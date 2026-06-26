Впервые показан швейцарский плацкарт для КТЖ - как изменится дальнее путешествие и что удивит пассажиров

Плацкарт Stadler для Казахстана: новые стандарты комфорта и хранения багажа

В Казахстане показали первый плацкартный вагон Stadler с продуманной эргономикой, современными системами хранения и технологичными решениями для пассажиров. Уже через год такие вагоны начнут курсировать по стране, меняя привычные представления о дальних поездках.

В Казахстане показали первый плацкартный вагон Stadler с продуманной эргономикой, современными системами хранения и технологичными решениями для пассажиров. Уже через год такие вагоны начнут курсировать по стране, меняя привычные представления о дальних поездках.

Появление нового плацкартного вагона Stadler в Казахстане вызвало заметный интерес среди специалистов и обычных пассажиров. Впервые опубликованные фото и видео интерьера сразу продемонстрировали: привычный формат дальних поездок меняется. Уже в 2027 году эти вагоны начнут курсировать по стране, предлагая пассажирам совершенно иной уровень удобства и безопасности.

Вагон рассчитан на 58 мест и отличается продуманной организацией пространства. У входа размещены вместительные стеллажи для багажа, а для проводника выделена отдельная зона с кухней, пультом управления и местом для отдыха. Вместо традиционных ступенек к верхним полкам теперь установлена полноценная лестница, которая не только удобнее, но и визуально разделяет пространство. Третий уровень хранения — это прочные полки для тяжелых сумок, которые можно поднять, если они не используются, чтобы не мешать пассажирам верхних мест.

Каждое место оборудовано индивидуальным светильником, розеткой 220 В, а также портами USB и USB‑C. Под сиденьями увеличено пространство для вещей — туда помещаются две большие сумки, а центральный стол выдерживает до 200 кг. В вагоне два санузла, предусмотрены кресла для детей, пеленальные столики, система видеонаблюдения и Wi‑Fi. Судя по реакции пассажиров, несмотря на новую лестницу, многие по привычке продолжают забираться на верхние полки через стол.

Ранее Stadler уже показывал купейный вагон для КТЖ — его дизайн выполнен в единой стилистике с плацкартным, но ориентирован на приватность и повышенный комфорт. Оба типа вагонов производятся на заводе Stadler Казахстан в Астане по контракту на 557 единиц. Как отмечает генеральный директор Stadler Казахстан Владимир Русак, в модернизацию завода вложено более 5 млрд тенге, а специалисты проходят обучение на европейских предприятиях Stadler. Это позволяет внедрять современные технологии и стандарты качества.

Вагоны рассчитаны на эксплуатацию при температурах от –50 до +45 градусов, что особенно актуально для Казахстана. В конструкции применяются усиленная теплоизоляция, мощные системы отопления и кондиционирования, предпусковой подогрев дизелей, а также фильтры и воздухозаборники, защищающие от песка, пыли и снега. Контракт с «Пассажирские перевозки» предусматривает не только производство, но и обслуживание вагонов в течение 20 лет. Сейчас строятся новые депо в Астане и Алматы.

Казахстан активно обновляет парк пассажирских вагонов. Помимо новых Stadler, в стране эксплуатируются поезда Talgo и составы с российскими технологиями. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев подчеркивает: Talgo закуплены для скоростных маршрутов между Алматы и Астаной, но для местных перевозок нужны более вместительные и универсальные вагоны. Новые Stadler по размерам близки к привычным для казахстанцев вагонам и рассчитаны на дальние поездки с большим багажом.

Интересно, что при необходимости в составы, где время в пути достигает 17–24 часов, интегрируют дизель-генератор для автономного отопления и кондиционирования. Это решение заменяет традиционное угольное отопление, хотя генераторы требуют более частого обслуживания. Такой подход позволяет обеспечить стабильный комфорт даже в суровых климатических условиях.

На фоне обновления железнодорожного парка в Казахстане стоит отметить, что в России также наблюдается интерес к новым форматам пассажирских перевозок. Например, запуск нового рамного внедорожника на базе JAC JS9 на Ульяновском автозаводе, о котором недавно рассказывалось в материале о старте производства Sollers S9 и особенностях локализации, показывает, что рынок транспортных инноваций в регионе становится все более конкурентным.