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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 06:27

Плацкарт нового поколения: индивидуальные кабины, душ и больше пространства в вагонах РЖД

Плацкарт нового поколения: индивидуальные кабины, душ и больше пространства в вагонах РЖД

Как изменится комфорт в поездах: РЖД показали плацкарт нового поколения — душ, шторки и розетки у каждой полки

Плацкарт нового поколения: индивидуальные кабины, душ и больше пространства в вагонах РЖД

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны с индивидуальными кабинами, душем и увеличенным пространством. Это обновление может изменить представление о бюджетных поездках и повысить требования к уровню сервиса даже в самом доступном сегменте.

В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны с индивидуальными кабинами, душем и увеличенным пространством. Это обновление может изменить представление о бюджетных поездках и повысить требования к уровню сервиса даже в самом доступном сегменте.

В последние годы Российские железные дороги планируют масштабное обновление плацкартных вагонов, которое может полностью изменить привычный опыт дальних поездок. Уже в 2027 году на главных направлениях появятся вагоны нового поколения, рассчитанные на массового пассажира, но с уровнем комфорта, который ранее был недоступен в этом сегменте.

Главное отличие — расположение мини-кабин со шторками для каждого пассажира. Теперь даже в общем вагоне можно будет уединиться, не теряя связи с внешним пространством. На каждом месте появятся персональный светильник, розетка с USB-портом и небольшой откидной столик. Важно, что эти опции впервые предусмотрены и для боковых полок, что решает давнюю проблему нехватки удобств для части пассажиров.

Вагоны модели «Т» становятся длиннее и шире, что позволяет разместить 58 спальных мест вместо привычных 54. Размеры полок увеличиваются: продольные станут длиннее на 14 см, боковые — на 10 см, также возрастет ширина спальных мест. Это особенно актуально для тех, кто раньше сталкивался с трудностями и неудобствами во время ночных поездок.

Существенные изменения коснутся и санитарных условий. Впервые в плацкартном вагоне будет оборудована отдельная душевая кабина — раньше такой сервис предлагался только в более дорогих классах. Количество туалетов увеличится до двух, что должно сократить очереди и повысить комфорт в пути.

Еще одна важная инновация — потолочные воздуховоды с индивидуальными дефлекторами для каждого места. Теперь пассажиры смогут самостоятельно регулировать поток воздуха, не мешая соседям. Это особенно важно на длительных маршрутах, где микроклимат в вагоне напрямую влияет на самочувствие.

Перепланировка общей зоны направлена на решение традиционных проблем: нехватки мест для багажа, давки у розеток и очередей в санузел. В новых вагонах предусмотрены дополнительные ниши для хранения вещей, а эргономика салона продумана так, что даже при полной загрузке пассажиры не будут мешать друг другу.

Серийное производство новых вагонов стартует в 2027 году. В первую очередь они появятся на самых востребованных маршрутах, где спрос на доступные и комфортные билеты особенно высок. Сейчас завершается разработка проектной документации, после чего начнутся испытания и сертификация.

Появление новых плацкартных вагонов — это не только ответ на изменившиеся ожидания пассажиров, но и важный шаг для всего рынка железнодорожных перевозок. Сегодня люди хотят не просто доехать из точки А в точку Б, но и получить достойный уровень сервиса даже в самом доступном классе. Отмечается также рост интереса к новым форматам путешествий на поезде и запуску тематических маршрутов — например, семейных круизов с экскурсиями и комфортом, о которых недавно рассказывалось в профильном материале о новом железнодорожном круизе РЖД .

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