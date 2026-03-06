Теперь купить авто с пробегом можно быстро и просто на сайте ВТБ Авто

Платформа ВТБ Авто открыла онлайн-продажи подержанных машин без скрытых комиссий

На платформе ВТБ Авто стартовали продажи подержанных автомобилей: более 700 машин разных моделей доступны онлайн. Покупатели могут выбрать подходящий вариант, оформить кредит и получить дополнительные услуги. Почему этот шаг важен для рынка и что еще готовит сервис - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые опции уже доступны.

Платформа ВТБ Авто расширила свои возможности: теперь на сайте сервиса можно приобрести подержанные автомобили разных марок. По информации Автостат, в каталоге уже представлено свыше 700 машин с пробегом - от российских до европейских, китайских и японских производителей. Такой шаг позволяет покупателям выбрать подходящий автомобиль в Интернете, а затем лично просмотреть его перед покупкой. Важно, что цена фиксируется, а скрытые платежи и комиссии полностью отключены.

Потенциальные держатели могут оплатить покупку собственными средствами или оформить кредит прямо на платформе. Для многих это становится обыденностью, особенно на фоне растущего интереса на вторичном рынке. ВТБ Авто также анонсировала расширение ряда дополнительных сервисов: к уже привычным КАСКО и ОСАГО добавятся предложения по сезонным шинам, продлению гарантий, охранным системам и дополнительному оборудованию. Такой подход делает процесс покупки максимально ярким и удобным для клиента.

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает рост. Как отмечают эксперты, в 2025 году россияне купили рекордные 6,24 миллиона легковых машин с пробегом, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Причины такого интереса к б/у транспорту кроются не только в экономии, но и в расширении сервисных возможностей, которые обеспечивают современные платформы. ВТБ Авто, следуя этой тенденции, делает ставку на комплексный подход и прозрачность сделок.

Если вы не знали, то в начале 2026 года многие дилеры отмечали, что рынок новых автомобилей не демонстрирует ожидаемого роста. Причина – сезонные колебания, изменения в законодательстве и новые ставки утилизационного сбора. Подробный анализ ситуации и мнения экспертов можно найти в материале о перспективах рынка новой техники в феврале 2026 года . Это позволяет лучше понять, почему интерес к подержанным авто сейчас особенно высок.

К слову, ВТБ Авто - это цифровая платформа, созданная для упрощения покупки и продажи автомобилей. Сервис ориентирован на прозрачность сделок, широкий выбор и удобство для пользователей. Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ, клиенты получают доступ к выгодным кредитным предложениям и дополнительным услугам, что делает процесс покупки максимально комфортным. Платформа активно развивается, внедряя новые опции и расширяя ассортимент, чтобы удовлетворить потребности современных покупателей.