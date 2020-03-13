Платная питерская парковка: халява закончилась!
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Фото пользователя 110km.ru
Естественно, каждому хочется разместить свою «ласточку» поближе к достопримечательностям и ничего за это не платить. Поэтому до сих пор мой ответ их радовал. Но, как говорится, не прошло и три года, и в этом «хозяйстве» власти решили навести порядок.
Таков закон...
Казенным языком это выглядит следующим образом: «12 марта вступили в силу поправки в ст. 26.10 и 28.1 КоАП РФ, в соответствии с которыми в адрес регионального УГИБДД направлены первые определения об истребовании персональных данных для привлечения владельцев ТС к административной ответственности за нарушение правил пользования зоной платной парковки».
При этом персональные данные автовладельцев должны быть предоставлены УГИБДД в течение 3 дней после факта нарушения. Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет 2 месяца.
Штраф составляет 3 000 рублей и предусмотрен за неоплату парковки, за оплату парковки по истечении первых 15 минут, за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут, а также за оплату парковки в размере, меньше установленного тарифа.
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Недовольные граждане могут оспорить административный штраф – на это им дается 10 суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба должна быть направлена в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга или, пардон, в суд.
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Режим работы и тарифы
Зона платной парковки функционирует ежедневно с 8:00 до 20:00 на 27 улицах Центрального района Санкт-Петербурга. Она ограничена Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.
Тариф за парковку в платной зоне ежедневно для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 30 руб./ч, категории «В» – 60 руб./час. С 20:01 час. до 07:59 час. пользование платной парковкой является бесплатным.
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