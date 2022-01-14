Планы Hyundai на 2022 год: новые модели, электрокар для России и переход в онлайн
Новые модели
Компания намерена и дальше обновлять модельный ряд, представленный на российском рынке. В 2022 году в продажу поступит сразу 5 моделей. Это минивэн Staria (модель будет полноприводной и получит люксовый салон); Creta N Line – запуск производства в первом квартале, будет сильно отличаться о текущей Creta, но подробности не раскрываются; Tucson N Line; Palisade FL – в 4 квартале 2022 года появится модель с сильно изменившейся внешностью; Ioniq 5 – первый электромобиль бренда на российском рынке.
Что известно об Ioniq 5
Модель будет поставляться в топовой комплектации и с полным приводом. Начнутся поставки в московские дилерские центры, прежде всего потому, что в столице на данный момент наиболее развитая инфраструктура для электромобилей (кстати, до конца 2022 года в Москве появится еще 600 пунктов зарядки электромобилей).
Ориентировочная стоимость новинки будет 4,5-5 млн рублей, цена пока не утверждена. Главный упор в реализации модели будет на Hyundai Mobility – сервис подписки на автомобиль. Возможность продажи машин в собственность не исключается, но она точно не будет приоритетным направлением. Подробности будут озвучены летом во время презентации Ioniq 5 в России.
Планов локализовать сборку и выпускать модель на калининградском заводе Автотор на данный момент нет.
Hyundai One
В 2022 году будет реализована новая глобальная цель, запуск единой экосистемы цифровых сервисов компании – Hyundai One. Все сервисы бренда будут доступны в едином пространстве, покупатели смогут одномоментно сравнить покупку новой машины, покупку авто с пробегом и подписку на новый автомобиль. Уникальность системы в том, что она предоставит возможность пользоваться любыми сервисами и упростит переход от одного к другому, например, от владения автомобилем к подписке и наоборот.
Платформа UKA
Уже в этом году платформа должна будет стать мультибрендовой. Это значит, что кроме Hyundai и Genesis на платформе появятся машины с пробегом и от других брендов.
Онлайн продажи
В компании довольны первым годом работы сервиса онлайн продажи автомобилей в России и намерены развивать его и дальше. Причем речь не о вычеркивании дилеров из цепочки «производитель–потребитель», а о совместной работе с дилерскими центрами. До конца 2022 года до 150 дилеров должны будут присоединиться к программе онлайн продаж.
Прежде всего это выгодно для покупателей, поскольку бренд никак не может повлиять на дилерские наценки в автосалонах, как и на навязывание допов, но может гарантировать неизменность цены, указанной на сайте при покупке машины онлайн.
У дилеров, как и прежде остается маржа с продажи, они вправе будут предложить какие-то дополнительные опции, но не смогут их навязывать.
Отказ от ДВС
Компания Hyundai рассчитывает прекратить выпуск машин с ДВС к 2045 году. Их место займут электромобили и машины на водородных топливных элементах. В Россию в ближайшее время водородные автомобили поставляться не будут, хотя они есть у компании и уже продаются в Европе. Причина в полном отсутствии в РФ водородной инфраструктуры. Однако, будущее в компании видят именно за водородными двигателями, но пока продолжат наращивать объемы выпуска электромобилей, в том числе для российского рынка.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 960 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 3 370 000 РNissan Patrol 2015 в Москве
- 1 850 000 РToyota RAV4 2015 в Зеленограде
- 3 310 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 2 070 000 РFord Galaxy 2016 в Москве
- 8 140 000 РAcura MDX 2021 в Москве
- 4 630 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 7 410 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий