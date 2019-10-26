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26 октября 2019, 16:36

Платная трасса М-11 заасфальтирована в полном объеме. Открытие через месяц

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Фото: Автодор
Самый проблемный 34-километровый 8-й участок высокоскоростной платной магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург, который пока что задерживает по ней сквозное движение, строится максимально возможными темпами.

Из недр Госкомпании «Автодор» пришла информация о том, что на этом участке наконец-то уложен последний километр асфальтового покрытия. Всего грузовики привезли сюда, а дорожники, в свою очередь, вкатали в основание 757 825 тонн асфальтобетона.

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По сути, проезжая часть готова, но радоваться пока преждевременно, ибо полно работ, ответственных за будущую безопасность трассы. Поэтому активно продолжаются работы по комплексному обустройству 8-го участка, в частности, нанесению разметки, установке дорожных знаков и ограждений, оснащению элементами автоматизированной системы организации дорожного движения.

Данное оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением Правил дорожного движения, а также заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий. На все это, естественно, нужно время, а его, как говорится, в обрез.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что 8й участок откроют для движения в середине ноября. Но, по нашим данным, это знаменательное событие произойдет чуть позже – 26-27 ноября. Нацеливаемся на эти даты…


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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
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rushaniyakrechetov
Счетная палата готовит масштабную реформу транспортного налога
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
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Платная трасса М-11 заасфальтирована в полном объеме. Открытие через месяц
Из недр Госкомпании «Автодор» пришла информация о том, что на этом участке наконец-то уложен последний километр асфальтового покрытия. Всего грузовики привезли сюда, а дорожники, в свою очередь, вкатали в основание 757 825 тонн асфальтобетона.{{material_127432}} По сути, проезжая часть готова, но радоваться пока преждевременно, ибо полно работ, ответственных за будущую безопасность трассы. Поэтому активно продолжаются работы по комплексному обустройству 8-го участка, в частности, нанесению разметки, установке дорожных знаков и ограждений, оснащению элементами автоматизированной системы организации дорожного движения. Данное оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением Правил дорожного движения, а также заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий. На все это, естественно, нужно время, а его, как говорится, в обрез. Недавно в СМИ прошла информация о том, что 8й участок откроют для движения в середине ноября. Но, по нашим данным, это знаменательное событие произойдет чуть позже – 26-27 ноября. Нацеливаемся на эти даты…
2019-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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