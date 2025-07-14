Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?
По данным за первую половину 2025 года, сотни детей на питбайках получили травмы, десятки – погибли. Власти обеспокоены ситуацией: чтобы купить такой мотоцикл, не нужно ни прав, ни документов, ни даже минимальных навыков. Именно поэтому депутат Госдумы Артем Метелев предложил ввести ограничения: продавать питбайки только при наличии справки о занятиях в секции мотокросса.
Пока депутаты думают, полиция приступила к активным действиям в рамках существующего правового поля, не дожидаясь изменений в законодательстве. Прямо в торговых точках начались аресты питбайков. Например, в Омской области сотрудники правоохранительных органов изъяли 145 единиц техники иностранного производства, включая питбайки, квадроциклы, скутеры и электровелосипеды. Продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие легальный ввоз и реализацию этих товаров. На всю изъятую технику был наложен арест, а информация передана в таможенные органы для дальнейшей проверки.
Эксперты напоминают: питбайк – это спорт, а не игрушка. Его использование вне специально отведенных зон не просто нарушает правила, а ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. ГИБДД призывает родителей быть внимательнее при выборе подарка и помнить: сегодня модный мотоцикл может завтра стать причиной непоправимой трагедии.
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Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Сегодня многие китайские автопроизводители указывают в руководствах по эксплуатации, что их кроссоверы могут работать на бензине АИ-92, даже если оснащены турбированными двигателями. Однако специалисты предупреждают: такое решение – скорее маркетинговый ход, чем техническая рекомендация. Читать далее
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
-
14.07.2025, 12:08
Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Вторая неделя июля принесла ожидаемое снижение активности на автомобильном рынке. После рекордного показателя предыдущей недели, которая совпала с завершением второго квартала и массовой постановкой автомобилей на учет в ГИБДД (29–30 июня пришлись на выходные), рынок вернулся к средним значениям. Читать далее
-
14.07.2025, 11:36
Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
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