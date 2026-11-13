Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 07:25

Новый плацкарт, душ и поезд в Пекин: как РЖД планируют изменить железные дороги

Новый плацкарт, душ и поезд в Пекин: как РЖД планируют изменить железные дороги

58 мест, душевая и поезд до Пекина: чем еще РЖД собираются удивить пассажиров

Новый плацкарт, душ и поезд в Пекин: как РЖД планируют изменить железные дороги

Макет нового плацкартного вагона РЖД рассчитан на 58 пассажиров, на четыре места больше привычного. Полки увеличили, в салоне предусмотрели две санитарные комнаты и отдельную душевую. Закупки планируют начать в 2027 году.

Макет нового плацкартного вагона РЖД рассчитан на 58 пассажиров, на четыре места больше привычного. Полки увеличили, в салоне предусмотрели две санитарные комнаты и отдельную душевую. Закупки планируют начать в 2027 году.

РЖД возобновляют прямое пассажирское сообщение между Пекином и Иркутском, а также ускоряют реализацию масштабного проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), прокладывая путь к принципиально новой транспортной связанности страны в ближайшие десятилетия.

Согласно информации, опубликованной РЖД, международный пассажирский поезд № 3/4 начнет курсировать по маршруту Пекин — Иркутск через Улан-Батор с 25 ноября 2026 года.

Из Пекина состав будет отправляться раз в неделю по средам, прибывая в Иркутск по пятницам; обратный рейс из Иркутска запланирован на субботу. На территории России поезд будет останавливаться на станциях Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.

В составе предусмотрены купейные вагоны и вагоны СВ китайского производства, а также вагон-ресторан. Продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной 60 суток. Это направление было приостановлено с февраля 2020 года из-за пандемии.

Взгляд в будущее: ставка на новые технологии

РЖД не стоит на месте и работает над повышением уровня комфорта для пассажиров, а также над расширением географии и скорости перевозок. Подтверждением этому стал дебют макета плацкартного вагона нового поколения, который сразу привлек внимание специалистов и пассажиров.

Главная особенность — увеличение числа мест до 58, что на четыре больше по сравнению с привычными вагонами. Это стало возможным благодаря переработке внутренней планировки и оптимизации пространства. Разработчики сделали акцент на комфорте: полки стали длиннее и шире, что особенно важно для высоких пассажиров. Поперечные полки увеличились на 14 сантиметров по горизонтали и на 3 сантиметра в сторону, боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно. Теперь даже на верхних полках можно расположиться с большим комфортом, не чувствуя себя стесненно.

Каждое спальное место оборудовано индивидуальными шторками, персональными светильниками, воздуховодами, а также розетками USB и 220 В. Столики теперь доступны не только в привычном месте, но и на полках на крыше, что раньше казалось невозможным.

Такой подход позволяет пассажирам чувствовать себя более уединенно и комфортно даже в условиях обычного вагона. Еще одним новшеством стали две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. Это решение особенно актуально для дальних маршрутов, где возможность принять душ становится настоящей роскошью. Теперь пассажиры имеют возможность поддерживать личную гигиену, не испытывая неудобств.

Планируется, что закупка новых вагонов начнется в 2027 году. В первую очередь они появятся на самых востребованных направлениях, где пассажиропоток традиционно высок. Такой шаг может стать переломным моментом для отечественных железных дорог, поскольку уровень комфорта в плацкартных вагонах всегда был предметом дискуссий и критики. Введение новых стандартов в сегменте железнодорожного транспорта — это не просто обновление интерьера, а попытка изменить отношение к поездкам на дальние расстояния.

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