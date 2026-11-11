Обвал импорта Chevrolet и секретные миллионы Питнака: в Сеть утекли реальные доходы заводов UzAuto Motors

Damas прибыльнее, чем Onix и Tracker? Почему скромный завод в Питнаке обошел автогиганта из Асаки

В 2025 году выручка Асакского завода была втрое выше Питнакской, но прибыль оказалась меньше. В первом полугодии 2026 года Питнак также опередил Асаку с импортом по этому показателю. Отчетные цифры позволяют сравнить прибыльность сборочных площадок Узбекистана и динамику расходов.

В 2025 году выручка Асакского завода была втрое выше Питнакской, но прибыль оказалась меньше. В первом полугодии 2026 года Питнак также опередил Асаку с импортом по этому показателю. Отчетные цифры позволяют сравнить прибыльность сборочных площадок Узбекистана и динамику расходов.

В Асаке выручка за 2025 год достигла $3,19 млрд, втрое больше, чем в Питнаке с его $1,01 млрд. Однако завод в Питнаке получил $190,1 млн прибыли от основной деятельности против $171,4 млн в Асаке. Еще $8,3 млн прибыли принес импорт Chevrolet: с учетом этого направления результат Асаки составил около $179,7 млн. Поэтому, Питнак опередил Асаку и при сравнении только заводских показателей, и при сопоставлении с Асакой вместе с импортом.

Разница заметна и в расчете на выручку: в Питнаке с каждых $100 оставалось $18,8, в Асаке, $5,4. Прибыль от основной деятельности показывает заработок на выпуске и продаже автомобилей до учета процентов и курсовых разниц, без налога. Эти показатели относятся к сегментам заводов: Питнак выпускает легкие коммерческие Damas и Labo, а в Асаке собирают Cobalt и Onix, там же выпускают Tracker. Они не являются отдельным расчетом прибыли каждой модели.

В первом полугодии 2026 года Питнак заработал $73,5 млн. Асакский завод вместе с импортом получил $60,9 млн. Показатель Питнака на каждые $100 выручки снизился: $18,5 против $21,8 за первое полугодие 2025 года. Расходы на продажи и управление за этот период выросли с $25,2 млн до $55 млн.

Годом ранее прибыль Питнака составляла $219,1 млн, Асакского завода, $52,7 млн, а Асаки вместе с импортом, $78,3 млн. В 2025 году прибыль Питнака снизилась примерно на $29 млн, несмотря на рост выручки. Прибыль Асакского завода, напротив, выросла, хотя выручка почти не изменилась. Прочие доходы, не связанные напрямую с продажей машин, достигли $64,6 млн против $7,3 млн годом ранее; их прирост составил около $57 млн.

У Питнака одним из факторов снижения прибыли стал рост расходов на продажи и управление, с $50,4 млн до $121 млн. Выручка от импортных Chevrolet за тот же период упала примерно втрое, с $201,8 млн до $66,5 млн. При сравнении результатов важно отделять прибыль Асакского сборочного завода от дохода импортного направления: непосредственно завод заработал $171,4 млн, а вместе с импортом показатель достиг около $179,7 млн.

К слову, UzAuto Motors отдельно показывает в отчетах выручку и расходы каждой площадки. По данным сегментной отчетности компании, проанализированной Kursiv Uzbekistan, приведенные суммы отражают результаты заводских направлений, а не прибыльность отдельных автомобилей. В Питнаке выпускают Damas и Labo; в Асаке собирают Cobalt и Onix, а Tracker выпускают там же.