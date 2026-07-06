Платные трассы М-4 «Дон» и А-289: почему водители недовольны тарифами и состоянием дорог

6 июля 2026, 12:15
Почему платные дороги вызывают споры и что говорят эксперты о справедливости оплаты
Почему платные дороги вызывают споры и что говорят эксперты о справедливости оплаты
В начале лета тысячи автомобилистов вновь столкнулись с высокими тарифами и спорным качеством покрытия на платных участках М-4 «Дон» и А-289. Вопрос справедливости оплаты и отсутствия удобных бесплатных альтернатив становится особенно острым в сезон отпусков.
В начале 2026 года тема платных дорог вновь оказалась в центре внимания российских автомобилистов. Сезон отпусков только усилил недовольство: водители массово обсуждают не только высокие тарифы на проезд по М-4 «Дон» и новой А-289, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобной навигации и информационных щитов на маршрутах. Для многих личный автомобиль остаётся единственным реальным способом добраться до южных курортов, что делает проблему особенно острой.
Основная причина раздражения — необходимость платить за пользование федеральными трассами, несмотря на уже внесённые налоги и акцизы. Многие считают такую систему несправедливой, особенно местные жители, которые пользуются этими дорогами ежедневно. Затраты на проезд становятся ощутимыми, а альтернативные маршруты зачастую оказываются длиннее и хуже по качеству, что только подогревает недовольство.
Критика касается не только стоимости, но и состояния дорожного полотна. На М-4 «Дон» водители регулярно сталкиваются с выбоинами, колейностью и лужами, при этом стоимость проезда по всем платным участкам может достигать 4300 рублей. Автомобилисты недоумевают: «За что платить, если приходится менять колёса прямо на трассе?» Пробки из-за ремонтных работ и большое количество грузовиков делают поездки ещё более утомительными и опасными.
В то же время новая трасса А-289 пока вызывает в основном положительные отзывы. Водители отмечают современный уровень комфорта и качество покрытия, особенно в сравнении с прежними маршрутами в Крым. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы: не все готовы платить даже за новую дорогу. Согласно опросам, 65% водителей выступают за полную отмену платы, ещё 17% согласны платить только при идеальном состоянии трассы. Лишь менее 1% опрошенных устраивает нынешняя ситуация.
М-4 «Дон» — одна из наиболее загруженных магистралей страны, соединяющая центр России с югом. А-289 — новый маршрут, который должен разгрузить поток и повысить комфорт поездок к Чёрному морю. Вопрос справедливости оплаты и качества дорог остаётся острым для миллионов водителей, особенно летом, когда нагрузка на трассы возрастает в разы.
Споры вокруг платных дорог в России не утихают. Водители требуют не только отменить сборы, но и улучшить покрытие, а также предоставить внятные альтернативные маршруты. Власти обещают скоростную трассу из Москвы в Сочи с временем в пути до 16 часов, но пока большинство россиян по-прежнему выбирают автомобиль, вопрос справедливости оплаты остаётся открытым.
Для понимания ситуации важно учитывать, что качество дорог волнует водителей не первый год. Например, опыт эксплуатации Lada Vesta Cross 2025 года с вариатором на дальних маршрутах показывает: даже у новых автомобилей возникают проблемы с покрытием и перегруженностью трассы. Сейчас на первом плане стоит не только стоимость проезда, но и реальное состояние дорог, а также необходимость разработки альтернативных путей. Согласно статистике, в последние годы вопросы платности и качества трасс входят в число самых обсуждаемых среди российских автомобилистов.
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