История платных трасс, их владельцы и почему иногда проезд становится бесплатным

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 14:37

Платные дороги в России и мире: неожиданные факты и малоизвестные подробности

Платные дороги в России и мире: неожиданные факты и малоизвестные подробности

История платных трасс, их владельцы и почему иногда проезд становится бесплатным

Платные дороги в России и мире: неожиданные факты и малоизвестные подробности

Когда появились первые платные трассы и кто их придумал? Почему в России шлагбаумы ломают, а в Европе нет? Кто решает, сколько платить за проезд, и бывают ли дороги, которые снова становятся бесплатными? Ответы удивят даже опытных водителей.

Когда появились первые платные трассы и кто их придумал? Почему в России шлагбаумы ломают, а в Европе нет? Кто решает, сколько платить за проезд, и бывают ли дороги, которые снова становятся бесплатными? Ответы удивят даже опытных водителей.

Платные дороги давно стали привычной частью жизни автомобилистов, но мало кто задумывался, как и почему они появились. История коммерческого использования дорог уходит корнями в Англию XVII века. Тогда местные жители не справились с ремонтом из-за растущего потока торговцев, и власти решили ввести плату за проезд. Сначала деньги собирали мировые судьи, а позже появились специальные трасты, которые контролировали большую часть английских дорог. Этот опыт быстро был внедрен и в других странах.

Современные платные дороги строят не только ради прибыли. Вносимая плата покрывает расходы на содержание и обеспечивает высокий уровень обслуживания. Чистые обочины, ровное покрытие, зона отдыха через несколько десятков километров и возможность передвигаться с высокой скоростью — все это выделяет платные участки. Кроме того, такие дороги помогают разгрузить основные магистрали, используя альтернативу пробкам и заторам.

В России платные дороги появились благодаря указу, подписанному в начале 90-х годов. Первый платный участок открылся на трассе М-4, которая и сегодня остается одной из самых востребованных. Однако попытки внедрить европейские стандарты не всегда проходят гладко. Например, на М11 изначально установлены мягкие шлагбаумы, которые в Европе легко открываются при необходимости. Но российские водители быстро нашли способ их обойти, что вынудило операторов заменить их на жесткие конструкции. Теперь за повреждение шлагбаума придется возместить ущерб.

Владельцы и операторы платных дорог — это отдельная тема. Обычно собственником выступает государственная компания, а обслуживание осуществляют дочерние структуры. Именно с ними водители решают вопросы в случае чрезвычайных или спорных ситуаций. Интересно, что иногда платные дороги вновь становятся бесплатными. Так произошло с трассой «Алтай-Кузбасс» и мостом через Обь в Барнауле. Причиной стали жалобы местных жителий и изменения, согласно которым платный режим не оправдал ожиданий. После отказа от платы на этих участках усилили контроль со стороны ГАИ.

В итоге у водителей всегда есть выбор: получить комфорт и скорость или экономию, но провести больше времени в пробках. Платные дороги — это не только способ быстро добраться до цели, но и множество интересных историй, о которых знают далеко не все.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Магнитогорск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться