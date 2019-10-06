6 октября 2019, 13:26
Планы Сбербанка по продаже автомобилей обретают очертания
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Фото: Андрей Алексеев / ИА Красная Весна
В начале октября Сбербанк зарегистрировал компанию, посредством которой планирует развивать новый сервис по торговле автомобилями. Ожидается, что схема работы новой структуры будет аналогична сервису «Дом.Клик», помогающему приобрести недвижимость и оформить ипотеку.
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Ожидается, что новый сервис объединит основных участников и будет торговать как новыми, так и подержанными автомобилями. По аналогии с «ДомКлик» потенциальный покупатель сможет подобрать по заданным параметрам желаемый автомобиль, проверить его историю и юридическую чистоту, оформить автокредит и зарегистрировать покупку онлайн.
В качестве основного вида деятельности «Сбер.Авто» при регистрации была указана разработка компьютерного программного обеспечения. Помимо этого, компания сможет вести деятельность в сфере связи, IT, обработки данных, а также предлагать вспомогательные финансовые услуги, услуги страховых агентов и брокеров. Официальные представители Сбербанка пока воздерживаются от комментариев.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
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Цитата:| Кому: ranearm :smile:
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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