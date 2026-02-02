Вопрос снят: почему пластиковая бутылка под колесом может обернуться серьезными проблемами для водителя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 12:37

Пластиковая ловушка: как новая схема мошенников угрожает владельцам авто

Пластиковая ловушка: как новая схема мошенников угрожает владельцам авто

Вопрос снят: почему пластиковая бутылка под колесом может обернуться серьезными проблемами для водителя

Пластиковая ловушка: как новая схема мошенников угрожает владельцам авто

Вышло исследование: мошенники все чаще используют пластиковые бутылки для обмана автомобилистов. Как работает схема, почему она опасна именно сейчас и что делать, чтобы не стать жертвой — объясняем подробно.

Вышло исследование: мошенники все чаще используют пластиковые бутылки для обмана автомобилистов. Как работает схема, почему она опасна именно сейчас и что делать, чтобы не стать жертвой — объясняем подробно.

В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с необычной, но крайне опасной схемой мошенничества, связанной с обычной пластиковой бутылкой. Эта уловка набирает обороты, и последствия могут быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В условиях, когда большинство водителей привыкли доверять электронике и редко осматривают машину перед поездкой, подобные трюки становятся особенно эффективными. Важно понимать, как работает схема и почему она может коснуться каждого, предупреждает carexpo.ru.

Суть обмана проста, но изощренна. Мошенники выбирают автомобиль, припаркованный в темном или малолюдном месте, и незаметно подкладывают пустую пластиковую бутылку под одно из колес — чаще всего заднее. Иногда бутылку размещают в арке или на пути движения машины, чтобы водитель не заметил ее сразу. В условиях плохой видимости прозрачная тара практически сливается с асфальтом, и обнаружить ее без внимательного осмотра сложно.

Когда владелец возвращается к своему авто и начинает движение, раздается характерный хлопок — звук, который легко принять за незначительную поломку или попадание на препятствие. В этот момент рядом появляется «случайный» свидетель — обычно это владелец стоящего поблизости автомобиля. Он утверждает, что его машина якобы получила повреждения: разбита фара, поцарапан бампер или что-то еще. Далее следует стандартный сценарий: мошенник убеждает водителя, что проще решить вопрос на месте, без вызова полиции и страховой компании. Сумма «компенсации» обычно немаленькая, а давление оказывается серьезным.

Особую опасность схема представляет для владельцев новых и дорогих автомобилей. Именно такие машины чаще всего становятся целью аферистов. Водитель, уверенный в исправности своего транспорта, редко осматривает его перед поездкой, особенно если отлучился всего на несколько минут. Мошенники этим пользуются, подбирая момент, когда человек максимально уязвим и не ожидает подвоха.

Есть и другой вариант развития событий. Иногда бутылку подкладывают так, чтобы хлопок произошел не сразу, а спустя несколько секунд после начала движения. В некоторых случаях внутрь бутылки добавляют немного тормозной жидкости — это создает иллюзию серьезной технической неисправности, например, прорыва тормозного шланга. Водитель, услышав подозрительный звук и заметив жидкость, выходит из машины, чтобы проверить, что случилось. В этот момент злоумышленники, находящиеся поблизости, могут попытаться проникнуть в салон и похитить ценные вещи: сумку, документы, деньги. Ключи от машины обычно не трогают, чтобы не привлекать лишнего внимания. Иногда сообщники даже предлагают помощь, чтобы отвлечь внимание и ускорить кражу.

Что делать, если вы оказались в подобной ситуации? Прежде всего, не поддавайтесь панике и не вступайте в споры с подозрительными людьми. Зафиксируйте все происходящее на фото с разных ракурсов, сохраните бутылку как возможное доказательство. Немедленно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Не соглашайтесь на «мирное урегулирование» и не передавайте деньги на месте. Если есть возможность, переедьте на освещенную площадку или стоянку с камерами наблюдения, где можно спокойно осмотреть машину и убедиться в ее безопасности. Обязательно заблокируйте двери автомобиля, даже если выходите всего на минуту.

Профилактика подобных ситуаций — регулярный визуальный осмотр автомобиля перед началом движения. Эта простая привычка способна уберечь от множества неприятностей. Не стоит полностью полагаться на камеры и датчики: человеческое внимание по-прежнему остается лучшей защитой от мошенников. В условиях, когда подобные схемы становятся все более изощренными, бдительность — главное оружие автомобилиста.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Ростов-на-Дону Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться