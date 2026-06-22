В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

Плацкарт с душем и шторками: как изменятся бюджетные вагоны РЖД к 2030

РЖД готовит масштабное обновление плацкартных вагонов: душевые кабины, индивидуальные светильники и шторки появятся уже к 2030 году. Это решение может изменить восприятие дальних поездок и повысить привлекательность железнодорожного туризма в России.

РЖД готовит масштабное обновление плацкартных вагонов: душевые кабины, индивидуальные светильники и шторки появятся уже к 2030 году. Это решение может изменить восприятие дальних поездок и повысить привлекательность железнодорожного туризма в России.

Обновление плацкартных вагонов РЖД — это событие, которое может заметно изменить привычный облик бюджетных поездов в России. К 2030 году компания планирует внедрить душевые кабины, персональные светильники и оконные шторки для каждого пассажира. Такой шаг выглядит как ответ на растущий запрос на комфорт даже в бюджетном сегменте железнодорожных перевозок.

В последние годы РЖД активно развивает туристические маршруты и расширяет географию поездок. В 2025 году компания перевезла рекордные 1,3 млрд пассажиров, а к 2026 году ожидается рост числа туристических поездов до 1,4 млн человек. В настоящее время маршрутная сеть охватывает 120 направлений в 52 регионах, а к 2030 году их станет 137. Среди новых точек — Углич, Челябинск, Ижевск, а также Астраханская и Тульская области. Появляются тематические маршруты: «Волжские просторы», «Три столицы», «Ржевский рубеж», «Литературный экспресс» и «Кинорейс».

Главное новшество — плацкартные вагоны нового типа, в которых появятся душевые кабины, оконные светильники, шторки, регулируемые воздуховоды и, что самое важное, увеличенные полки. Конструкторская документация будет готова к 2027 году, после чего будет представлен опытный образец. До 2030 года Тверской вагоностроительный завод должен поставить 449 новых вагонов, что позволит частично обновить парк.

Введение душевых кабин и индивидуальных опций — это не просто косметическое улучшение, а часть стратегии по развитию пассажирских перевозок. Это может сделать дальние поездки более привлекательными для туристов, семей с детьми и тех, кто раньше выбирал другие виды транспорта из-за недостатка комфорта. Эксперты отмечают, что такие перемены способны повысить интерес к внутреннему туризму и улучшить качество обслуживания на железных дорогах.

Для сравнения: в европейских и азиатских поездах аналогичные удобства давно стали стандартом даже в эконом-классе. Российские плацкартные вагоны традиционно считаются аскетичными, но новые решения РЖД могут изменить этот стереотип. Важно, что обновление происходит на фоне расширения маршрутной сети и развития современных технологий. Это создает условия для повышения уровня комфорта и делает железнодорожные перевозки более доступными для пассажиров разных категорий.