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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 08:47

Плацкарт с розетками, шторками и душем: РЖД показали проект вагона габарита Т

Плацкарт с розетками, шторками и душем: РЖД показали проект вагона габарита Т

Каким будет новый плацкарт РЖД? Раскрыты размеры полок, оснащение и одна деталь, которую пассажиры ждали годами

Плацкарт с розетками, шторками и душем: РЖД показали проект вагона габарита Т

РЖД намерены начать закупку плацкартных вагонов габарита Т в 2027 году. Проект предусматривает 58 мест вместо 54, более просторные полки и отдельный душ; опубликованные параметры показывают, насколько изменится привычный вагон.

РЖД намерены начать закупку плацкартных вагонов габарита Т в 2027 году. Проект предусматривает 58 мест вместо 54, более просторные полки и отдельный душ; опубликованные параметры показывают, насколько изменится привычный вагон.

Первые вагоны увеличенного габарита Т уже курсируют по маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом: купейные и штабные вагоны уже включили в состав «Красной стрелы» в декабре 2025 года. Теперь РЖД планируют перейти к закупке плацкартных вагонов этого типа.

На форуме «Общественный транспорт 2026» заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил, что закупку намерены начать в 2027 году. Увеличенный габарит дает возможность изменить планировку и добавить пассажирские места. Согласно характеристикам проекта, опубликованным в ноябре 2025 года, вагон станет длиннее на 73 см и шире на 28 см относительно стандартной модели.

Вместимость должна вырасти с 54 до 58 мест. Для плацкарта это важное изменение: пассажиров станет больше, но и места для каждого спального места прибавится.

Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см. Их размеры составят около 189,1 × 62,7 см. Боковые полки прибавят 10 см в длину и 4 см в ширину, их размеры составят 187,5 × 58,5 см. Эти цифры взяты из опубликованных технических данных проекта.

У каждого места запланированы шторка и персональный светильник. Пассажирам также предусмотрят розетки на 220 В с USB и индивидуальный воздуховод. Столик также войдет в оснащение. С ним можно будет пользоваться личными устройствами и отгородить спальное место от общего места в вагоне.

В санитарной зоне разместят два туалета и отдельную душевую кабину. Для багажа предусмотрят специальное помещение, которое при необходимости можно переоборудовать для хранения спортивного инвентаря. Это позволит использовать пространство по-разному.

Габарит Т уже применили в купейных и штабных вагонах «Красной стрелы». Там предусмотрены увеличенные спальные места и индивидуальный климат-контроль. Пассажиры могут заряжать устройства без проводов, а для верхних полок предусмотрены столики. Плацкартный проект продолжает тот же подход к оснащению, но закупка пока запланирована на 2027 год.

На форуме Колесников говорил и о пригородном сообщении: в крупных городах внедряют единые тарифы для разных видов общественного транспорта. Еще одно направление - мультимодальные поездки, объединяющие несколько способов передвижения. Через приложение «ПроТранспорт» и платформу «Инновационная мобильность» можно одновременно приобрести билеты на самолет, поезд и автобус. В автомобильной теме практичность также оценивают по конкретным параметрам: в разборе Lada Azimut сравнивали клиренс и багажник кроссовера с Haval Jolion.

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