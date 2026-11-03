Почему «Пластун Арктика» проходит там, где другие застревают: что внутри вездехода-амфибии

«Пластун Арктика» — вездеход-амфибия для слабонесущих грунтов и бездорожья

Российская платформа «Пластун Арктика» создана для самых сложных условий — слабонесущих грунтов, глубокого снега и водных преград. Удельное давление на грунт у машины составляет всего 0,102 кг/см² при снаряженной массе 2890 кг — это один из ключевых параметров проходимости.

Российская платформа «Пластун Арктика» создана для самых сложных условий — слабонесущих грунтов, глубокого снега и водных преград. Удельное давление на грунт у машины составляет всего 0,102 кг/см² при снаряженной массе 2890 кг — это один из ключевых параметров проходимости.

Создание вездехода, способного уверенно двигаться по болотам, глубокому снегу и водным преградам, требует баланса между проходимостью, надежностью и ремонтопригодностью. Именно на решение этих задач ориентирована платформа «Пластун Арктика» — машина, которой предстоит работать в самых сложных условиях эксплуатации, включая экстремально низкие температуры. Ниже — основные характеристики и особенности конструкции, определяющие ее возможности.

У «Пластуна Арктика» удельное давление на грунт составляет 0,102 кг/см² при снаряженной массе 2890 кг. Для машины, которой предстоит двигаться по болотам или глубокому снегу, это один из основных параметров проходимости.

Платформа создана для слабонесущих грунтов и бездорожья. Водные преграды ей также по силам. Вездеход-амфибия рассчитан на питание в основном от −50 до +50 °C.

Гусеницы и герметичный корпус

За сцепление с местностью отвечает сверхпрочная композитная гусеница. Однако, согласно описанию модели, гусеницы не позволяют передвигаться по дорогам общего пользования без повреждения покрытий.

Несущая основа — стальная рама из профильной трубы толщиной 4 мм. Кузов изготовлен из алюминиевого сплава АМг-5, который является образцом в авиа- и судостроении. Нижняя часть корпуса сварена из листов того же сплава толщиной 4 мм и образует герметичную «лодку», благодаря которой машина удерживается на воде. В салоне установлена система автоматической откачки воды.

Внутри применяются износостойкие вибро- и шумоизоляционные материалы, рассчитанные на широкий температурный диапазон. Компоновка распределена по длине кузова: сзади расположены моторный и трансмиссионный отсеки, в средней части — пассажирская зона. Рядом размещены аккумулятор с лебедкой и вспомогательное оборудование. На крышке установлен багажник.

Знакомая силовая установка и независимая подвеска

При выборе двигателя конструкторы делали поставку с учетом доступности основных агрегатов и ремонтопригодности. На «Пластуне» установлен бензиновый ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра: его мощность составляет 106 л.с., максимальный крутящий момент — 148 Нм.

Двигатель работает с механической пятиступенчатой коробкой передач Renault JR5 515. Такое сочетание силового агрегата и КПП применялось на Lada Vesta и Lada XRay. Чтобы увеличить крутящий момент и снизить скорость передачи данных ведущих колес, предусмотрены планетарные редукторы, разработанные с участием специалистов МГТУ им. Н. Э. Баумана. Доступны варианты с передаточными цифрами 1,55 и 3,0. Выбор дает возможность менять тяговые характеристики в зависимости от поставленной задачи.

Для техники, для которой важна ремонтопригодность, существенны и особенности трансмиссии. Практическим аспектам обслуживания посвящен также разбор компонентов вариатора.

Подвеска полностью независимая, длинноходная и собственного кроя. Энергоемкие пружины рассчитаны на тысячи км бездорожья, а элементы узлов обладают запасом прочности. Амортизаторы подготовлены к работе при низких температурах.

Проходимость обеспечивают низкое давление на грунт и большой дорожный просвет. Важна и геометрия машины: углы въезда и съезда сочетаются с низким центром тяжести. На проходимость влияют также мощность и плавность силовой установки.

Оснащение и варианты «Арктики»

В стандартное оснащение входят светотехника Hella и прожекторы кругового освещения. Также предусмотрена лебедка ComUp на 5,4 тонны и блок ее усиления на 10 тонн. В салоне установлены мультимедиа с GPS-навигатором и SIM-картой, камерой заднего вида и обогревом. В комплект включены лопатка с топором. Для работы с препятствиями есть лом, для распила — пила.

Лобовое стекло оборудовано омывателем и подогревом; наружные зеркала также обогреваются. Для платформы предусмотрены две колесные базы длиной 4,0 и 4,7 метра. На их основе можно создавать варианты для частного или коммерческого использования, перевозки пассажиров или грузов.

Для «Пластуна Арктика» указаны длина 4710 мм, ширина 2450 мм и высота 2150 мм. Топливный бак — на 100 или 120 литров. В данной модификации установлен дополнительный аккумулятор большой емкости, утепление салона и моторного отсека, а также автономный обогреватель для зоны разговора. По периметру стоят двойные стекла. Предусмотрен электроподогрев сидений и руля, а также лобового и заднего стекол. Используемые технические жидкости рассчитаны на экстремально низкие температуры.

В передней части салона размещены два сиденья с ремнями безопасности. Вдоль кузова установлен задний ряд, рассчитанный на двух-шестерых пассажиров; его можно трансформировать в спальное место для двух человек. Вместо штатного заднего ряда доступны два удобных кресла с ремнями безопасности, аналогичные переднему.