Обвал импорта Chevrolet и секретные миллионы Питнака: в Сеть утекли реальные доходы заводов UzAuto Motors

11 ноября 2026, 07:45
Damas прибыльнее, чем Onix и Tracker? Почему скромный завод в Питнаке обошел автогиганта из Асаки
Damas прибыльнее, чем Onix и Tracker? Почему скромный завод в Питнаке обошел автогиганта из Асаки
В 2025 году выручка Асакского завода была втрое выше Питнакской, но прибыль оказалась меньше. В первом полугодии 2026 года Питнак также опередил Асаку с импортом по этому показателю. Отчетные цифры позволяют сравнить прибыльность сборочных площадок Узбекистана и динамику расходов.
В Асаке выручка за 2025 год достигла $3,19 млрд, втрое больше, чем в Питнаке с его $1,01 млрд. Однако завод в Питнаке получил $190,1 млн прибыли от основной деятельности против $171,4 млн в Асаке. Еще $8,3 млн прибыли принес импорт Chevrolet: с учетом этого направления результат Асаки составил около $179,7 млн. Поэтому, Питнак опередил Асаку и при сравнении только заводских показателей, и при сопоставлении с Асакой вместе с импортом.
Разница заметна и в расчете на выручку: в Питнаке с каждых $100 оставалось $18,8, в Асаке, $5,4. Прибыль от основной деятельности показывает заработок на выпуске и продаже автомобилей до учета процентов и курсовых разниц, без налога. Эти показатели относятся к сегментам заводов: Питнак выпускает легкие коммерческие Damas и Labo, а в Асаке собирают Cobalt и Onix, там же выпускают Tracker. Они не являются отдельным расчетом прибыли каждой модели.
В первом полугодии 2026 года Питнак заработал $73,5 млн. Асакский завод вместе с импортом получил $60,9 млн. Показатель Питнака на каждые $100 выручки снизился: $18,5 против $21,8 за первое полугодие 2025 года. Расходы на продажи и управление за этот период выросли с $25,2 млн до $55 млн.
Годом ранее прибыль Питнака составляла $219,1 млн, Асакского завода, $52,7 млн, а Асаки вместе с импортом, $78,3 млн. В 2025 году прибыль Питнака снизилась примерно на $29 млн, несмотря на рост выручки. Прибыль Асакского завода, напротив, выросла, хотя выручка почти не изменилась. Прочие доходы, не связанные напрямую с продажей машин, достигли $64,6 млн против $7,3 млн годом ранее; их прирост составил около $57 млн.
У Питнака одним из факторов снижения прибыли стал рост расходов на продажи и управление, с $50,4 млн до $121 млн. Выручка от импортных Chevrolet за тот же период упала примерно втрое, с $201,8 млн до $66,5 млн. При сравнении результатов важно отделять прибыль Асакского сборочного завода от дохода импортного направления: непосредственно завод заработал $171,4 млн, а вместе с импортом показатель достиг около $179,7 млн.
К слову, UzAuto Motors отдельно показывает в отчетах выручку и расходы каждой площадки. По данным сегментной отчетности компании, проанализированной Kursiv Uzbekistan, приведенные суммы отражают результаты заводских направлений, а не прибыльность отдельных автомобилей. В Питнаке выпускают Damas и Labo; в Асаке собирают Cobalt и Onix, а Tracker выпускают там же.
Похожие материалы Шевроле
-
11.11.2026, 09:45
Мощнее культового John Deere почти в два раза: какую гигантскую машину представили в Китае?
На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.Читать далее
-
11.11.2026, 09:28
Eonyx в России: обещали доступность — получили протекающие двери и зимние сомнения
Калининградский Eonyx предлагали как доступный городской электромобиль, но зарегистрировали менее 50 машин. Скидка на пассажирский M2 снизила цену до 629 тысяч рублей, однако запас хода и ограничения в холодную погоду остаются важными для покупателей.Читать далее
-
11.11.2026, 09:15
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Финансовая платформа сопоставила цены автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Haval H5 за три года теряет свыше 1,2 млн рублей, а у других моделей снижение составляет от 400 тысяч. В исследовании также названы причины быстрого падения остаточной стоимости.Читать далее
-
11.11.2026, 08:57
Узнает о поломке раньше водителя: какую умную систему готовят для новых Hyundai, Kia и Genesis?
Одна инженерная вакансия неожиданно открыла направление разработок корейского автоконцерна. Новые решения готовят сразу для трех автомобильных марок. Особый интерес вызывают сложные дорожные условия. Подробности скрыты в требованиях к будущему специалисту.Читать далее
-
11.11.2026, 08:10
Какие кроссоверы сравнивают с LADA Azimut, что он предлагает вместо турбомоторов и больше ли это выгоды
В сравнении с китайскими SUV для LADA Azimut решающими станут не громкие обещания, а итоговая стоимость и оснащение серийной машины. Предварительные данные указывают на атмосферные моторы и передний привод, но окончательные версии требуют проверки.Читать далее
-
11.11.2026, 08:09
Не в налогах дело: почему китайские авто дешевле и какие скрытые факторы формируют цену
Разница в ценах на китайские и российские автомобили обусловлена не только налогами и утильсбором. В основе вопроса разный масштаб производства, уровень автоматизации, доля локальных компонентов и сила конкуренции. Читать далее
-
10.11.2026, 23:46
Пять кроссоверов, которые могут разочаровать на вторичном рынке
Эксперты раскрыли слабые стороны известных моделей. Даже проверенные бренды не всегда надежны. Перед покупкой стоит узнать о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2026, 22:43
Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод
Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.Читать далее
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 17:57
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Honda повысила годовой прогноз прибыли до 780 млрд иен: расчеты поддержали спрос на гибриды в США и слабая иена. Но квартальная прибыль упала на 39%, а расходы на перестройку бизнеса электрокаров уже превысили $12 млрд. В Огайо планируют построить завод для выпуска гибридов.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
11.11.2026, 09:45
Мощнее культового John Deere почти в два раза: какую гигантскую машину представили в Китае?
На выставке в Китае показали необычный трактор. Его характеристики заметно превосходят привычные ориентиры сегмента. Новый Zoomlion 9DX получил четырехгусеничную схему с танковым приводом и развивает до 1600 л.с.Читать далее
-
11.11.2026, 09:28
Eonyx в России: обещали доступность — получили протекающие двери и зимние сомнения
Калининградский Eonyx предлагали как доступный городской электромобиль, но зарегистрировали менее 50 машин. Скидка на пассажирский M2 снизила цену до 629 тысяч рублей, однако запас хода и ограничения в холодную погоду остаются важными для покупателей.Читать далее
-
11.11.2026, 09:15
Остаточная стоимость автомобилей Haval и GWM: данные исследования
Финансовая платформа сопоставила цены автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. Haval H5 за три года теряет свыше 1,2 млн рублей, а у других моделей снижение составляет от 400 тысяч. В исследовании также названы причины быстрого падения остаточной стоимости.Читать далее
-
11.11.2026, 08:57
Узнает о поломке раньше водителя: какую умную систему готовят для новых Hyundai, Kia и Genesis?
Одна инженерная вакансия неожиданно открыла направление разработок корейского автоконцерна. Новые решения готовят сразу для трех автомобильных марок. Особый интерес вызывают сложные дорожные условия. Подробности скрыты в требованиях к будущему специалисту.Читать далее
-
11.11.2026, 08:10
Какие кроссоверы сравнивают с LADA Azimut, что он предлагает вместо турбомоторов и больше ли это выгоды
В сравнении с китайскими SUV для LADA Azimut решающими станут не громкие обещания, а итоговая стоимость и оснащение серийной машины. Предварительные данные указывают на атмосферные моторы и передний привод, но окончательные версии требуют проверки.Читать далее
-
11.11.2026, 08:09
Не в налогах дело: почему китайские авто дешевле и какие скрытые факторы формируют цену
Разница в ценах на китайские и российские автомобили обусловлена не только налогами и утильсбором. В основе вопроса разный масштаб производства, уровень автоматизации, доля локальных компонентов и сила конкуренции. Читать далее
-
10.11.2026, 23:46
Пять кроссоверов, которые могут разочаровать на вторичном рынке
Эксперты раскрыли слабые стороны известных моделей. Даже проверенные бренды не всегда надежны. Перед покупкой стоит узнать о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2026, 22:43
Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод
Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.Читать далее
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 17:57
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Honda повысила годовой прогноз прибыли до 780 млрд иен: расчеты поддержали спрос на гибриды в США и слабая иена. Но квартальная прибыль упала на 39%, а расходы на перестройку бизнеса электрокаров уже превысили $12 млрд. В Огайо планируют построить завод для выпуска гибридов.Читать далее