Хранение бензина: почему пластик запрещён для долгого срока и что разрешает закон

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 июля 2026, 20:07

Пластиковые канистры и бензин: чем опасно длительное хранение топлива

Пластиковые канистры и бензин: чем опасно длительное хранение топлива

Хранение бензина: почему пластик запрещён для долгого срока и что разрешает закон

Пластиковые канистры и бензин: чем опасно длительное хранение топлива

Вопрос о том, можно ли безопасно хранить бензин в пластиковой канистре, актуален для многих водителей. Эксперты предупреждают: не все емкости подходят для топлива, а неправильный выбор может привести к порче бензина и даже создать угрозу безопасности. Разбираемся, какие варианты считаются надежными и что важно знать в 2026 году.

Вопрос о том, можно ли безопасно хранить бензин в пластиковой канистре, актуален для многих водителей. Эксперты предупреждают: не все емкости подходят для топлива, а неправильный выбор может привести к порче бензина и даже создать угрозу безопасности. Разбираемся, какие варианты считаются надежными и что важно знать в 2026 году.

Вопрос о пригодности пластиковых канистр для хранения бензина продолжает волновать российских автомобилистов. Несмотря на лёгкость и удобство такого материала, эксперты предупреждают: при длительном контакте с топливом пластик может преподнести неприятные сюрпризы.

Специалист по органическому синтезу поясняет, что пластик, при всей своей практичности, не способен обеспечить полную герметичность. Из-за микропор в структуре материала внутрь проникает воздух, что запускает процессы окисления. В результате топливо теряет свои свойства значительно быстрее, чем в металлической ёмкости. Кроме того, при использовании пластика, не предназначенного для нефтепродуктов, возможно химическое взаимодействие между стенками канистры и бензином, что ведёт к изменению его состава.

Важным ограничением является и техника безопасности. Многие автозаправочные станции отказываются заливать бензин в пластиковую тару, ссылаясь на риск накопления статического электричества. Это не формальность: в определённых условиях возникающая искра способна спровоцировать возгорание. Именно поэтому для длительного хранения специалисты настоятельно рекомендуют использовать только металлические канистры — стальные или алюминиевые, с антикоррозийным покрытием и плотно закручивающейся крышкой.

Юрист акцентирует внимание на том, что ключевое значение имеет не сам материал, а целевое назначение ёмкости. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, пластиковая тара допускается к использованию исключительно при наличии заводской маркировки, подтверждающей, что она предназначена для хранения нефтепродуктов. Бутылки из-под воды, случайные ёмкости или просто «прочная тара» этим требованиям не соответствуют, и их применение для бензина категорически запрещено. Для личных нужд допустимы либо исправные металлические канистры, либо сертифицированные пластиковые ёмкости с соответствующей маркировкой.

Разрешается непродолжительная перевозка бензина в заводской пластиковой канистре с маркировкой, однако даже в этом случае сохраняется риск возникновения статического электричества. Что касается хранения на срок от одной до двух недель, пластик категорически не подходит: топливо быстро портится, а сама ёмкость может стать источником проблем.

Эксперты единодушны: металлическая канистра остаётся самым надёжным и безопасным вариантом для соблюдения правил хранения бензина. В условиях нестабильных цен на топливо и участившихся очередей на АЗС особенно важно помнить о требованиях безопасности и действующего законодательства. Например, изменения на рынке бензина и в очереди на АЗС, которые в последнее время происходят на московских заправках , подчеркивают: правильный выбор емкости для топлива - это не только вопрос удобства, но и безопасности. Для российских водителей это особенно важно, ведь нарушение правил может привести не только к порче бензина, но и к штрафам или даже аварийным ситуациям.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Петрозаводск Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться