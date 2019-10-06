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6 октября 2019, 13:26

Планы Сбербанка по продаже автомобилей обретают очертания

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Фото: Андрей Алексеев / ИА Красная Весна
В начале октября Сбербанк зарегистрировал компанию, посредством которой планирует развивать новый сервис по торговле автомобилями. Ожидается, что схема работы новой структуры будет аналогична сервису «Дом.Клик», помогающему приобрести недвижимость и оформить ипотеку.
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Сбербанк планирует запустить новый сервис по продаже новых и подержанных автомобилей. Схема будет похожа на ...
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О намерении Сбербанка заняться продажей автомобилей стало известно две недели назад. Журналисты РБК выяснили, что компания ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка. На днях банк через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании «Сбер.Авто». Она была зарегистрировала 2 октября в Москве. Соответствующая информация появилась в базе данных СПАРК.

Ожидается, что новый сервис объединит основных участников и будет торговать как новыми, так и подержанными автомобилями. По аналогии с «ДомКлик» потенциальный покупатель сможет подобрать по заданным параметрам желаемый автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, оформить автокредит и зарегистрировать покупку онлайн.

В качестве основного вида деятельности «Сбер.Авто» при регистрации была указана разработка компьютерного программного обеспечения. Помимо этого, компания сможет вести деятельность в сфере связи, IT, обработки данных, а также предлагать вспомогательные финансовые услуги, услуги страховых агентов и брокеров. Официальные представители Сбербанка пока воздерживаются от комментариев.


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Комментарии
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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: ranearm :smile:
ranearm
Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
magamedzhdanovich
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Планы Сбербанка по продаже автомобилей обретают очертания
{{material_127636}}О намерении Сбербанка заняться продажей автомобилей стало известно две недели назад. Журналисты РБК выяснили, что компания ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка. На днях банк через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании «Сбер.Авто». Она была зарегистрировала 2 октября в Москве. Соответствующая информация появилась в базе данных СПАРК.Ожидается, что новый сервис объединит основных участников и будет торговать как новыми, так и подержанными автомобилями. По аналогии с «ДомКлик» потенциальный покупатель сможет подобрать по заданным параметрам желаемый автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, оформить автокредит и зарегистрировать покупку онлайн.В качестве основного вида деятельности «Сбер.Авто» при регистрации была указана разработка компьютерного программного обеспечения. Помимо этого, компания сможет вести деятельность в сфере связи, IT, обработки данных, а также предлагать вспомогательные финансовые услуги, услуги страховых агентов и брокеров. Официальные представители Сбербанка пока воздерживаются от комментариев.
2019-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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