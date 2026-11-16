Полки длиннее, шторки у каждого места, душ и два санузла — разбираем, каким будет новый плацкарт РЖД и когда он появится в поездах

Новый плацкарт РЖД: что изменится в вагонах габарита Т

На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкартного вагона на 58 мест. Поперечные полки стали длиннее и шире, у пассажиров появятся индивидуальные розетки, а места отделят шторками. В вагоне предусмотрена отдельная душевая.

На выставке «Транспорт России» в Москве показали макет плацкартного вагона на 58 мест. Поперечные полки стали длиннее и шире, у пассажиров появятся индивидуальные розетки, а места отделят шторками. В вагоне предусмотрена отдельная душевая.

В российском железнодорожном транспорте готовится заметное обновление: РЖД совместно с Тверским вагоностроительным заводом создают плацкартный вагон принципиально нового уровня комфорта. Речь идет о вагонах так называемого «габарита Т» — они станут просторнее, получат удлиненные полки, индивидуальные шторки и даже душевую кабину. Ниже — подробный разбор того, какие именно изменения нас ждут и когда они появятся в реальных поездах.

Что такое «габарит Т» и почему это важно

Стандартный плацкартный вагон, к которому привыкли пассажиры, имеет фиксированные размеры кузова. Габарит Т — это увеличенные габариты, которые позволяют перекомпоновать внутреннее пространство с большей пользой для пассажиров. По данным РЖД, новый вагон будет шире стандартного на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Это может показаться незначительным приростом, но в условиях вагона каждый сантиметр на счету: именно за счет этих сантиметров становится возможным увеличить спальные места и добавить дополнительный отсек.

Первый опыт эксплуатации вагонов габарита Т уже есть: в декабре 2025 года купейные и штабные вагоны увеличенного габарита начали курсировать в составе поезда «Красная стрела» между Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь очередь дошла до плацкарта.

Главное для пассажира: полки становятся длиннее и шире

Ключевое изменение, которого ждут пассажиры, — размеры спальных мест. В новом плацкартном вагоне поперечные полки станут длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра, а боковые — длиннее на 10 сантиметров и шире на 4 сантиметра. Для высоких пассажиров, которым на стандартных полках часто не хватает длины, это станет заметным улучшением.

Кроме того, благодаря перекомпоновке салона, который станет длиннее почти на три метра, в вагоне появится дополнительный четырехместный отсек. Вместимость вырастет с 54 до 58 пассажиров. Таким образом, производители решают непростую задачу: сделать поездку комфортнее, не потеряв в эффективности перевозок.

Личное пространство: шторки, столики и розетки для каждого

Одна из самых обсуждаемых новаций — индивидуальные шторки для каждого спального места. В открытом плацкартном салоне, где традиционно нет приватности, это позволит пассажирам отгородиться от общего прохода и отдыхать с меньшим количеством визуальных помех.

Помимо шторок, каждое место получит:

— собственный столик (в том числе для пассажиров верхних полок, которые раньше были этого лишены);

— индивидуальный светильник;

— розетки на 220 В и USB-разъемы для зарядки устройств;

— персональный воздуховод для регулировки потока воздуха.

Эти изменения особенно важны для верхних полок: теперь пассажиру не нужно спускаться вниз, чтобы зарядить телефон или воспользоваться столом.

Душевая кабина и обновленные санузлы

Еще одно заметное отличие нового плацкарта — наличие двух санузлов и отдельной душевой кабины в каждом вагоне. Для длительных поездов возможность принять душ в плацкартном вагоне — серьезный шаг вперед. Правда, порядок пользования душевой, ее стоимость (если услуга будет платной) и особенности работы в серийных вагонах пока официально не уточнялись.

Также сообщается, что в новых вагонах будет установлена система кондиционирования «в тропическом исполнении», рассчитанная на эффективную работу в сильную жару.

Когда новые вагоны появятся в поездах

Здесь важно разделить два этапа: производство опытного образца и начало регулярной эксплуатации.

По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, изготовить первый плацкартный вагон габарита Т планируется в 2026 году. Однако на этом работа не заканчивается: после сборки вагон должен пройти цикл испытаний и сертификацию. Завершить испытания планируется в 2027 году.

Таким образом, реалистичный ориентир появления нового плацкарта в регулярных пассажирских перевозках — 2027 год. Ранее в РЖД также заявляли, что закупка таких вагонов запланирована на 2027 год, и их предполагается использовать на наиболее востребованных направлениях. Конкретные маршруты пока не объявлены.

Что будет дальше: не только плацкарт

Габарит Т — это не разовая акция, а новая линейка подвижного состава. Параллельно с плацкартом РЖД и Тверской вагоностроительный завод работают над созданием вагонов-ресторанов, вагонов СВ и люкс в том же увеличенном габарите. В перспективе это должно сформировать единую модельную линейку для поездов дальнего следования, где каждый тип вагона будет соответствовать современным требованиям комфорта.

Что важно знать пассажиру

Если коротко суммировать изменения, новый плацкарт габарита Т предложит:

— более длинные и широкие полки;

— индивидуальные шторки и персональное освещение;

— розетки и USB для каждого места;

— собственные столики, в том числе на верхних полках;

— душевую кабину и два санузла;

— увеличенную вместимость (58 мест).

Появление первых таких вагонов в регулярной эксплуатации ожидается в 2027 году. Остается дождаться завершения испытаний и официальных объявлений о маршрутах и стоимости билетов — эти детали пока держатся в секрете.