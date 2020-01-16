Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 января 2020, 13:06

Планы УАЗа: «автомат» для пикапа, новый тяжелый фургон и «Патриот» нового поколения

  • 1055
  • 0
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный как «Русский Прадо», появится только в следующем году. В 2020-м покупателям предложат версию УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач и тяжёлую модификацию УАЗ «Профи» с четырьмя колесами на задней оси.
Планы УАЗа автомат для пикапа новый тяжелый фургон и Патриот нового поколения

Фото: УАЗ

Ранее мы писали
Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения оснастят электромеханическим стояночным тормозом с функцией ...
Читать далее
Версия УАЗ «Пикап» с АКПП встанет на конвейер в феврале, а продажи начнутся ближе к марту 2020 года. Об этом журналистам издания «Автоброкер» рассказал исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин. Сейчас завершаются испытания двух прототипов. Соплатформенный внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач клиенты приняли хорошо. Продажи стартовали в октябре прошлого года. С тех пор было продано 1,6 тыс. экземпляров. План реализации на 2020 год – порядка 6 тысяч внедорожников с «автоматом».

В августе должно начаться производство новой версии УАЗ «Профи» повышенной грузоподъёмности. Автомобиль получит новый задний мост с двухскатной ошиновкой (возможно, от Ford Transit), усиленную раму и подвеску. Новая модификация сможет перевозить до 2 тонн груза и будет доступна исключительно с задним приводом.

Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения придется подождать. «Русский Прадо» появится только через 1,5 – 2 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый салон, новую оптику и новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ представил свою первую модель гибридного автомобиля
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Владимир
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
Насколько дорого техобслуживание среднеразмерных кроссоверов?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа УАЗ Пикап
Объявления о продаже УАЗ Пикап
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Планы УАЗа: «автомат» для пикапа, новый тяжелый фургон и «Патриот» нового поколения
{{material_128517}}Версия УАЗ «Пикап» с АКПП встанет на конвейер в феврале, а продажи начнутся ближе к марту 2020 года. Об этом журналистам издания «Автоброкер» рассказал исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин. Сейчас завершаются испытания двух прототипов. Соплатформенный внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач клиенты приняли хорошо. Продажи стартовали в октябре прошлого года. С тех пор было продано 1,6 тыс. экземпляров. План реализации на 2020 год – порядка 6 тысяч внедорожников с «автоматом».В августе должно начаться производство новой версии УАЗ «Профи» повышенной грузоподъёмности. Автомобиль получит новый задний мост с двухскатной ошиновкой (возможно, от Ford Transit), усиленную раму и подвеску. Новая модификация сможет перевозить до 2 тонн груза и будет доступна исключительно с задним приводом.Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения придется подождать. «Русский Прадо» появится только через 1,5 – 2 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый салон, новую оптику и новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Самара Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.