Хранение бензина: почему пластик запрещён для долгого срока и что разрешает закон

11 июля 2026, 20:07
Пластиковые канистры и бензин: чем опасно длительное хранение топлива
Пластиковые канистры и бензин: чем опасно длительное хранение топлива
Вопрос о том, можно ли безопасно хранить бензин в пластиковой канистре, актуален для многих водителей. Эксперты предупреждают: не все емкости подходят для топлива, а неправильный выбор может привести к порче бензина и даже создать угрозу безопасности. Разбираемся, какие варианты считаются надежными и что важно знать в 2026 году.
Вопрос о пригодности пластиковых канистр для хранения бензина продолжает волновать российских автомобилистов. Несмотря на лёгкость и удобство такого материала, эксперты предупреждают: при длительном контакте с топливом пластик может преподнести неприятные сюрпризы.
Специалист по органическому синтезу поясняет, что пластик, при всей своей практичности, не способен обеспечить полную герметичность. Из-за микропор в структуре материала внутрь проникает воздух, что запускает процессы окисления. В результате топливо теряет свои свойства значительно быстрее, чем в металлической ёмкости. Кроме того, при использовании пластика, не предназначенного для нефтепродуктов, возможно химическое взаимодействие между стенками канистры и бензином, что ведёт к изменению его состава.
Важным ограничением является и техника безопасности. Многие автозаправочные станции отказываются заливать бензин в пластиковую тару, ссылаясь на риск накопления статического электричества. Это не формальность: в определённых условиях возникающая искра способна спровоцировать возгорание. Именно поэтому для длительного хранения специалисты настоятельно рекомендуют использовать только металлические канистры — стальные или алюминиевые, с антикоррозийным покрытием и плотно закручивающейся крышкой.
Юрист акцентирует внимание на том, что ключевое значение имеет не сам материал, а целевое назначение ёмкости. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, пластиковая тара допускается к использованию исключительно при наличии заводской маркировки, подтверждающей, что она предназначена для хранения нефтепродуктов. Бутылки из-под воды, случайные ёмкости или просто «прочная тара» этим требованиям не соответствуют, и их применение для бензина категорически запрещено. Для личных нужд допустимы либо исправные металлические канистры, либо сертифицированные пластиковые ёмкости с соответствующей маркировкой.
Разрешается непродолжительная перевозка бензина в заводской пластиковой канистре с маркировкой, однако даже в этом случае сохраняется риск возникновения статического электричества. Что касается хранения на срок от одной до двух недель, пластик категорически не подходит: топливо быстро портится, а сама ёмкость может стать источником проблем.
Эксперты единодушны: металлическая канистра остаётся самым надёжным и безопасным вариантом для соблюдения правил хранения бензина. В условиях нестабильных цен на топливо и участившихся очередей на АЗС особенно важно помнить о требованиях безопасности и действующего законодательства. Например, изменения на рынке бензина и в очереди на АЗС, которые в последнее время происходят на московских заправках , подчеркивают: правильный выбор емкости для топлива - это не только вопрос удобства, но и безопасности. Для российских водителей это особенно важно, ведь нарушение правил может привести не только к порче бензина, но и к штрафам или даже аварийным ситуациям.
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