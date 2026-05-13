Европа отказалась от ежегодного техосмотра старых автомобилей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 07:22

Планы ЕС по ежегодному техосмотру для старых авто провалились

В Европе обсуждали новые требования к техосмотру для автомобилей старше 10 лет, но неожиданно депутаты отвергли инициативу. Почему это решение важно для миллионов водителей и что теперь будет с проверками машин - разбираемся, какие последствия ждут владельцев и почему эксперты считают, что перемены могли бы ударить по кошельку.

Новость о провале инициативы Евросоюза по ужесточению техосмотра для старых автомобилей напрямую касается и российских автолюбителей. Ведь любые перемены в европейских правилах часто становятся ориентиром для других стран, а значит, могут повлиять и на отечественные законы. На этот раз речь шла о том, чтобы все легковые машины и легкие коммерческие авто старше 10 лет проходили обязательную проверку не раз в два года, а ежегодно. В Германии, например, под новые требования попали бы почти половина всего автопарка - более 23 миллионов машин, выяснил 110km.ru.

Однако после долгих обсуждений и споров транспортный комитет Европарламента отклонил предложение Еврокомиссии. Ранее против выступил и Совет ЕС. Главный аргумент - дополнительные проверки не дадут заметного эффекта для безопасности на дорогах, а вот расходы для владельцев вырастут ощутимо. Особенно это касается тех, кто ездит на старых, но исправных авто, ведь им пришлось бы чаще платить за техосмотр.

Еврокомиссия настаивала: ежегодная проверка снизит число аварий и жертв на дорогах, ведь старые машины чаще ломаются и попадают в ДТП. По расчетам чиновников, ужесточение могло бы уменьшить количество погибших и пострадавших примерно на 1%. Но эксперты в Германии уверены - технические неисправности редко становятся причиной серьезных аварий, а регулярные двухгодичные проверки и так держат автопарк в хорошем состоянии.

В последние годы техосмотр в Европе и так стал строже: теперь инспекторы уделяют больше внимания электронным системам, проверяют работу ассистентов водителя, а для дизелей ввели новые нормы по выбросам. В Германии, например, с 2018 года вернули обязательную проверку выхлопа, а с 2023 года - контроль за количеством частиц в выхлопе для дизелей стандарта Евро-6. Но даже эти меры не убедили депутатов в необходимости еще более частых проверок.

Для России эта новость важна по нескольким причинам. Во-первых, она показывает, что даже в Европе, где забота о безопасности на дорогах стоит на первом месте, не всегда поддерживают ужесточение правил без веских доказательств эффективности. Во-вторых, если бы инициатива прошла, аналогичные требования могли бы появиться и у нас - а значит, расходы на содержание старых машин выросли бы для миллионов водителей. Сейчас в России, как и в Германии, техосмотр для легковых авто проводится раз в два года, и менять этот порядок пока не планируют.

В итоге, несмотря на громкие заявления о безопасности, европейские депутаты решили не усложнять жизнь владельцам старых машин. Эксперты считают, что регулярные проверки и так позволяют поддерживать автопарк в рабочем состоянии, а дополнительные расходы не оправданы. Для российских автомобилистов это сигнал: пока можно не ждать новых сюрпризов от техосмотра, но следить за европейскими тенденциями все же стоит.

