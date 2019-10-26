Платная трасса М-11 заасфальтирована в полном объеме. Открытие через месяц
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Из недр Госкомпании «Автодор» пришла информация о том, что на этом участке наконец-то уложен последний километр асфальтового покрытия. Всего грузовики привезли сюда, а дорожники, в свою очередь, вкатали в основание 757 825 тонн асфальтобетона.
Данное оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением Правил дорожного движения, а также заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий. На все это, естественно, нужно время, а его, как говорится, в обрез.
Недавно в СМИ прошла информация о том, что 8й участок откроют для движения в середине ноября. Но, по нашим данным, это знаменательное событие произойдет чуть позже – 26-27 ноября. Нацеливаемся на эти даты…
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