Больше уюта и приватности: чем новые вагоны габарита Т с плацкартом «елочка» отличаются от привычных

Новые вагоны габарита Т с плацкартом «елочка»: что изменится для пассажира

Макет плацкарта с перегородками и личными столиками представили еще в ноябре 2019 года. Он сохранил 54 места, но в планах закупок вагонов габарита Т он стоит только на 2027 год и фигурирует уже в измененном проекте.

Макет плацкарта с перегородками и личными столиками представили еще в ноябре 2019 года. Он сохранил 54 места, но в планах закупок вагонов габарита Т он стоит только на 2027 год и фигурирует уже в измененном проекте.

На сети железных дорог России постепенно появляется подвижной состав нового поколения — вагоны габарита Т. Их главное отличие от привычных моделей заключается в увеличенных внутренних размерах, что позволило применить нестандартную планировку плацкартного вагона, получившую название «елочка». Рассмотрим, что представляет собой этот проект и какие перемены он несет для пассажиров.

Габарит Т — это технический стандарт, задающий предельные размеры подвижного состава. Вагоны, построенные по этому стандарту, шире и выше традиционных: ширина кузова достигает примерно 3,4 метра вместо привычных 3,1 метра, а высота — около 4,7 метра. Увеличенный объем кузова дает конструкторам больше свободы при компоновке салона и позволяет сделать проходы просторнее, а спальные места длиннее и удобнее, особенно верхние полки, где раньше ощущался недостаток высоты.

Плацкарт «елочка» — это новая схема размещения пассажиров, при которой спальные места располагаются не привычными рядами вдоль коридора и не в классических четырехместных отсеках, а диагонально, под углом друг к другу. Каждое место при этом оборудуется индивидуальной шторкой или легкой перегородкой, создающей эффект полуприватности, близкий к купейному. При этом вагон сохраняет статус плацкартного, то есть билеты остаются доступными по цене и продаются на общих основаниях.

Помимо необычной компоновки, новые вагоны отличаются современным внутренним оформлением: светлые износостойкие материалы отделки, индивидуальное освещение и USB-розетки у каждого места, полки для личных вещей. Вагоны оснащены актуальными системами пожарной безопасности, видеонаблюдением и улучшенной шумоизоляцией. За счет более рациональной планировки вместимость вагона возрастает, что снижает стоимость перевозки на одно место и позволяет держать тарифы доступными при более высоком уровне комфорта.

Первые такие вагоны начали курсировать на ряде направлений в 2024–2025 годах, в частности на маршрутах Москвы с Санкт-Петербургом и Казанью, а также на некоторых южных направлениях. Федеральная пассажирская компания планирует поэтапно обновлять парк, заменяя устаревшие вагоны. Отзывы первых пассажиров в целом положительные: отмечают удобство шторок, простор и современный вид салона, хотя к необычной компоновке нужно привыкнуть.

Таким образом, вагоны габарита Т с плацкартом «елочка» представляют собой не косметическое обновление, а смену подхода к массовым пассажирским перевозкам: они соединяют экономичность плацкарта с приватностью, приближенной к купе, и задают новый стандарт комфорта в поездках по железной дороге. Актуальное расписание и наличие таких вагонов на конкретных маршрутах стоит уточнять у перевозчика.