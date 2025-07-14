Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?

Ранее мы писали Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой ... Читать далее

Фото: avtospravochnaya.com

Питбайки не подлежат регистрации, на них не оформляют ПТС и номерные знаки им не выдают, а значит, управлять ими на законных основаниях можно только на закрытых площадках и специальных трассах. Однако реальность такова, что количество подростков на питбайках растет, и вместе с ним – число дорожно-транспортных происшествий, пишет Avtospravochnaya.com По данным за первую половину 2025 года, сотни детей на питбайках получили травмы, десятки – погибли. Власти обеспокоены ситуацией: чтобы купить такой мотоцикл, не нужно ни прав, ни документов, ни даже минимальных навыков. Именно поэтому депутат Госдумы Артем Метелев предложил ввести ограничения: продавать питбайки только при наличии справки о занятиях в секции мотокросса.

Пока депутаты думают, полиция приступила к активным действиям в рамках существующего правового поля, не дожидаясь изменений в законодательстве. Прямо в торговых точках начались аресты питбайков. Например, в Омской области сотрудники правоохранительных органов изъяли 145 единиц техники иностранного производства, включая питбайки, квадроциклы, скутеры и электровелосипеды. Продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие легальный ввоз и реализацию этих товаров. На всю изъятую технику был наложен арест, а информация передана в таможенные органы для дальнейшей проверки.



Эксперты напоминают: питбайк – это спорт, а не игрушка. Его использование вне специально отведенных зон не просто нарушает правила, а ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. ГИБДД призывает родителей быть внимательнее при выборе подарка и помнить: сегодня модный мотоцикл может завтра стать причиной непоправимой трагедии.

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