2 ноября 2017, 11:26

Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео

Компания Bentley приступила к этапу дорожных испытаний плагин-гибридного кроссовера Bentayga. Фотошпионам удалось сделать фото и видео на трассе Нюрбургинга.
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  Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео Bentley Bentayga Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео Bentley Bentayga Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео Bentley Bentayga Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео Bentley Bentayga Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео
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Внешне от традиционной версии паркетника «зеленая» новинка практически ничем не отличается. Причастность к «экологическому» транспорту выдает только специальный лючок, закрывающий разъем для подключения электропитания. Он расположен симметрично крышке бензобака на другом борту. Отметим, что создатели предусмотрели возможность пополнения заряда аккумуляторов с помощью бытовой сети.

Салон автомобиля также не отличается от версии с бензиновым двигателем. Разве что на селекторе коробки передач появился новый режим EV Mode, включая который, водитель переводит кроссовер на электрическую тягу.

Техническая «начинка» заимствована от нового Porsche Cayenne S E-Hybrid. Комбинированная силовая установка включает 3-литровый тубрированный двигатель V6 и электромотор на 70 «лошадей». Суммарная отдача составляет 416 л.с. Компания пока не сообщила о своих планах относительно изменений агрегатов. Есть основания полагать, что именно в таком оснащении автомобиль выйдет в серию.

Официальная презентация плагин-гибридного кроссовера Bentley Bentayga PHEV состоится в следующем году, сразу после дебюта нового поколения Bentley Continental GT. А к 2020 году марка обещала выпустить полностью электрический автомобиль. Также план развития компании предполагает создание «зеленых» версий всех своих моделей.

Дизайн и тюнинг Бентли

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Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Плагин-гибридный Bentayga вышел на тесты. Видео
{{material_120940}}Внешне от традиционной версии паркетника «зеленая» новинка практически ничем не отличается. Причастность к «экологическому» транспорту выдает только специальный лючок, закрывающий разъем для подключения электропитания. Он расположен симметрично крышке бензобака на другом борту. Отметим, что создатели предусмотрели возможность пополнения заряда аккумуляторов с помощью бытовой сети.Салон автомобиля также не отличается от версии с бензиновым двигателем. Разве что на селекторе коробки передач появился новый режим EV Mode, включая который, водитель переводит кроссовер на электрическую тягу.Техническая «начинка» заимствована от нового Porsche Cayenne S E-Hybrid. Комбинированная силовая установка включает 3-литровый тубрированный двигатель V6 и электромотор на 70 «лошадей». Суммарная отдача составляет 416 л.с. Компания пока не сообщила о своих планах относительно изменений агрегатов. Есть основания полагать, что именно в таком оснащении автомобиль выйдет в серию.Официальная презентация плагин-гибридного кроссовера Bentley Bentayga PHEV состоится в следующем году, сразу после дебюта нового поколения Bentley Continental GT. А к 2020 году марка обещала выпустить полностью электрический автомобиль. Также план развития компании предполагает создание «зеленых» версий всех своих моделей.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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