К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут капсулы

19 июня 2026, 06:35
Плацкарт нового поколения: капсулы, душ и больше места в российских поездах
Плацкарт нового поколения: капсулы, душ и больше места в российских поездах
В России готовится запуск принципиально новых плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, душевой кабиной и увеличенным пространством. Эти изменения могут полностью изменить представление о дальних поездках на поезде и задать новый стандарт для массовых перевозок.
В последние годы РЖД готовятся к запуску плацкартных вагонов нового формата. Вместо открытого пространства пассажирам предложат капсулы с индивидуальной шторкой, розеткой, USB-портом и собственным столиком. Приватная зона появится даже на верхних полках — это особенно важно для тех, кто ценит личное пространство.
Каждое место оснастят светодиодным освещением. Шторка будет закрывать всю поверхность полки, создавая ощущение уюта и защищённости. Наличие розеток и столиков у каждого пассажира избавит от необходимости делить эти удобства с соседями — раньше это часто становилось причиной споров и неудобств. Для многих такие перемены выглядят долгожданным шагом вперёд.
Габариты вагонов увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но при этом сами полки стали просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Увеличение ширины также заметно повысило общий уровень комфорта.
Впервые в российских плацкартных вагонах появятся душевая кабина и второй туалет. Это должно сократить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды у каждого места позволят регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека. Такой подход может стать новым стандартом для массовых дальних перевозок.
По словам представителей РЖД, конструкторская документация по новым вагонам практически завершена, серийные закупки запланированы на 2027 год. В первую очередь обновлённые составы появятся на самых востребованных направлениях — Юг, Урал, Сибирь. Это решение может дать импульс развитию железнодорожных перевозок, отвечая на растущий спрос на комфорт и приватность.
Судя по представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов способен изменить опыт поездок для миллионов россиян. Стоит отметить, что подобные инновации на железнодорожном транспорте случаются нечасто: появление душевых и индивидуальных капсул — шаг, который может стать ориентиром для будущих разработок. Для сравнения, в большинстве зарубежных поездов такие решения пока скорее исключение, чем правило.
Массовое внедрение подобных решений в других странах остаётся редкостью. Появление душевых и закрытых капсул в российских плацкартных вагонах выглядит как уникальный шаг, способный задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок. На этом фоне стоит напомнить, что дизайнеры уже переосмысляют привычные форматы транспорта — например, в проекте виртуального купе Alfa Romeo Milano также делают ставку на новые подходы к комфорту и индивидуальности.
Похожие материалы
-
19.06.2026, 06:41
Теплоход «Мустай Карим»: почему флагманский круиз вызывает споры среди туристов
Современный теплоход «Мустай Карим» обещал новый уровень речных путешествий, но отзывы пассажиров оказались неоднозначными. Почему ожидания не всегда совпадают с реальностью и какие детали могут удивить даже опытных туристов - разбираемся в материале.Читать далее
-
19.06.2026, 06:29
Платные трассы М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов и что изменилось
С началом летнего сезона вопрос платных участков М-4 и А-289 вновь вызывает споры среди водителей. Обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных альтернатив. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.Читать далее
-
19.06.2026, 05:55
Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей
В условиях роста цен на автодома и популярности самостоятельных путешествий, житель Кунгура собрал уникальный мотодом из китайского трицикла. Его проект уже прошел испытания на дорогах России и вызвал интерес среди автолюбителей, ищущих доступные решения.Читать далее
-
18.06.2026, 20:43
Grand Design Solitude 380FL 2026: простор, технологии и автономность нового поколения
Grand Design Solitude 380FL 2026 выходит на рынок с акцентом на максимальный комфорт, современные инженерные решения и высокий уровень автономности. Модель ориентирована на тех, кто ценит качество жизни даже вдали от города, и отражает ключевые тенденции развития сегмента домов на колесах.Читать далее
-
18.06.2026, 20:36
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales объявили о запуске совместного производства дронов-камикадзе Toutatis. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на роль автоконцернов в оборонной промышленности. Почему этот шаг важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:33
Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса
Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:29
Camppass CR650: максимальная кастомизация и новые стандарты для семейных автодомов
Camppass CR650 выделяется среди автодомов благодаря продуманной планировке, широким возможностям индивидуализации и современным системам автономности. Модель ориентирована на семьи, ищущие комфорт и безопасность в путешествиях, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму.Читать далее
-
18.06.2026, 19:57
HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками
Астрономы с помощью телескопа James Webb исследовали HD 80606 b - необычный газовый гигант, который приближается к своей звезде на рекордно малое расстояние. Новые данные раскрывают уникальные процессы в атмосфере планеты и могут изменить подход к изучению экзопланет.Читать далее
-
18.06.2026, 14:03
Россиянин на ВАЗ-2107 проехал 7 стран и обрался до ОАЭ с бюджетом 36 тысяч рублей
Мало кто решится отправиться в дальнюю поездку на 20-летних «Жигулях», но житель Ставрополья Иван Кочетков доказал обратное. Его маршрут пролегал через семь стран, а стартовый бюджет составил всего 36 тысяч рублей. Какие трудности поджидали на границе, как реагировали местные жители и почему именно сейчас такие истории вызывают особый интерес - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.06.2026, 13:22
Hero of the Seas: новый лайнер Royal Caribbean с рекордом по ресторанам и семейным зонам
Royal Caribbean открыла бронирование на круизный лайнер Hero of the Seas, который выйдет на маршрут в августе 2027 года. Судно обещает стать самым семейным в истории компании и удивить количеством ресторанов и развлечений.Читать далее
Похожие материалы
-
19.06.2026, 06:41
Теплоход «Мустай Карим»: почему флагманский круиз вызывает споры среди туристов
Современный теплоход «Мустай Карим» обещал новый уровень речных путешествий, но отзывы пассажиров оказались неоднозначными. Почему ожидания не всегда совпадают с реальностью и какие детали могут удивить даже опытных туристов - разбираемся в материале.Читать далее
-
19.06.2026, 06:29
Платные трассы М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов и что изменилось
С началом летнего сезона вопрос платных участков М-4 и А-289 вновь вызывает споры среди водителей. Обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных альтернатив. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.Читать далее
-
19.06.2026, 05:55
Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей
В условиях роста цен на автодома и популярности самостоятельных путешествий, житель Кунгура собрал уникальный мотодом из китайского трицикла. Его проект уже прошел испытания на дорогах России и вызвал интерес среди автолюбителей, ищущих доступные решения.Читать далее
-
18.06.2026, 20:43
Grand Design Solitude 380FL 2026: простор, технологии и автономность нового поколения
Grand Design Solitude 380FL 2026 выходит на рынок с акцентом на максимальный комфорт, современные инженерные решения и высокий уровень автономности. Модель ориентирована на тех, кто ценит качество жизни даже вдали от города, и отражает ключевые тенденции развития сегмента домов на колесах.Читать далее
-
18.06.2026, 20:36
Renault и Thales запускают производство дронов-камикадзе Toutatis - новый этап для автопрома
Renault и Thales объявили о запуске совместного производства дронов-камикадзе Toutatis. Это решение может изменить баланс сил на рынке и повлиять на роль автоконцернов в оборонной промышленности. Почему этот шаг важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:33
Volkswagen сокращает выпуск T-Roc Cabriolet в Германии из-за падения спроса
Volkswagen вынужден пересмотреть стратегию производства T-Roc Cabriolet: спрос на кабриолеты падает, а завод в Оснабрюке остается без альтернативных моделей. Как это повлияет на сотрудников и будущее предприятия - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 20:29
Camppass CR650: максимальная кастомизация и новые стандарты для семейных автодомов
Camppass CR650 выделяется среди автодомов благодаря продуманной планировке, широким возможностям индивидуализации и современным системам автономности. Модель ориентирована на семьи, ищущие комфорт и безопасность в путешествиях, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму.Читать далее
-
18.06.2026, 19:57
HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками
Астрономы с помощью телескопа James Webb исследовали HD 80606 b - необычный газовый гигант, который приближается к своей звезде на рекордно малое расстояние. Новые данные раскрывают уникальные процессы в атмосфере планеты и могут изменить подход к изучению экзопланет.Читать далее
-
18.06.2026, 14:03
Россиянин на ВАЗ-2107 проехал 7 стран и обрался до ОАЭ с бюджетом 36 тысяч рублей
Мало кто решится отправиться в дальнюю поездку на 20-летних «Жигулях», но житель Ставрополья Иван Кочетков доказал обратное. Его маршрут пролегал через семь стран, а стартовый бюджет составил всего 36 тысяч рублей. Какие трудности поджидали на границе, как реагировали местные жители и почему именно сейчас такие истории вызывают особый интерес - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.06.2026, 13:22
Hero of the Seas: новый лайнер Royal Caribbean с рекордом по ресторанам и семейным зонам
Royal Caribbean открыла бронирование на круизный лайнер Hero of the Seas, который выйдет на маршрут в августе 2027 года. Судно обещает стать самым семейным в истории компании и удивить количеством ресторанов и развлечений.Читать далее