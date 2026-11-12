Капсулы вместо третьих полок: РЖД представили новую версию плацкарта — дизайн поездов будущего доработают по отзывам пассажиров

12 ноября 2026, 18:05
РЖД выводит капсульные вагоны на маршруты: что изменится для пассажиров
РЖД выводит капсульные вагоны на маршруты: что изменится для пассажиров
В макете плацкартного вагона отказались от третьих полок и предусмотрели места для уединенного отдыха. Спальные места стали длиннее на 20 см, а пассажирам предлагают оценить планировку до возможного запуска в серию.
«Российские железные дороги» представили серийный вариант вагонов нового поколения с капсульными местами. После тестового макета на Казанском вокзале, где концепция собирала отзывы пассажиров, компания показала финальную компоновку, которая пойдет в производство.
Ключевое отличие нового подвижного состава — увеличенный габарит Т. Вагоны стали шире примерно на 28 см и длиннее на 73 см по сравнению со стандартными. Это позволило пересмотреть эргономику салона: проход расширился на 60 см, спальные места удлинились до двух метров, а у пассажиров верхних полок впервые появились собственные столики, вынесенные в проход, и регулируемое освещение.
Капсульная концепция, представленная ранее как альфа-версия, доведена до серийного образца. Каждое место закрывается шторкой и оснащено розеткой, USB-портом, светильником и карманом для гаджетов. Для семей и компаний в перегородках предусмотрены специальные окна, позволяющие объединять соседние полки в общее пространство, а в семейном варианте места дополнительно закрываются дверью. В изголовье каждой полки установлен индивидуальный воздуховод, для вещей предусмотрены запираемые шкафы у входа в багажную зону.
Как отметили в РЖД, базовое расположение окон осталось прежним — масштабная перестройка вагонов для внедрения новых решений не требуется. Разработчики также проработали возможность увеличить вагон почти на 30 см, но это пока вариант проекта, а не заявленная характеристика серийной модели.
Первый шаг к «поезду-отелю» уже сделан: купейные вагоны нового габарита с 2025 года курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. В них установлены двухметровые полки, система климат-контроля с регулировкой в каждом купе, сейфы для ценных вещей и отдельная душевая кабина. По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, в 2026 году Тверской вагоностроительный завод должен выпустить и плацкартный вагон в габарите Т.
Мнения пассажиров разделились. Сторонники нововведения отмечают, что капсулы решают главную проблему плацкарта — отсутствие личного пространства. Критики опасаются, что изолированные боксы лишат поездку привычной атмосферы общения и окажутся неудобными для длительных российских расстояний.
В РЖД подчеркивают: капсульный формат не заменит традиционный плацкарт, а станет альтернативой для тех, кто ценит уединение, но не готов переплачивать за купе. Окончательная компоновка еще может измениться — разработчики продолжают собирать отзывы. По словам Колесникова, первые капсульные составы на базе габарита Т ориентировочно появятся к 2028 году. Новые вагоны будут выходить на самые востребованные направления, включая маршруты к Черному морю и на Дальний Восток, а привычные плацкарт и купе сохранятся как массовый формат.
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