16 января 2020, 13:06
Планы УАЗа: «автомат» для пикапа, новый тяжелый фургон и «Патриот» нового поколения
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Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, известный как «Русский Прадо», появится только в следующем году. В 2020-м покупателям предложат версию УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач и тяжёлую модификацию УАЗ «Профи» с четырьмя колесами на задней оси.
Фото: УАЗ
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В августе должно начаться производство новой версии УАЗ «Профи» повышенной грузоподъёмности. Автомобиль получит новый задний мост с двухскатной ошиновкой (возможно, от Ford Transit), усиленную раму и подвеску. Новая модификация сможет перевозить до 2 тонн груза и будет доступна исключительно с задним приводом.
Внедорожник УАЗ «Патриот» следующего поколения придется подождать. «Русский Прадо» появится только через 1,5 – 2 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый салон, новую оптику и новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.
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Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
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