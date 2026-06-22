В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 20:07

Плацкарт с душем и шторками: как изменятся бюджетные вагоны РЖД к 2030

Плацкарт с душем и шторками: как изменятся бюджетные вагоны РЖД к 2030

В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

Плацкарт с душем и шторками: как изменятся бюджетные вагоны РЖД к 2030

РЖД готовит масштабное обновление плацкартных вагонов: душевые кабины, индивидуальные светильники и шторки появятся уже к 2030 году. Это решение может изменить восприятие дальних поездок и повысить привлекательность железнодорожного туризма в России.

РЖД готовит масштабное обновление плацкартных вагонов: душевые кабины, индивидуальные светильники и шторки появятся уже к 2030 году. Это решение может изменить восприятие дальних поездок и повысить привлекательность железнодорожного туризма в России.

Обновление плацкартных вагонов РЖД — это событие, которое может заметно изменить привычный облик бюджетных поездов в России. К 2030 году компания планирует внедрить душевые кабины, персональные светильники и оконные шторки для каждого пассажира. Такой шаг выглядит как ответ на растущий запрос на комфорт даже в бюджетном сегменте железнодорожных перевозок.

В последние годы РЖД активно развивает туристические маршруты и расширяет географию поездок. В 2025 году компания перевезла рекордные 1,3 млрд пассажиров, а к 2026 году ожидается рост числа туристических поездов до 1,4 млн человек. В настоящее время маршрутная сеть охватывает 120 направлений в 52 регионах, а к 2030 году их станет 137. Среди новых точек — Углич, Челябинск, Ижевск, а также Астраханская и Тульская области. Появляются тематические маршруты: «Волжские просторы», «Три столицы», «Ржевский рубеж», «Литературный экспресс» и «Кинорейс».

Главное новшество — плацкартные вагоны нового типа, в которых появятся душевые кабины, оконные светильники, шторки, регулируемые воздуховоды и, что самое важное, увеличенные полки. Конструкторская документация будет готова к 2027 году, после чего будет представлен опытный образец. До 2030 года Тверской вагоностроительный завод должен поставить 449 новых вагонов, что позволит частично обновить парк.

Введение душевых кабин и индивидуальных опций — это не просто косметическое улучшение, а часть стратегии по развитию пассажирских перевозок. Это может сделать дальние поездки более привлекательными для туристов, семей с детьми и тех, кто раньше выбирал другие виды транспорта из-за недостатка комфорта. Эксперты отмечают, что такие перемены способны повысить интерес к внутреннему туризму и улучшить качество обслуживания на железных дорогах.

Для сравнения: в европейских и азиатских поездах аналогичные удобства давно стали стандартом даже в эконом-классе. Российские плацкартные вагоны традиционно считаются аскетичными, но новые решения РЖД могут изменить этот стереотип. Важно, что обновление происходит на фоне расширения маршрутной сети и развития современных технологий. Это создает условия для повышения уровня комфорта и делает железнодорожные перевозки более доступными для пассажиров разных категорий. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Свердловская область Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться