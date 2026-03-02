Парковка стала платной и что делать чтобы не попасть на штраф

2 марта 2026, 14:37
Платные парковки в Ярославле: новые правила, штрафы и льготы для водителей
Ярославль ввел платные парковки в центре города - теперь водителям важно знать, как не нарваться на штраф 2500 рублей. Какие улицы попали под новые правила, кто может сэкономить и как правильно оплачивать стоянку - разбираемся подробно. Мало кто знает, что есть нюансы, которые часто игнорируют даже опытные автомобилисты.
В Ярославле с конца декабря 2025 года официально заработала система платных парковок, охватившая сразу 30 улиц в историческом центре. Это решение стало важным событием для всех, кто регулярно передвигается по городу на автомобиле. Нововведение напрямую влияет на привычки водителей, ведь теперь за неправильную парковку или просроченную оплату можно получить серьезный штраф. Как сообщает Autonews, власти региона рекомендуют соблюдать четкие правила, которые важно знать всем, чтобы не допустить возникновения неприятностей.
Администрированием парковочного пространства занимается ГКУ ЯО ЦОДД - именно эта структура отвечает за контроль и организацию новых парковочных зон. Все платные места выделены трех типов: административные (центральные и исторические районы), специальные (рядом с речным вокзалом) и социальные (в медицинских учреждениях). Для каждого региона установлены свои тарифы, которые зависят не только от места расположения, но и от категории автомобиля.
Перед въездом на платформу водители встречают крупные информационные щиты, предупреждающие о начале зоны платной парковки. Парковочные места отмечены 6.4 с дополнительной табличкой 8.8. Важно помнить: первые 15 минут стоянки бесплатны, но если задержаться дольше - нужно сделать предоплату. Если не уложиться в оплаченный период, дается еще 10 минут на оплату или выезд, иначе система фиксирует нарушение.
Для удобства автомобилистов предусмотрена возможность постоплаты — оплатить парковку можно до конца текущих суток через личный кабинет на yarparking.ru или в мобильном приложении «ЯПарковка». Также доступна оплата через СМС, терминалы Сбербанка и сервис «Сбербанк Онлайн». Главное - не ошибиться с номером машины, временем и зоной: если данные не совпадут, штрафа не избежать.
Система работает круглосуточно, без выходных и праздников. Для жителей Ярославской области с номерами 76 действуют скидки 50%, а для отдельных льготных категорий - до 60%. Инвалиды и сопровождающие их лица могут парковаться бесплатно, но только в специально обозначенных местах. Для горожан с официальной регистрацией доступно резидентское разрешение, они могут парковаться дома на особых условиях.
Штраф за неоплаченную парковку составляет 2500 рублей. Постановление выносится на два месяца, а оплата его необходима в течение 60 дней. Скидка 25% на карту оплаты, как это бывает с другими штрафами, здесь не применяется. Если проигнорировать требование, то позднее удваивается или грозит административный арест до 15 суток.
Стоит отметить, что в России тема парковок и штрафов всегда вызывает бурные дискуссии. Например, недавно в Беларуси на аукционе появился необычный лот - автомобиль Chrysler 300C, который ранее использовался в ГАИ. Его история и стартовая цена вызвали немало споров среди автолюбителей, подробнее об этом можно узнать в материале о продаже редкой машины с возвратом инспектора .
Введение платных парковок в Ярославле - это не просто очередная мера по регулированию движения, а реальный инструмент, который меняет поведение водителей и влияет на доступность центра города. Теперь каждому автомобилисту важно быть внимательнее: следить за знаками, не забывать оплачивать стоянку и пользоваться всеми возможными льготами. В противном случае - штрафы и неприятные последствия неизбежны.
