Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео
Салон автомобиля также не отличается от версии с бензиновым двигателем. Разве что на селекторе коробки передач появился новый режим EV Mode, включая который, водитель переводит кроссовер на электрическую тягу.
Техническая «начинка» заимствована от нового Porsche Cayenne S E-Hybrid. Комбинированная силовая установка включает 3-литровый тубрированный двигатель V6 и электромотор на 70 «лошадей». Суммарная отдача составляет 416 л.с. Компания пока не сообщила о своих планах относительно изменений агрегатов. Есть основания полагать, что именно в таком оснащении автомобиль выйдет в серию.
Официальная презентация плагин-гибридного кроссовера Bentley Bentayga PHEV состоится в следующем году, сразу после дебюта нового поколения Bentley Continental GT. А к 2020 году марка обещала выпустить полностью электрический автомобиль. Также план развития компании предполагает создание «зеленых» версий всех своих моделей.
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