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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 06:35

Плацкарт нового поколения: капсулы, душ и больше места в российских поездах

Плацкарт нового поколения: капсулы, душ и больше места в российских поездах

К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут капсулы

Плацкарт нового поколения: капсулы, душ и больше места в российских поездах

В России готовится запуск принципиально новых плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, душевой кабиной и увеличенным пространством. Эти изменения могут полностью изменить представление о дальних поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых перевозок.

В России готовится запуск принципиально новых плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, душевой кабиной и увеличенным пространством. Эти изменения могут полностью изменить представление о дальних поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых перевозок.

В последние годы РЖД готовятся к запуску плацкартных вагонов нового формата. Вместо открытого пространства пассажирам предложат капсулы с индивидуальной шторкой, розеткой, USB-портом и собственным столиком. Приватная зона появится даже на верхних полках — это особенно важно для тех, кто ценит личное пространство.

Каждое место оснастят светодиодным освещением. Шторка будет закрывать всю поверхность полки, создавая ощущение уюта и защищённости. Наличие розеток и столиков у каждого пассажира избавит от необходимости делить эти удобства с соседями — раньше это часто становилось причиной споров и неудобств. Для многих такие перемены выглядят долгожданным шагом вперёд.

Габариты вагонов увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но при этом сами полки стали просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Увеличение ширины также заметно повысило общий уровень комфорта.

Впервые в российских плацкартных вагонах появятся душевая кабина и второй туалет. Это должно сократить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды у каждого места позволят регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека. Такой подход может стать новым стандартом для массовых дальних перевозок.

По словам представителей РЖД, конструкторская документация по новым вагонам практически завершена, серийные закупки запланированы на 2027 год. В первую очередь обновлённые составы появятся на самых востребованных направлениях — Юг, Урал, Сибирь. Это решение может дать импульс развитию железнодорожных перевозок, отвечая на растущий спрос на комфорт и приватность.

Судя по представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов способен изменить опыт поездок для миллионов россиян. Стоит отметить, что подобные инновации на железнодорожном транспорте случаются нечасто: появление душевых и индивидуальных капсул — шаг, который может стать ориентиром для будущих разработок. Для сравнения, в большинстве зарубежных поездов такие решения пока скорее исключение, чем правило.

Массовое внедрение подобных решений в других странах остаётся редкостью. Появление душевых и закрытых капсул в российских плацкартных вагонах выглядит как уникальный шаг, способный задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок. На этом фоне стоит напомнить, что дизайнеры уже переосмысляют привычные форматы транспорта — например, в проекте виртуального купе Alfa Romeo Milano также делают ставку на новые подходы к комфорту и индивидуальности.

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