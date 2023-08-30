Платная парковка в Петербурге станет поминутной

Ранее мы писали Смольный рассказал, где на Васильевском острове появятся платные парковки Петербургский комитет по транспорту представил проект обустройства зоны платных парковок в Василеостровском ... Читать далее

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о поминутной тарификации парковки. Правда, поминутная оплата станет возможна, начиная с первой минуты второго часа. За первый час придется заплатить полностью в любом случае, пишет портал GazetaSPb . Есть и другие нюансы. При оплате парковки через паркомат, банкомат или кассу банка поминутная оплата будет возможна только вместе с оплатой первого часа пребывания автомобиля в зоне платной парковки. Продление парковочной сессии в подобном случае не предусмотрено.

При оплате через мобильное приложение или по смс поминутный тариф применяется с первой минуты второго часа. В этом случае можно продлить парковочную сессию, а при преждевременном завершении деньги вернут: в перерасчете за каждую минуту оплаченного, но не израсходованного времени.

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