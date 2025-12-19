Где и когда платить за стоянку в Петербурге в январе — новые правила и штрафы

Платные парковки в Санкт-Петербурге сохранят режим работы на новогодние праздники

В Петербурге в январе парковки останутся платными. Узнайте, как изменятся тарифы и где искать бесплатные места. Какие районы попали под новые правила? Что делать, если пришел штраф? Все подробности - в нашем материале.

В Петербурге в январе парковки останутся платными. Узнайте, как изменятся тарифы и где искать бесплатные места. Какие районы попали под новые правила? Что делать, если пришел штраф? Все подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге в период новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, платные парковки продолжат работать в обычном режиме. Как сообщает Autonews, отмены платы за стоянку в праздничные дни не будет. Это касается всех зон, где действует система платной парковки - Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского районов и Крестовского острова. В этих районах оборудовано свыше 47 тысяч парковочных мест, и каждый водитель должен учитывать действующие правила.

Оплата за стоянку взимается ежедневно с восьми утра до восьми вечера. В остальное время, то есть ночью, парковаться можно бесплатно. Для обозначения платных зон используются специальные дорожные знаки и синяя пунктирная разметка. Знак «Парковка» с дополнительной табличкой «Платные услуги» указывает на необходимость оплаты. Водителям стоит быть внимательными, чтобы не получить штраф за неправильную парковку.

С октября 2025 года в городе введены новые тарифы, которые зависят от загруженности улиц. Теперь стоимость часа стоянки для мотоциклов и мопедов составляет от 50 до 180 рублей, для легковых автомобилей - от 100 до 360 рублей, а для других транспортных средств - от 200 до 720 рублей. Такая система позволяет регулировать поток машин и снижать нагрузку на наиболее востребованные участки города.

Водителям важно помнить, что нарушение правил парковки может обернуться серьезными штрафами. Размер взысканий в Петербурге зачастую выше, чем в других регионах страны. Если водитель не согласен с постановлением, он может обжаловать его двумя способами: через начальника управления административной практики комитета по транспорту или в районном суде. Жалоба подается в свободной форме, но должна содержать все необходимые сведения. Срок рассмотрения обращения - до десяти дней в комитете и до двух месяцев в суде.

Для оплаты парковки доступны различные способы: через мобильные приложения, паркоматы или СМС. Также предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. Подробную информацию о действующих тарифах, правилах и возможностях получения льгот можно узнать на официальных ресурсах города. Важно заранее ознакомиться с условиями, чтобы избежать неприятных ситуаций и не испортить себе праздничное настроение.