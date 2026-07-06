Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 19:09

Пластиковая бутылка под колесом: новый способ обмана водителей на парковках

Пластиковая бутылка под колесом: новый способ обмана водителей на парковках

Бутылка под колесом — не шутка: автослесарь объяснил, как не стать жертвой новой схемы мошенников

Пластиковая бутылка под колесом: новый способ обмана водителей на парковках

В 2026 году на российских парковках участились случаи, когда под колесами автомобилей находят пластиковые бутылки. Эксперты предупреждают: это не просто мусор, а часть схемы, рассчитанной на невнимательных водителей. Разбираемся, как не попасться на уловку.

В 2026 году на российских парковках участились случаи, когда под колесами автомобилей находят пластиковые бутылки. Эксперты предупреждают: это не просто мусор, а часть схемы, рассчитанной на невнимательных водителей. Разбираемся, как не попасться на уловку.

Пластиковая бутылка, незаметно подложенная под колесо автомобиля, сегодня всё чаще становится не просто случайным мусором, а элементом продуманной мошеннической схемы. Водители, привыкшие доверять электронике и не осматривать машину перед поездкой, оказываются в зоне риска. Современные системы контроля и парктроники притупляют внимание, чем и пользуются злоумышленники.

Суть схемы проста: пустую бутылку устанавливают у заднего колеса, обычно в тени или между машинами на парковке у магазинов, офисов или во дворах. Водитель, спеша по делам, садится за руль и начинает движение, не обойдя машину. Резкий хлопок от раздавленной бутылки вызывает замешательство — именно этот момент и рассчитывают мошенники.

Далее возможны два сценария. Первый — после хлопка появляется человек на другой машине, который уверенно заявляет, что вы нанесли вред его автомобилю. Он предлагает «решить вопрос на месте», пугая потерей времени, проблемами со страховкой и штрафами. Важно не поддаваться давлению: достаточно спокойно вызвать инспекторов, сфотографировать свою машину, «повреждения» и саму бутылку. Как правило, после этого «пострадавший» быстро меняет интерес и исчезает.

Второй вариант — отвлечение и кража. Иногда в бутылку наливают жидкость, чтобы создать иллюзию серьёзной поломки. Пока водитель наклоняется к колесу, напарник может открыть дверь и забрать ценные вещи из салона. Бывает, что «случайные прохожие» активно отвлекают внимание, чтобы сообщник успел завершить задуманное.

Эксперты советуют: не выходите из машины сразу, внимательно осмотритесь, заблокируйте двери и, если есть возможность, отъезжайте на заправку или охраняемую стоянку. Документы и гаджеты не стоит оставлять без внимания даже на короткое время.

Одна простая привычка — обходить машину перед поездкой, особенно в тёмное время суток и на переполненных парковках — позволяет предотвратить все подобные ситуации. Если при начале движения автомобиля раздаётся подозрительный звук, не стоит паниковать: остановитесь, зафиксируйте место происшествия, выберите безопасное место и вызовите полицию.

Стоит отметить: настоящий участник ДТП заинтересован в официальном оформлении аварии. Если кто-то торопит, пугает и предлагает «решить без бумаги», скорее всего, перед вами мошенник. Внимательность к деталям и спокойная реакция — лучшая защита на дороге.

Для российского рынка эта тема особенно актуальна: парковки в торговых центрах и жилых комплексах всё чаще становятся местом для подобных уловок. Важно помнить, что даже самая безобидная пластиковая бутылка может послужить сигналом для мошенников. Простые меры безопасности и осторожности помогают избежать неприятных последствий.

В последние годы подобные схемы становятся всё изощрённее, а мошенники — изобретательнее. По данным экспертов, большинство случаев можно предотвратить с помощью простых мер предосторожности. Кстати, грамотное поведение в стрессовой ситуации — критический навык для любого водителя. О том, какие фразы помогают сохранить спокойствие при общении с инспектором, можно узнать из материала о ключевых советах для опытных автомобилистов .

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