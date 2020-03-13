Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 марта 2020, 16:44

Платная питерская парковка: халява закончилась!

  • 1012
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
Мои столичные товарищи, курсировавшие в Санкт-Петербург на своих машинах, каждый раз перед поездкой спрашивали, не стали ли у нас штрафовать за «халявное» нахождение автомобиля в зоне платной парковки?
Платная питерская парковка халява закончилась

Фото пользователя 110km.ru

Естественно, каждому хочется разместить свою «ласточку» поближе к достопримечательностям и ничего за это не платить. Поэтому до сих пор мой ответ их радовал. Но, как говорится, не прошло и три года, и в этом «хозяйстве» власти решили навести порядок.

Жители зоны платной парковки могут оформить парковочное разрешение стоимостью 1 800 рублей в год. Право бесплатной парковки при условии оформления парковочного разрешения имеют зарегистрированные на территории СПб многодетные семьи, проживающие в границах зоны платной парковки участники ВОВ и жители блокадного Ленинграда, а также владельцы электромобилей. Инвалиды I, II, III группы и законные представители ребенка-инвалида могут бесплатно парковаться на специально обозначенных парковочных местах при наличии на борту автомобиля опознавательного знака «Инвалид».
После того, как в силу вступили поправки в Административный кодекс об ответственности за нарушение правил платной парковки, к нарушителям стали применять штрафные санкции. Да, господа, многолетняя «халява» закончилась.

Таков закон...

Казенным языком это выглядит следующим образом: «12 марта вступили в силу поправки в ст. 26.10 и 28.1 КоАП РФ, в соответствии с которыми в адрес регионального УГИБДД направлены первые определения об истребовании персональных данных для привлечения владельцев ТС к административной ответственности за нарушение правил пользования зоной платной парковки».

При этом персональные данные автовладельцев должны быть предоставлены УГИБДД в течение 3 дней после факта нарушения. Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет 2 месяца.

Штраф составляет 3 000 рублей и предусмотрен за неоплату парковки, за оплату парковки по истечении первых 15 минут, за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут, а также за оплату парковки в размере, меньше установленного тарифа.

Вам не нравится?

Недовольные граждане могут оспорить административный штраф – на это им дается 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба должна быть направлена в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга или, пардон, в суд.

Платная питерская парковка халява закончилась

Фото: КРТИ

Платная питерская парковка халява закончилась

Фото: КРТИ

Платная питерская парковка халява закончилась

Фото: КРТИ

Платная питерская парковка халява закончилась

Фото: КРТИ

Платная питерская парковка халява закончилась

 

Платная питерская парковка халява закончилась

 

Платная питерская парковка халява закончилась

 

Платная питерская парковка халява закончилась

 

Платная питерская парковка халява закончилась

 

Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Платная питерская парковка халява закончилась
Если вам откажут в удовлетворении жалобы или истечет указанный срок, то постановление о наложении административного штрафа вступает в законную силу. После этого гражданин обязан оплатить штраф в течение 60 календарных дней. Теперь не говорите, что не знали.

Режим работы и тарифы

Зона платной парковки функционирует ежедневно с 8:00 до 20:00 на 27 улицах Центрального района Санкт-Петербурга. Она ограничена Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.

Тариф за парковку в платной зоне ежедневно для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 30 руб./ч, категории «В» – 60 руб./час. С 20:01 час. до 07:59 час. пользование платной парковкой является бесплатным.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Никита
Водителям посоветовали не спешить со сменой резины
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Денис
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Подушек маловато, да и кондей тоже радости не доставляет, а так стартовая цена очень даже привлекательная
Олег
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Платная питерская парковка: халява закончилась!
Естественно, каждому хочется разместить свою «ласточку» поближе к достопримечательностям и ничего за это не платить. Поэтому до сих пор мой ответ их радовал. Но, как говорится, не прошло и три года, и в этом «хозяйстве» власти решили навести порядок. {{photo_text_299}} После того, как в силу вступили поправки в Административный кодекс об ответственности за нарушение правил платной парковки, к нарушителям стали применять штрафные санкции. Да, господа, многолетняя «халява» закончилась.Таков закон... Казенным языком это выглядит следующим образом: «12 марта вступили в силу поправки в ст. 26.10 и 28.1 КоАП РФ, в соответствии с которыми в адрес регионального УГИБДД направлены первые определения об истребовании персональных данных для привлечения владельцев ТС к административной ответственности за нарушение правил пользования зоной платной парковки».При этом персональные данные автовладельцев должны быть предоставлены УГИБДД в течение 3 дней после факта нарушения. Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет 2 месяца. Штраф составляет 3 000 рублей и предусмотрен за неоплату парковки, за оплату парковки по истечении первых 15 минут, за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут, а также за оплату парковки в размере, меньше установленного тарифа. Вам не нравится? Недовольные граждане могут оспорить административный штраф – на это им дается 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба должна быть направлена в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга или, пардон, в суд. {{gallery_118}} Если вам откажут в удовлетворении жалобы или истечет указанный срок, то постановление о наложении административного штрафа вступает в законную силу. После этого гражданин обязан оплатить штраф в течение 60 календарных дней. Теперь не говорите, что не знали.Режим работы и тарифыЗона платной парковки функционирует ежедневно с 8:00 до 20:00 на 27 улицах Центрального района Санкт-Петербурга. Она ограничена Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.Тариф за парковку в платной зоне ежедневно для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 30 руб./ч, категории «В» – 60 руб./час. С 20:01 час. до 07:59 час. пользование платной парковкой является бесплатным.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Калуга Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться