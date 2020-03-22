Платные парковки в Петербурге начали приносить доход?
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Согласно информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, доход от использования зоны платной парковки вырос почти в 2 раза. Параллельно уменьшилось количество нарушений платного паркования – почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Вот только если такие парковочные места заняты, то, при условии размещения транспортного средства на иных парковочных местах, парковка осуществляется на общих основаниях и должна быть оплачена.
В соцсетях пользователи выразили недоумение по этому поводу. Николай Завьялов: «Великолепно! То есть кто-то на незаконных основаниях занимает места для инвалидов и его, типа, штрафуют. А инвалиду теперь платить приходится. Мало того, что эти места могут быть не удобно расположены для инвалида, так еще если заняты – плати, как все. Бред. И очередная показуха заботы об инвалидах».
Горожане, в принципе, не до конца доверяют проекту платной парковки. Дмитрий Смирнов: «Многие люди не понимают смысл платной парковки. Они думают, что это плата за воздух, а деньги осядут в карманах чиновников. Может быть, стоит показать людям, что деньги, вырученные от платных парковок, идут на благое дело? Например, высадить деревья поблизости от мест платной парковки, организовать сквер, установить скамейки и т.д.»?
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