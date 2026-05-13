Питбайк 2026: спортивный инвентарь вне правил — полный гид по правилам, штрафам и уголовной ответственности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 09:14

Питбайки под запретом: новые штрафы и уголовная ответственность в 2026 году

Питбайки под запретом: новые штрафы и уголовная ответственность в 2026 году

Питбайк 2026: спортивный инвентарь вне правил — полный гид по правилам, штрафам и уголовной ответственности

Питбайки под запретом: новые штрафы и уголовная ответственность в 2026 году

В 2026 году правила для владельцев питбайков ужесточились: новые штрафы, ограничения на продажу топлива и даже уголовная ответственность для родителей. Разбираемся, почему эти изменения стали необходимы и как они повлияют на любителей мини-мотоциклов.

В 2026 году правила для владельцев питбайков ужесточились: новые штрафы, ограничения на продажу топлива и даже уголовная ответственность для родителей. Разбираемся, почему эти изменения стали необходимы и как они повлияют на любителей мини-мотоциклов.

В 2026 году российский рынок мини-мотоциклов оказался в центре внимания из-за резкого роста популярности питбайков. Власти отреагировали на эту тенденцию ужесточением законодательства, что сразу же отразилось на тысячах владельцев и их семьях. Теперь питбайк — это не просто спортивная игрушка, а объект тщательного контроля, и последствия стали куда серьёзнее.

Генеральная прокуратура РФ официально определила: питбайк — это исключительный спортивный инвентарь, не предназначенный для дорог общего пользования. Его нельзя зарегистрировать в ГИБДД, получить ПТС или номерные знаки. Большинство моделей не оснащены светотехникой и зеркалами, поэтому права на управление не требуются, но только если речь идёт о закрытых трассах. Если же мини-мотоцикл дооборудован для дорог и имеет ПТС, он приравнивается к полноценному мотоциклу, и для управления требуется категория «А» или «А1».

Категорически запрещено выезжать на питбайке на дороги, тротуары, обочины и велодорожки. Даже короткая поездка до места катания считается нарушением — перевозить мини-мотоцикл разрешено только в автомобиле или на прицепе. Разрешено кататься исключительно на специализированных треках, мотодромах и закрытых площадках.

Ответственность за нарушение этих правил стала ощутимой. Если водитель старше 16 лет и не имеет прав, штраф составляет от 5 000 до 15 000 рублей. За отсутствие шлема — ещё 1 500 рублей. Если за руль сел подросток младше 16 лет, ответственность ложится на родителей: штраф 30 000 рублей по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления несовершеннолетнему без прав. Кроме того, родители могут быть привлечены по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Особо показательными являются случаи возможной уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ — за вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия, что грозит лишением свободы до года.

С 1 сентября 2026 года в Московской области вступает в силу новый закон: продажа бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам младше 18 лет запрещена. Исключение — подростки, имеющие водительское удостоверение на мопед или лёгкий мотоцикл. Продавцы на АЗС проверяют документы и при малейших сомнениях отказывают в продаже. Такое решение принято на фоне тревожной статистики: за три года количество ДТП с участием спортивной мототехники выросло втрое, и только в 2025 году зафиксировано 290 аварий с детьми на питбайках и квадроциклах.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям не выпускать детей на дороги и использовать питбайки только на специализированных трассах под присмотром взрослых. Новые правила ставят своей целью не только снизить аварийность, но и изменить отношение к мини-мотоциклам: теперь это не просто развлечение, а зона повышенной ответственности для всей семьи.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Чебоксары Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться