое предусмотрены серьёзные штрафы и эвакуация на штрафстоянку.

В России нет закона, разрешающего движение питбайков по дорогам общего пользования. За управление без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а сам питбайк отправляется на спецстоянку. Дополнительно могут быть назначены штрафы за отсутствие шлема, превышение скорости, проезд на красный свет, а также арест или обязательные работы.

Если подростку от 16 до 18 лет, он сам платит штраф, а техника эвакуируется. Если же ребёнок младше 16 лет, ответственность ложится на родителей: им грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание. Кроме того, за передачу управления питбайком ребёнку родители могут получить штраф в 30 тысяч рублей.

Особенно тревожит рост происшествий с мотоциклами и мопедами: они составляют 75% всех аварий с детьми-водителями. Главная причина — ограниченный контроль со стороны взрослых, которые покупают детям питбайки и не приучают их к правилам дорожного движения.

Подростки часто переоценивают свои навыки, а родители ошибочно считают питбайк безобидной альтернативой велосипеду. На деле же управление этим оборудованием требует серьёзной подготовки и дисциплины.

В ответ на рост чрезвычайных ситуаций депутаты Госдумы предлагают ужесточить правила: запретить использование питбайков на дорогах общего пользования, ввести ответственность для взрослых за передачу техники детям, а также приравнять питбайки к полноценным мотоциклам с обязательной регистрацией и получением прав.

Пока ситуация остаётся тревожной: родители рискуют не только крупными штрафами, но и безопасностью своих детей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует проводить разъяснительные беседы с подростками и не допускать самостоятельного управления питбайками вне специализированных площадок.