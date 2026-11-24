Что даст новый плацкарт габарита Т: полки до 190 см, душ и 58 пассажирских мест вместо 54

РЖД ждут сертификат на плацкартный вагон габарита Т в апреле-мае 2027 года. В салоне предусмотрены 58 мест и увеличенные полки; отдельная душевая кабина также войдет в планировку. Первый вагон рассчитывают собрать в 2026 году.

РЖД ждут сертификат на плацкартный вагон габарита Т в апреле-мае 2027 года. В салоне предусмотрены 58 мест и увеличенные полки; отдельная душевая кабина также войдет в планировку. Первый вагон рассчитывают собрать в 2026 году.

Пассажирские места в плацкартном вагоне нового поколения станут заметно просторнее: длина поперечной полки достигнет 189,1 см, ширина — 62,7 см. Это на 14 см больше по длине и на 3 см по ширине, чем в вагонах, которые ходят по российским железным дорогам сегодня. Такие параметры заложены в проект вагона габарита Т, который Тверской вагоностроительный завод строит для РЖД.

Боковые места тоже становятся свободнее: их длина — 187,5 см, ширина — 58,5 см. Длина поперечных полок округляется до 190 см: этот показатель заложен в проектную документацию.

Рост размеров обеспечен габаритом Т — увеличенным поперечным сечением кузова. Кузов такого вагона примерно на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартного. Запас пространства позволил не только удлинить полки, но и изменить компоновку: в плацкартном вагоне размещается 58 пассажирских мест вместо 54. Предусмотрены два санитарных помещения и отдельная душевая кабина. У каждого места — розетка и вентиляция, окна закрывают плотные шторки.

Первый вагон габарита Т планируется собрать на Тверском вагоностроительном заводе в 2026 году. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил, что при соблюдении регламента сертификаты соответствия требованиям будут получены в мае 2027 года. Закупки новых плацкартных вагонов планируется начать в 2027 году, а эксплуатацию на межрегиональных маршрутах — в 2028 году.

Сроки в проекте жестко привязаны к сертификации: без действующего сертификата соответствия вагон не может перевозить пассажиров. Поэтому даты закупок и выхода на маршруты в РЖД называют плановыми, а не гарантированными.

Дизайн-проект салона уже проработан: макет вагона нового размера показывали в 2025 году. По итогам обзора Федеральная пассажирская компания, дочернее общество РЖД, доработала дизайн-проект и внесла изменения в схему освещения.

Поставки идут по долгосрочному контракту между Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом, который входит в «Трансмашхолдинг». Договор рассчитан на 2026-2030 годы и предусматривает поставку более 2,7 тыс. пассажирских вагонов, из которых 449 — вагоны габарита Т.

Часть уже прошла сертификацию: купейные и штабные вагоны моделей 61-4533 и 61-4535 в 2025 году включили в состав поезда «Красная стрела». То есть габарит Т — не только проект, но и действующая техника, допущенная к перевозкам.

Разработка продолжается. Совместно с «Трансмашхолдингом» РЖД работает над вагоном СВ и вагоном-рестораном: проектирование и начало производства этого типа планируются на 2027-2028 годы. По словам Колесникова, вагоны габарита Т могут двигаться по любому направлению в России, а состав позволяет формировать поезд целиком из вагонов этого размера.

Отдельно разрабатывается капсульная версия вагона с шахматным расположением спальных мест. Вместимость будет зависеть от планировки помещений и составит от 54 до 60 мест. Появление такой версии ожидается в 2029-2030 годах.