58 мест, душевая и поезд до Пекина: чем еще РЖД собираются удивить пассажиров

13 ноября 2026, 07:25
Новый плацкарт, душ и поезд в Пекин: как РЖД планируют изменить железные дороги
Новый плацкарт, душ и поезд в Пекин: как РЖД планируют изменить железные дороги
Макет нового плацкартного вагона РЖД рассчитан на 58 пассажиров, на четыре места больше привычного. Полки увеличили, в салоне предусмотрели две санитарные комнаты и отдельную душевую. Закупки планируют начать в 2027 году.
РЖД возобновляют прямое пассажирское сообщение между Пекином и Иркутском, а также ускоряют реализацию масштабного проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), прокладывая путь к принципиально новой транспортной связанности страны в ближайшие десятилетия.
Согласно информации, опубликованной РЖД, международный пассажирский поезд № 3/4 начнет курсировать по маршруту Пекин — Иркутск через Улан-Батор с 25 ноября 2026 года.
Из Пекина состав будет отправляться раз в неделю по средам, прибывая в Иркутск по пятницам; обратный рейс из Иркутска запланирован на субботу. На территории России поезд будет останавливаться на станциях Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.
В составе предусмотрены купейные вагоны и вагоны СВ китайского производства, а также вагон-ресторан. Продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной 60 суток. Это направление было приостановлено с февраля 2020 года из-за пандемии.
Взгляд в будущее: ставка на новые технологии
РЖД не стоит на месте и работает над повышением уровня комфорта для пассажиров, а также над расширением географии и скорости перевозок. Подтверждением этому стал дебют макета плацкартного вагона нового поколения, который сразу привлек внимание специалистов и пассажиров.
Главная особенность — увеличение числа мест до 58, что на четыре больше по сравнению с привычными вагонами. Это стало возможным благодаря переработке внутренней планировки и оптимизации пространства. Разработчики сделали акцент на комфорте: полки стали длиннее и шире, что особенно важно для высоких пассажиров. Поперечные полки увеличились на 14 сантиметров по горизонтали и на 3 сантиметра в сторону, боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно. Теперь даже на верхних полках можно расположиться с большим комфортом, не чувствуя себя стесненно.
Каждое спальное место оборудовано индивидуальными шторками, персональными светильниками, воздуховодами, а также розетками USB и 220 В. Столики теперь доступны не только в привычном месте, но и на полках на крыше, что раньше казалось невозможным.
Такой подход позволяет пассажирам чувствовать себя более уединенно и комфортно даже в условиях обычного вагона. Еще одним новшеством стали две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. Это решение особенно актуально для дальних маршрутов, где возможность принять душ становится настоящей роскошью. Теперь пассажиры имеют возможность поддерживать личную гигиену, не испытывая неудобств.
Планируется, что закупка новых вагонов начнется в 2027 году. В первую очередь они появятся на самых востребованных направлениях, где пассажиропоток традиционно высок. Такой шаг может стать переломным моментом для отечественных железных дорог, поскольку уровень комфорта в плацкартных вагонах всегда был предметом дискуссий и критики. Введение новых стандартов в сегменте железнодорожного транспорта — это не просто обновление интерьера, а попытка изменить отношение к поездкам на дальние расстояния.
Похожие материалы
-
13.11.2026, 06:54
РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест
В новом проекте РЖД пассажирам обещают душ и туалет в каждом купе, а билеты - по цене обычного купейного вагона. Состав на 36 мест может выйти на маршруты через два-три года после утверждения проекта.Читать далее
-
12.11.2026, 18:27
«Экспресс» запустил одноместные купе 1Б: приватность по цене ниже СВ
В ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры могут ехать в отдельном купе 1Б. В тариф от 5000 рублей включены завтрак и доступ в бизнес-зал, а вагон занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
12.11.2026, 18:05
РЖД выводит капсульные вагоны на маршруты: что изменится для пассажиров
В макете плацкартного вагона отказались от третьих полок и предусмотрели места для уединенного отдыха. Спальные места стали длиннее на 20 см, а пассажирам предлагают оценить планировку до возможного запуска в серию.Читать далее
-
12.11.2026, 08:55
Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург
На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.Читать далее
-
12.11.2026, 08:01
РЖД и «Трансмашхолдинг» обновят почти четверть парка Федеральной пассажирской компании
РЖД и Трансмашхолдинг заключили семилетний контракт стоимостью 237 млрд рублей. Он предусматривает поставку более 3,7 тысячи вагонов, почти четверти парка ФПК. Часть заказа перевозчик сможет скорректировать.Читать далее
-
11.11.2026, 23:59
В «Экспрессе» № 3/4 появились одноместные купе от 5000 рублей: что предлагают пассажирам
В ночном «Экспрессе» между Москвой и Санкт-Петербургом пассажирам доступны девять одноместных купе. Билет стоит от 5000 рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал; в поездке пассажирам выдают дополнительные принадлежности.Читать далее
-
11.11.2026, 12:59
Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменилось для путешественников
В новых вагонах РЖД спальные места отделят личными шторками или дверцами, а пассажирам добавят розетки и вентиляцию. Кузов стал выше на 28 см и длиннее на 75 см: это позволит разместить десять капсул вместо девяти.Читать далее
-
11.11.2026, 11:21
Как забытая в «Сапсане» сумка стала предметом уголовного дела
Обычная поездка обернулась для пассажирки потерей. Забытый багаж прошел на вокзале несколько этапов передачи. В деле важны действия работников железнодорожного комплекса. Транспортная полиция установила предполагаемого участника истории.Читать далее
-
11.11.2026, 06:58
В Москве дебютировал плацкарт нового поколения с увеличенными полками и местами
Макет плацкартного вагона представили на выставке «Транспорт России» в Москве. В нем увеличили спальные места и предусмотрели 58 пассажирских мест. Для пассажиров также оборудовали две санитарные комнаты и отдельную душевую.Читать далее
-
10.11.2026, 23:59
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе
На ночном «Экспрессе» №3/4 курсирует вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак; также доступны бизнес-зал и дорожный набор. В купе есть спальное место без верхней полки и индивидуальная вентиляция.Читать далее
Похожие материалы
-
13.11.2026, 06:54
РЖД разрабатывает новые пассажирские вагоны: от личных санузлов до капсульных мест
В новом проекте РЖД пассажирам обещают душ и туалет в каждом купе, а билеты - по цене обычного купейного вагона. Состав на 36 мест может выйти на маршруты через два-три года после утверждения проекта.Читать далее
-
12.11.2026, 18:27
«Экспресс» запустил одноместные купе 1Б: приватность по цене ниже СВ
В ночном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры могут ехать в отдельном купе 1Б. В тариф от 5000 рублей включены завтрак и доступ в бизнес-зал, а вагон занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
12.11.2026, 18:05
РЖД выводит капсульные вагоны на маршруты: что изменится для пассажиров
В макете плацкартного вагона отказались от третьих полок и предусмотрели места для уединенного отдыха. Спальные места стали длиннее на 20 см, а пассажирам предлагают оценить планировку до возможного запуска в серию.Читать далее
-
12.11.2026, 08:55
Отдельное купе за 5000 рублей: как РЖД меняет ночные поезда Москва — Петербург
На ночном направлении Москва - Санкт-Петербург пассажирам предлагают одноместные купе в вагоне 1Б за 5000-6000 рублей. В тариф включены завтрак и доступ в бизнес-зал. В купе есть широкое спальное место и умывальник. Для вещей предусмотрен отдельный шкаф.Читать далее
-
12.11.2026, 08:01
РЖД и «Трансмашхолдинг» обновят почти четверть парка Федеральной пассажирской компании
РЖД и Трансмашхолдинг заключили семилетний контракт стоимостью 237 млрд рублей. Он предусматривает поставку более 3,7 тысячи вагонов, почти четверти парка ФПК. Часть заказа перевозчик сможет скорректировать.Читать далее
-
11.11.2026, 23:59
В «Экспрессе» № 3/4 появились одноместные купе от 5000 рублей: что предлагают пассажирам
В ночном «Экспрессе» между Москвой и Санкт-Петербургом пассажирам доступны девять одноместных купе. Билет стоит от 5000 рублей и включает завтрак и доступ в бизнес-зал; в поездке пассажирам выдают дополнительные принадлежности.Читать далее
-
11.11.2026, 12:59
Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменилось для путешественников
В новых вагонах РЖД спальные места отделят личными шторками или дверцами, а пассажирам добавят розетки и вентиляцию. Кузов стал выше на 28 см и длиннее на 75 см: это позволит разместить десять капсул вместо девяти.Читать далее
-
11.11.2026, 11:21
Как забытая в «Сапсане» сумка стала предметом уголовного дела
Обычная поездка обернулась для пассажирки потерей. Забытый багаж прошел на вокзале несколько этапов передачи. В деле важны действия работников железнодорожного комплекса. Транспортная полиция установила предполагаемого участника истории.Читать далее
-
11.11.2026, 06:58
В Москве дебютировал плацкарт нового поколения с увеличенными полками и местами
Макет плацкартного вагона представили на выставке «Транспорт России» в Москве. В нем увеличили спальные места и предусмотрели 58 пассажирских мест. Для пассажиров также оборудовали две санитарные комнаты и отдельную душевую.Читать далее
-
10.11.2026, 23:59
На маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе
На ночном «Экспрессе» №3/4 курсирует вагон 1Б с девятью одноместными купе. Билет за 5000-6000 рублей включает горячий завтрак; также доступны бизнес-зал и дорожный набор. В купе есть спальное место без верхней полки и индивидуальная вентиляция.Читать далее