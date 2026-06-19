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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 06:29

Платные трассы М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов и что изменилось

Платные трассы М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов и что изменилось

Платное лето: почему водители требуют отменить сборы на М-4 и А-289 и готовы ли они платить за идеальную дорогу

Платные трассы М-4 и А-289: почему водители требуют отмены сборов и что изменилось

С началом летнего сезона вопрос платных участков М-4 и А-289 вновь вызывает споры среди водителей. Обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных альтернатив. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

С началом летнего сезона вопрос платных участков М-4 и А-289 вновь вызывает споры среди водителей. Обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние покрытия, а также отсутствие удобных бесплатных альтернатив. Почему ситуация обострилась именно сейчас - в материале.

С наступлением лета тысячи россиян вновь столкнулись с проблемой платных участков на ключевых южных трассах — М-4 «Дон» и А-289. В этом году недовольство автомобилистов усилилось: обсуждаются не только высокие тарифы, но и состояние дорожного полотна, а также отсутствие удобных альтернативных маршрутов. Для многих, кто направляется на юг, личный транспорт остаётся наиболее доступным и комфортным способом передвижения.

Главная претензия водителей — необходимость оплачивать проезд по федеральным дорогам, несмотря на уже уплаченные налоги и акцизы. Многие считают такую систему несправедливой и требуют отменить сборы, хотя бы для местных жителей. Особенно остро это ощущают те, кто вынужден регулярно пользоваться платными трассами: расходы на проезд становятся ощутимыми, а альтернативные маршруты зачастую оказываются длиннее и хуже по качеству.

Критика касается не только самой платности, но и состояния покрытия. По словам автомобилистов, на М-4 «Дон» встречаются ямы, колеи и выбоины, а на некоторых участках вода скапливается прямо на дороге. При этом стоимость проезда по всем платным отрезкам может составить 4300 рублей. Водители возмущаются: «За что платить, если приходится менять колёса прямо на трассе?» — и требуют, чтобы качество соответствовало тарифам. Дополнительное раздражение вызывают пробки из-за ремонта и большое количество грузовиков, что делает движение более опасным и утомительным.

В то же время новая трасса А-289 пока получает в основном положительные отзывы. Водители отмечают современный уровень комфорта, особенно по сравнению с прежними маршрутами в Крым. Однако и здесь стоимость проезда вызывает вопросы: не все готовы платить даже за такую дорогу. Согласно опросу, 65,3% автомобилистов выступают за полную отмену платы, ещё 17% согласны на небольшую стоимость, но только при идеальном состоянии трассы. Лишь 0,6% устраивает нынешняя ситуация.

Трасса М-4 «Дон» — одна из наиболее загруженных магистралей России, соединяющая центр страны с южными регионами. А-289 — новый маршрут, призванный разгрузить поток и повысить комфорт поездок в Крым. Вопрос о справедливости платы за проезд и её стоимости остаётся актуальным для миллионов водителей, особенно в сезон отпусков, когда нагрузка на трассы увеличивается в разы.

Судя по данным, платные дороги в России продолжают вызывать споры и недовольство. Водители требуют не только отменить сборы, но и улучшить качество покрытия, а также предложить альтернативные варианты проезда. Вопрос о справедливости платы за проезд по федеральным трассам, особенно в условиях роста цен и увеличения трафика, выглядит как один из ключевых для миллионов автомобилистов в стране.

Власти предлагают альтернативу — скоростную трассу из Москвы в Сочи, обещающую путь до побережья за 16 часов. Однако, поскольку большинство россиян по-прежнему выбирают автомобиль, вопрос справедливости платы за дороги остаётся открытым. На фоне этих обсуждений стоит вспомнить, что качество российских дорог волнует водителей не первый год, например опыт владения Lada Vesta Cross 2025 с вариатором показала себя на дальних маршрутах

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